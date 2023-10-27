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ສຳຫຼວດເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ: ພາລະກິດ Chandrayaan-4

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ສຳຫຼວດເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ: ພາລະກິດ Chandrayaan-4

ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດອະວະກາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງປະທັບໃຈ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) ແລະອົງການສໍາຫຼວດຍານອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປສູ່ຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ການກໍ່ສ້າງຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງ Chandrayaan-3, ພາລະກິດການສໍາຫຼວດ Lunar Polar (Lupex), ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Chandrayaan-4, ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວດ້ວຍເປົ້າຫມາຍໃຫມ່, ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ແລະເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດທີ່ປັບປຸງ.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Chandrayaan-4 ແມ່ນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ແລະ​ການ​ສືບ​ສວນ​ການ​ມີ​ແລະ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນັ້ນ​. ແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນກ່ອນ, Chandrayaan-3, ເຊິ່ງຂາດຍານອະວະກາດ ແລະ ບັນຈຸ SHAPE payload ສໍາລັບການສຶກສາລາຍເຊັນຂອງ spectro-polarimetric ຂອງໂລກ, Chandrayaan-4 ຈະມີລົດສຳຫຼວດໜັກທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານພື້ນຜິວດວງຈັນ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດປະລິມານຂອງນ້ໍາທີ່ສາມາດແຫຼ່ງທ້ອງຖິ່ນຈາກດວງຈັນ, ທີ່ມີທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.

ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ Lupex ເປັນຕົວແທນຂອງການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ Isro ໄດ້ນໍາພາພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ໃນເວລານີ້ມັນໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື. ບໍລິສັດ JAXA ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ, ໃນຂະນະທີ່ Isro ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລົງຈອດ. ນອກ​ນີ້, ຍານ​ສຳຫຼວດຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ມື​ສັງ​ເກດ​ຈາກ​ອົງການ NASA ​ແລະ ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ (ESA). ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ຊອກ​ຫາ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ນ​້​ໍ​າ​, ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ທີ່​, ແລະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ອື່ນໆ​, ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​.

ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນເຂດ Polar ຂອງດວງຈັນ. ນ້ໍາ, ຖ້າພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ສາມາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດໃນອານາຄົດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2025, ໂດຍທີມງານດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີທ່າແຮງດ້ານນ້ຳສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກໍານົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ພຽງພໍແລະການສື່ສານກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ.

ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ​ແລະ ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ເຂດ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້, ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ຖື​ເປັນ​ຄຳ​ສັນຍາ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກຍູ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ປູ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສຳຫຼວດດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດ Chandrayaan-4, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Lupex, ແມ່ນໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) ຮ່ວມມືກັບອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA). ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການສືບສວນການປະກົດຕົວແລະປະລິມານຂອງນ້ໍາໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.

Chandrayaan-4 ແຕກຕ່າງຈາກ Chandrayaan-3 ແນວໃດ?
Chandrayaan-4 ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຈາກ Chandrayaan-3. ແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນ, Chandrayaan-4 ຈະປະກອບມີຍານອະວະກາດ ແລະຍານສຳຫຼວດຂະໜາດໜັກເພື່ອຜ່ານພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຕົ້ນຕໍ​ແມ່ນ​ການ​ກຳນົດ​ວ່າ​ອານານິຄົມ​ອານາ​ນິຄົມ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງການ​ນ້ຳ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ຈາກ​ໂລກ ​ແລະ ຈຳນວນ​ເທົ່າ​ໃດ​ທີ່​ສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ນ້ຳເທິງດວງຈັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນຖືຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດໃນອາວະກາດ. ຖ້ານ້ໍາສາມາດຖືກກໍານົດຢູ່ໃນເຂດຂົ້ວໂລກຂອງດວງຈັນ, ມັນສາມາດເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຍືນຍົງຊີວິດ, ການສະຫນອງນ້ໍາດື່ມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ.

ອົງການຈັດຕັ້ງໃດມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Lupex?
ໂຄງການ Lupex ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Isro, JAXA, Nasa, ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). Isro ແລະ JAXA ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ lander ແລະ lunar rover, ໃນຂະນະທີ່ Nasa ແລະ ESA ປະກອບສ່ວນອຸປະກອນການສັງເກດການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດວິທະຍາສາດຂອງພາລະກິດ.

ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ກໍານົດຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ປະຈຸບັນມີກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2025. ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ບ່ອນທີ່ທ່າແຮງສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາແມ່ນສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຊອກຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ເໝາະສົມກັບການສ່ອງແສງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະເງື່ອນໄຂການສື່ສານເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.

By Robert Andrew