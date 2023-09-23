Chandrayaan-3 LIVE ອັບເດດ: ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງການຕິດຕໍ່ກັບ Lander ແລະ Rover

ຂະນະນີ້ກຳລັງດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງການຕິດຕໍ່ກັບຍົນຮົບ Vikram ຂອງ Chandrayaan-3 ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan. ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງການສື່ສານກັບເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຢືນຢັນສະພາບການຕື່ນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສັນຍານໃດໆ.
ຍານອາວະກາດ Chandrayaan-3 ຊື່ວ່າ Vikram ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ ຫລັງຈາກເດີນທາງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດເປັນເວລາ 40 ວັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ສຳເລັດຜົນງານດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກລົງຈອດແລ້ວ, ຍານສຳຫຼວດ Pragyan ໄດ້ຈອດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເຂົ້າສູ່ໂໝດນອນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ.
ອີງຕາມການ Nilesh M Desai, ຜູ້ອໍານວຍການສູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາວະກາດ (SAC), ມີໂອກາດ 50-50 ຂອງການຟື້ນຕົວຂອງ lander ແລະ rover ໄດ້. ຖ້າເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກຢູ່ລອດຈາກອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຢູ່ດ້ານດວງຈັນ, ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຍານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Desai ໄດ້ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການຟື້ນຟູບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ພາລະກິດໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ.
ທ່ານ Madhavan Nair ປະທານ ISRO ອະທິບາຍວ່າ ຍົນລຳນີ້ແລະຍານສຳຫຼວດໄດ້ນອນຫຼັບສະໜິດເປັນເວລາເກືອບ 150 ອາທິດແລ້ວ, ໂດຍທົນກັບອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ -XNUMX ອົງສາ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີທີ່ວ່າຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນແລະໄດ້ສາກແບັດເຕີຣີຄືນໃໝ່. ຖ້າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັນລຸ, ມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ລະບົບຈະດໍາເນີນການອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ຫນຶ່ງໃນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Chandrayaan-3, ຖ້າຫາກວ່າ lander ແລະ rover ຕື່ນຂຶ້ນ, ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງຫນ້າດວງຈັນ. Tapan Mishra, ອະດີດນັກວິທະຍາສາດ ISRO, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດສອບ hydrogen, ຍ້ອນວ່າມັນຈະພິສູດຢ່າງແນ່ນອນວ່າການມີຢູ່ຂອງນ້ໍາ. ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກຊີ້ບອກໂດຍຜ່ານການຮັບຮູ້ທາງໄກ, ແຕ່ການຢືນຢັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈະສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂອງ Vikram ແລະ Pragyan. ແນວໃດກໍດີ, ISRO ຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອສ້າງການຕິດຕໍ່ ແລະ ສຳຫຼວດໜ້າດວງຈັນຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ISRO
- ອົງການຂ່າວ ANI