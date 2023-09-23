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Chandrayaan-3 LIVE ອັບເດດ: ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງການຕິດຕໍ່ກັບ Lander ແລະ Rover

ByGabriel Botha

Sep 23, 2023
Chandrayaan-3 LIVE ອັບເດດ: ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງການຕິດຕໍ່ກັບ Lander ແລະ Rover

ຂະນະ​ນີ້​ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຍົນ​ຮົບ Vikram ຂອງ Chandrayaan-3 ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Pragyan. ອົງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ​ການ​ສື່ສານ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ຢືນຢັນ​ສະພາບ​ການ​ຕື່ນ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ​ແຕ່​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນຍານ​ໃດໆ.

ຍານອາວະກາດ Chandrayaan-3 ຊື່ວ່າ Vikram ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ ຫລັງຈາກເດີນທາງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດເປັນເວລາ 40 ວັນ. ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອິນ​ເດຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຫຼັງ​ຈາກ​ລົງ​ຈອດ​ແລ້ວ, ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Pragyan ​ໄດ້​ຈອດ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂໝດ​ນອນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ກັນຍາ.

ອີງຕາມການ Nilesh M Desai, ຜູ້ອໍານວຍການສູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາວະກາດ (SAC), ມີໂອກາດ 50-50 ຂອງການຟື້ນຕົວຂອງ lander ແລະ rover ໄດ້. ຖ້າເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກຢູ່ລອດຈາກອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຢູ່ດ້ານດວງຈັນ, ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຍານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Desai ໄດ້ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການຟື້ນຟູບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ພາລະກິດໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ.

ທ່ານ Madhavan Nair ປະທານ ISRO ອະທິບາຍ​ວ່າ ຍົນ​ລຳ​ນີ້​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ນອນ​ຫຼັບ​ສະໜິດ​ເປັນ​ເວລາ​ເກືອບ 150 ອາທິດ​ແລ້ວ, ​ໂດຍ​ທົນ​ກັບ​ອຸນຫະພູມ​ຕ່ຳ​ກວ່າ -XNUMX ອົງສາ. ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ທີ່​ວ່າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຈາກ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຮ້ອນ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ໄດ້​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຄືນ​ໃໝ່. ຖ້າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັນລຸ, ມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ລະບົບຈະດໍາເນີນການອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ຫນຶ່ງໃນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Chandrayaan-3, ຖ້າຫາກວ່າ lander ແລະ rover ຕື່ນຂຶ້ນ, ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງຫນ້າດວງຈັນ. Tapan Mishra, ອະດີດນັກວິທະຍາສາດ ISRO, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດສອບ hydrogen, ຍ້ອນວ່າມັນຈະພິສູດຢ່າງແນ່ນອນວ່າການມີຢູ່ຂອງນ້ໍາ. ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກຊີ້ບອກໂດຍຜ່ານການຮັບຮູ້ທາງໄກ, ແຕ່ການຢືນຢັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈະສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂອງ Vikram ແລະ Pragyan. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ISRO ຍັງ​ຄົງ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ​ແລະ ​ສຳ​ຫຼວດ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ​ຕື່ມ​ອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ISRO
- ອົງການ​ຂ່າວ ANI

By Gabriel Botha

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