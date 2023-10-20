ການທົດລອງ NA64 ຄົ້ນພົບຄວາມແຕກແຍກໃນການຊອກຫາເລື່ອງມືດ

ການທົດລອງ NA64 ຢູ່ CERN ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຫາວັດຖຸຊ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃນຕົວແບບຄວາມມືດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນຸພາກຍ່ອຍ GeV. ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນ APS Physical Review Letters, ການທົດລອງໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ແປກປະຫຼາດ: ການກໍານົດການໂຕ້ຕອບທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍ photon ຊ້ໍາ A0 ທີ່ຫາຍາກ.
ວັດຖຸມືດ, ວັດຖຸທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊິ່ງປະກອບເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງມວນຈັກກະວານ, ຍັງຄົງເປັນປິດສະໜາອັນລຶກລັບໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ. ແບບຈໍາລອງເລື່ອງຄວາມມືດຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວແບບທີ່ມີອະນຸພາກຍ່ອຍຂອງ GeV, ໄດ້ປະກົດຕົວເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການຄົ້ນຫາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ enigma ນີ້.
ອີງຕາມຕົວແບບເຫຼົ່ານີ້, ສິ່ງມືດແລະສານທໍາມະດາແມ່ນເຄີຍຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນອັດຕາທຽບເທົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຈັກກະວານຂະຫຍາຍແລະເຢັນລົງ, ຄວາມສົມດຸນນີ້ໄດ້ຖືກລົບກວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸຊ້ໍາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຫລັງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈສະຖານະການນີ້ດີຂຶ້ນ, ຮູບແບບໃຫມ່ຂອງການໂຕ້ຕອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ວັດຖຸຊ້ໍາແລະອະນຸພາກຕົວແບບມາດຕະຖານແມ່ນຈໍາເປັນ.
ຫຼັກຂອງການໂຕ້ຕອບນີ້ແມ່ນ photon ຊ້ໍາ A0, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງສິ່ງມືດ χ ແລະສານທໍາມະດາ. ປະຕິສໍາພັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາສັບປະສົມ kinetic (ϵ/2)F0μνFμν, ບ່ອນທີ່ Fμν ແລະ F0μν ເປັນຕົວແທນຂອງ tensors ຄວາມກົດດັນຂອງ photon ແລະຂົງເຂດ photon ຊ້ໍາ, ແລະϵເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງປະສົມ.
photon A0 ຊ້ໍາ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມວັດ UD (1) ທີ່ແຕກຫັກໂດຍ spontaneously, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ coupling ຊ້ໍາ eD. coupling ນີ້ສະແດງອອກເປັນ Lint = -eDA0μJμD, ມີ JD ເປັນຕົວແທນຂອງບັນຫາຊ້ໍາໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາປະສົມ engenders ປະຕິສໍາພັນ Lint = ϵeA0μJμemລະຫວ່າງ A0 ກັບກະແສແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າJμem, ບ່ອນທີ່ e ເປັນຕົວແທນຂອງ coupling ໄຟຟ້າ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຍ້ອນວ່າພວກມັນສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງຊ້ໍາແລະການພົວພັນກັບຕົວແບບມາດຕະຖານຂອງຟີຊິກອະນຸພາກ.
ເພື່ອນໍາທາງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງແບບຈໍາລອງຄວາມຮ້ອນແລະຕົວແບບຂອງສານຊ້ໍາ fermionic, ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງໄດ້ສຶກສາພື້ນທີ່ພາລາມິເຕີຢ່າງລະມັດລະວັງ. ອັນນີ້ປະກອບມີການສຳຫຼວດການມີຢູ່ຂອງອະນຸພາກຍ່ອຍ GeV χ ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້, ເຊິ່ງສາມາດມີຮູບແບບຕ່າງໆ: ອະນຸພາກ scalar, Majorana, ຫຼື pseudo-Dirac, ທັງໝົດສົມທົບກັບ photon A0 ມືດ.
ການກໍານົດຄ່າພາລາມິເຕີທີ່ກໍານົດສ່ວນຂ້າມການທໍາລາຍ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸຊ້ໍາທີ່ເຫຼືອ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄູ່ຊ້ໍາ αD ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການສໍາຫຼວດນີ້. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງການຜະສົມຂອງ photon ຊ້ໍາ ϵ ແລະ coupling αD, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງສິ່ງຊ້ໍາ.
ການທົດລອງ NA64 ຢູ່ CERN ແມ່ນຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຫາສໍາລັບ sub-GeV dark matter. ໂດຍຜ່ານການປະທະກັນລະຫວ່າງ 100 GeV ເອເລັກໂຕຣນິກແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ການທົດລອງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ sub-GeV dark matter. ການຕິດຕັ້ງແບບທົດລອງປະກອບມີເຄື່ອງນັບສະເປັກ, ເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກ, ແຄລໍຣີມິເຕີ, ແລະເຄື່ອງກວດຈັບຕ່າງໆທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອລະບຸ ແລະລັກສະນະອະນຸພາກ.
spectrometer ສະນະແມ່ເຫຼັກເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຟື້ນຟູທີ່ຊັດເຈນຂອງ momentum ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຂົ້າມາດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ 1%. ສົມທົບກັບເຄື່ອງກວດຈັບເຊັ່ນ Micromegas ແລະຫ້ອງທໍ່ເຟືອງ, ການທົດລອງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງອະນຸພາກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະແຫວງຫາສິ່ງມືດຍ່ອຍຂອງ GeV ມາພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈັດການກັບສັນຍານພື້ນຖານທີ່ສາມາດປິດບັງການຄົ້ນພົບທີ່ຕ້ອງການ. ແຫຼ່ງພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີການສູນເສຍ dimuon, mistagged μ, π, K decays, escaping neutrals, ແລະ punchthrough ຂອງ hadrons ເປັນກາງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ເຕັກນິກໃຫມ່ໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການຈໍາລອງແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດແລະປະຕິເສດສັນຍານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄວາມມືດ. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກຂັ້ນສູງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເທິງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງປະສົມϵ, ນໍາເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງ NA64 ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການຍົກເວັ້ນລະດັບຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ 90% ສໍາລັບ ϵ, ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງ ϵ ແລະມະຫາຊົນ A0. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເລື່ອງຊ້ໍາ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການຄົ້ນຄວ້າ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບຂອງການທົດລອງ NA64 ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຫ້ອງທົດລອງ, ສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບແບບຈໍາລອງຄວາມມືດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ. ແຜນການພາລາມິເຕີສໍາລັບອະນຸພາກຂອງວັດຖຸມືດທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ (y; mχ) ແລະ (αD; mχ) ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສະຖານະການຂອງວັດຖຸຊ້ໍາບາງຢ່າງປະເຊີນແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກ.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແຕ່ລະຄັ້ງ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງມືດ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກກວ່າກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ທີ່ມາ:
- Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'ຄົ້ນຫາບັນຫາຄວາມມືດແສງສະຫວ່າງດ້ວຍ NA64 ຢູ່ CERN', ຈົດໝາຍທົບທວນທາງກາຍ, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.