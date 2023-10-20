ຫຼັກຖານໃໝ່ທ້າທາຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງຜູ້ລ່າແບບດັ້ງເດີມ

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍສາດສະດາຈານ Sarah Lacy ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Delaware ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານວ່າຜູ້ຊາຍແມ່ນນັກລ່າສັດແລະແມ່ຍິງເປັນຜູ້ລວບລວມໃນຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ. Lacy ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ Cara Ocobock ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Notre Dame ໄດ້ທົບທວນຄືນຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີແລະວັນນະຄະດີຈາກຍຸກ Paleolithic ແລະພົບເຫັນການສະຫນັບສະຫນູນຫນ້ອຍສໍາລັບແນວຄິດທີ່ວ່າພາລະບົດບາດໄດ້ຖືກມອບຫມາຍໂດຍສະເພາະກັບແຕ່ລະເພດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນການລ່າສັດແລະວ່າມີຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສະເຫມີພາບສໍາລັບທັງສອງເພດໃນເຄື່ອງມືວັດຖຸບູຮານ, ອາຫານ, ສິລະປະ, ການຝັງສົບ, ແລະຮ່າງກາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Lacy ແລະ Ocobock ກົງກັນຂ້າມໂດຍກົງກັບທິດສະດີຂອງ "Man the Hunter," ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1968 ໂດຍນັກມານີສາດ Richard B. Lee ແລະ Irven DeVore. ທິດສະດີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລ່າສັດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດແລະຜູ້ລ່າທັງຫມົດແມ່ນຜູ້ຊາຍ. Lacy ຖືວ່າການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງທິດສະດີນີ້ຕໍ່ກັບຄວາມລໍາອຽງທາງເພດ ແລະຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຂອງນາງຈະກາຍເປັນວິທີການເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຍັງໄດ້ສໍາຫຼວດຄວາມແຕກຕ່າງທາງກາຍຍະສາດແລະສະລີລະວິທະຍາລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງເພື່ອກໍານົດວ່າປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນແມ່ຍິງຈາກການລ່າສັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍໄດ້ປຽບໃນກິດຈະກໍາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໄວແລະພະລັງງານ, ແມ່ຍິງໄດ້ປຽບໃນກິດຈະກໍາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ. ທັງສອງຊຸດຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການລ່າສັດໃນສະໄຫມໂບຮານ. ທີມງານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງ estrogen, ເຊິ່ງມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນແມ່ຍິງ, ໃນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດນີ້.
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍໃນສັງຄົມກ່ອນປະຫວັດສາດແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສໍາຫຼວດຊີວິດຂອງມະນຸດໃນໄວກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ. Lacy ເຊື່ອວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະແຮງງານຮ່ວມກັນໃນຊຸມຊົນຂະຫນາດນ້ອຍຄວນຈະເປັນສົມມຸດຕິຖານໃນຕອນຕົ້ນໃນເວລາທີ່ສຶກສາສັງຄົມກ່ອນປະຫວັດສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດອາເມລິກາ
- ນັກວິທະຍາສາດອາເມລິກາ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Delaware
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Notre Dame
- "Man the Hunter" ໂດຍ Richard B. Lee ແລະ Irven DeVore