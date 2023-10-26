ປະກົດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ: ການສຳຫຼວດຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັນທະຄາດບາງສ່ວນ

ໃນອານາເຂດຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນເທິງສະຫວັນ, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນແມ່ນເປັນເຫດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈແທ້ໆ ເຊິ່ງໃຫ້ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການເຕັ້ນຂອງດາວເຄາະລະຫວ່າງໂລກ, ດວງຈັນ ແລະດວງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນທັງໝົດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລັກເອົາແສງສະໄລ້, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນກໍມີຄວາມດຶງດູດຂອງມັນເອງ ແລະໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ຫັນປ່ຽນພາຍໃຕ້ການສໍາພັດອັນອ່ອນໂຍນຂອງເງົາຂອງໂລກ.
ໃນລະຫວ່າງການເກີດເປັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນ, ດວງຈັນຈະພົບເຫັນບາງສ່ວນໂດຍສ່ວນເລິກຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ umbra. ໃນການປະທັບຕາຊັ້ນສູງທີ່ຈະມາເຖິງ, ທັດສະນີຍະພາບທີ່ຫນ້າສັງເກດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການສັງເກດໄດ້ດີທີ່ສຸດຈາກພາກພື້ນທີ່ກວມເອົາເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ແລະອາຊີ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາເມລິກາອາດຈະພາດການສະແດງເຕັມຮູບແບບ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຫາງຂອງ eclipses ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ແສງຈັນທະຄາດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະ penumbral ຂອງມັນ, ບ່ອນທີ່ດວງຈັນໄດ້ພົບກັບສ່ວນນອກຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ penumbra. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສັງເກດການປຽບທຽບທີ່ຢືນຢູ່ເທິງດວງຈັນພາຍໃນ penumbra ຂອງໂລກ, ຄົນຫນຶ່ງຈະເປັນພະຍານເຖິງ eclipse ເປັນບາງສ່ວນຂອງດວງອາທິດຍ້ອນວ່າໂລກບາງສ່ວນປ້ອງກັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງຕາເວັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຄລິດສະລັດໃນວົງເດືອນບໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມປະຫຼາດໃຈດ້ວຍສີສີແດງສົດໆຄືກັບອຸປະຖໍາທັງໝົດຂອງມັນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນສີແດງອ່ອນກວ່າທີ່ປົກຄຸມດວງຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ໂຊກດີພໍທີ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຫຼືອາຊີ, umbra ພຽງແຕ່ຈະຫຸ້ມເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາ 12 ເປີເຊັນຂອງແຜ່ນດວງຈັນຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງ eclipse ບາງສ່ວນນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງດວງຈັນເກີດເປັນຕາໜ້າຈັບໃຈຫຼາຍ - ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສຳຫຼວດຄວາມມືດ ແລະ ສີແດງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງດວງຈັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າຕາຂອງພວກເຮົາ.
ປະສົບກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos ແລະ ດຳ ລົງສູ່ໂລກທີ່ ໜ້າ ຈັບໃຈຂອງປະກົດການຊັ້ນສູງ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຂອງການສໍາຫຼວດ cosmic, unraveling ຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານເປັນເຫດການຊັ້ນສູງຫນຶ່ງໃນເວລາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ແສງຈັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?
ແສງຈັນເກີດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອສ່ວນທີ່ເລິກທີ່ສຸດຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ umbra, ກວມເອົາພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ.
ບ່ອນໃດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສັງເກດປະກົດການເປັນບາງສ່ວນ?
ສຳລັບສຸລິຍະຄາດເປັນບາງສ່ວນທີ່ຈະມາເຖິງ, ສະຖານທີ່ຊົມສຳຄັນແມ່ນເອີລົບ, ອາຟຣິກາ, ແລະອາຊີ. ແນວໃດກໍດີ, ບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາຍັງຈະເຫັນແສງສີໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຂຶ້ນ.
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະ penumbral ຂອງ eclipse lunar?
ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການ penumbral, umbra ບໍ່ໄດ້ຖືກໂຍນລົງເທິງດວງຈັນ. ແທນທີ່ຈະ, ດ້ານນອກຂອງເງົາຂອງໂລກ, penumbra, ກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ.
ອັກຂະລະເປັນບາງສ່ວນແຕກຕ່າງຈາກດວງຈັນທັງໝົດແນວໃດ?
ແສງຈັນໃນດວງຈັນບາງສ່ວນສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສີແດງອ່ອນໆຢູ່ເທິງດວງຈັນ ແລະກວມເອົາພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນດວງຈັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແສງຈັນເຕັມດວງຈະໃຫ້ສີສີແດງສົດໃສກວ່າ ແລະປົກຄຸມດວງຈັນທັງໝົດ.
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາລາສາດໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາອານາເຂດທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງດາລາສາດໂດຍການຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: ວາລະສານດາລາສາດ (https://astronomy.com).