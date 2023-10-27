ສຳຫຼວດເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ: ພາລະກິດ Chandrayaan-4

ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດອະວະກາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງປະທັບໃຈ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) ແລະອົງການສໍາຫຼວດຍານອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປສູ່ຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ການກໍ່ສ້າງຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງ Chandrayaan-3, ພາລະກິດການສໍາຫຼວດ Lunar Polar (Lupex), ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Chandrayaan-4, ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວດ້ວຍເປົ້າຫມາຍໃຫມ່, ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ແລະເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດທີ່ປັບປຸງ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຍານອາວະກາດ Chandrayaan-4 ແມ່ນການສໍາຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແລະການສືບສວນການມີແລະຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນພາກພື້ນນັ້ນ. ແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນກ່ອນ, Chandrayaan-3, ເຊິ່ງຂາດຍານອະວະກາດ ແລະ ບັນຈຸ SHAPE payload ສໍາລັບການສຶກສາລາຍເຊັນຂອງ spectro-polarimetric ຂອງໂລກ, Chandrayaan-4 ຈະມີລົດສຳຫຼວດໜັກທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານພື້ນຜິວດວງຈັນ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດປະລິມານຂອງນ້ໍາທີ່ສາມາດແຫຼ່ງທ້ອງຖິ່ນຈາກດວງຈັນ, ທີ່ມີທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.
ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ Lupex ເປັນຕົວແທນຂອງການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ Isro ໄດ້ນໍາພາພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ໃນເວລານີ້ມັນໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື. ບໍລິສັດ JAXA ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ, ໃນຂະນະທີ່ Isro ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລົງຈອດ. ນອກນີ້, ຍານສຳຫຼວດຍັງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງມືສັງເກດຈາກອົງການ NASA ແລະ ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). ການຮ່ວມມືນີ້ຊອກຫາການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການມີນ້ໍາ, ອົກຊີເຈນທີ່, ແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ, ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ການຂົນສົ່ງຂອງຍານອາກາດໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນເຂດ Polar ຂອງດວງຈັນ. ນ້ໍາ, ຖ້າພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ສາມາດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດໃນອານາຄົດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2025, ໂດຍທີມງານດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີທ່າແຮງດ້ານນ້ຳສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກໍານົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ພຽງພໍແລະການສື່ສານກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ.
ດ້ວຍການຮ່ວມມືສາກົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແຂງແຮງໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້, ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ຖືເປັນຄຳສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງດວງຈັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປູທາງໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດ Chandrayaan-4, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Lupex, ແມ່ນໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) ຮ່ວມມືກັບອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA). ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການສືບສວນການປະກົດຕົວແລະປະລິມານຂອງນ້ໍາໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
Chandrayaan-4 ແຕກຕ່າງຈາກ Chandrayaan-3 ແນວໃດ?
Chandrayaan-4 ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຈາກ Chandrayaan-3. ແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນ, Chandrayaan-4 ຈະປະກອບມີຍານອະວະກາດ ແລະຍານສຳຫຼວດຂະໜາດໜັກເພື່ອຜ່ານພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຈຸດສຸມຂອງພາລະກິດຕົ້ນຕໍແມ່ນການກຳນົດວ່າອານານິຄົມອານານິຄົມອາດຈະຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະນຳເອົາມາຈາກໂລກ ແລະ ຈຳນວນເທົ່າໃດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈາກດວງຈັນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ນ້ຳເທິງດວງຈັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນຖືຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດໃນອາວະກາດ. ຖ້ານ້ໍາສາມາດຖືກກໍານົດຢູ່ໃນເຂດຂົ້ວໂລກຂອງດວງຈັນ, ມັນສາມາດເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຍືນຍົງຊີວິດ, ການສະຫນອງນ້ໍາດື່ມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ.
ອົງການຈັດຕັ້ງໃດມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Lupex?
ໂຄງການ Lupex ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Isro, JAXA, Nasa, ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). Isro ແລະ JAXA ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ lander ແລະ lunar rover, ໃນຂະນະທີ່ Nasa ແລະ ESA ປະກອບສ່ວນອຸປະກອນການສັງເກດການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດວິທະຍາສາດຂອງພາລະກິດ.
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ກໍານົດຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ປະຈຸບັນມີກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2025. ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ບ່ອນທີ່ທ່າແຮງສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາແມ່ນສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຊອກຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ເໝາະສົມກັບການສ່ອງແສງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະເງື່ອນໄຂການສື່ສານເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.