ນັກຟິສິກແຄບລົງຄົ້ນຫາ Monopoles ແມ່ເຫຼັກໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ Hadron Collider

ນັກຟີຊິກໄດ້ສົງໃສມາດົນນານແລ້ວວ່າມີທາດຜູກຂາດແມ່ເຫຼັກ – ອະນຸພາກທີ່ມີຂົ້ວເໜືອຫຼືໃຕ້ໂດຍບໍ່ມີຄູ່. ໃນຂະນະທີ່ monopoles elusive ເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົບເຫັນ, ຂໍ້ມູນໃຫມ່ຈາກຂະຫນາດໃຫຍ່ Hadron Collider (LHC) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າແຄບລົງພື້ນທີ່ພະລັງງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ monopoles ແມ່ເຫຼັກອາດຈະອາໄສຢູ່.
ແນວຄວາມຄິດຂອງ monopoles ແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກສະເຫນີໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍນັກຟີຊິກ Paul Dirac. ລາວໄດ້ແນະນໍາວ່າການປະກົດຕົວຂອງ monopoles ແມ່ເຫຼັກຈະສອດຄ່ອງກັບກົນໄກການ quantum ແລະສາມາດອະທິບາຍລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍບາງຢ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ອີງຕາມທິດສະດີຂອງ Dirac, ຄ່າແມ່ເຫຼັກນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ monopole ດຽວແມ່ນ 68.5 ເທົ່າຂອງຄ່າໄຟຟ້າໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍ monopoles ຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນຕົວຄູນ.
ໃນຊຸມປີ 1970, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບ monopoles ສະນະແມ່ເຫຼັກໄດ້ຮັບ momentum ຍ້ອນວ່າມັນກາຍເປັນການທົດສອບສໍາຄັນສໍາລັບທິດສະດີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ unification ທົ່ວໄປ relativity ແລະກົນໄກການ quantum. ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານການຄົ້ນພົບຂອງ monopoles ແມ່ເຫຼັກໄດ້ປະກົດອອກເປັນບາງໂອກາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຖອນອອກເລື້ອຍໆຫຼືກໍລະນີຂອງການລາຍງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຮ່ວມມືຂອງ ATLAS ຢູ່ CERN, ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ LHC, ໄດ້ກໍານົດກົນໄກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງທີ່ການປະທະກັນຂອງພະລັງງານສູງລະຫວ່າງ protons ສາມາດສ້າງ monopoles ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີມະຫາຊົນສູງເຖິງ 4 TeV. ກົນໄກທັງສອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍ photons virtual ໂດຍ protons. ໃນສະຖານະການຫນຶ່ງ, photon virtual ສ້າງ monopole ສະນະແມ່ເຫຼັກດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ແລະໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ສອງ photon ພົວພັນກັນເພື່ອສ້າງ monopole. ທັງສອງສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຈະຟື້ນຟູຄວາມສົມມາດຄູ່ໄຟຟ້າ-ແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຫັກໃນສົມຜົນຂອງ Maxwell.
ATLAS ກໍາລັງຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງ monopoles ແມ່ເຫຼັກໂດຍການຊອກຫາເງິນຝາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄື່ອງກວດຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກ monopole ຈະມີຄ່າຫຼາຍກ່ວາຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເງິນຝາກຂອງມັນຄວນຈະໂດດເດັ່ນຈາກອະນຸພາກ subatomic ອື່ນໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ATLAS ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນຫຼັກຖານໂດຍກົງຂອງ monopoles ສະນະແມ່ເຫຼັກ, ການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ LHC ຈາກ 2015-2018 ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາແຄບລົງມະຫາຊົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະອັດຕາການຜະລິດສໍາລັບ monopoles ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດໂດຍປັດໄຈສາມ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການສະແຫວງຫາທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ, ຊຸມຊົນຟີຊິກເຊື່ອໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊອກຫາແມ່ເຫຼັກ monopoles. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຢືນຢັນທິດສະດີທີ່ຄາດຄະເນການມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຝູງຊົນຂອງ monopoles ເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງທິດສະດີການແຂ່ງຂັນ.
ເອກະສານການຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາວາລະສານຂອງຟີຊິກພະລັງງານສູງແລະມີເປັນ preprint ໃນ ArXiv.org.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Phys.org
- CERN (ການຮ່ວມມື ATLAS)
- ວາລະສານຂອງຟີຊິກພະລັງງານສູງ (preprint)