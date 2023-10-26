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ປະກົດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ: ການສຳຫຼວດຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັນທະຄາດບາງສ່ວນ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ປະກົດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ: ການສຳຫຼວດຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັນທະຄາດບາງສ່ວນ

ໃນອານາເຂດຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນເທິງສະຫວັນ, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນແມ່ນເປັນເຫດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈແທ້ໆ ເຊິ່ງໃຫ້ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການເຕັ້ນຂອງດາວເຄາະລະຫວ່າງໂລກ, ດວງຈັນ ແລະດວງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນທັງໝົດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລັກເອົາແສງສະໄລ້, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນກໍມີຄວາມດຶງດູດຂອງມັນເອງ ແລະໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ຫັນປ່ຽນພາຍໃຕ້ການສໍາພັດອັນອ່ອນໂຍນຂອງເງົາຂອງໂລກ.

ໃນລະຫວ່າງການເກີດເປັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນ, ດວງຈັນຈະພົບເຫັນບາງສ່ວນໂດຍສ່ວນເລິກຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ umbra. ໃນ​ການ​ປະ​ທັບ​ຕາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັງ​ເກດ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ເອີ​ຣົບ, ອາ​ຟຣິ​ກາ, ແລະ​ອາ​ຊີ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາເມລິກາອາດຈະພາດການສະແດງເຕັມຮູບແບບ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຫາງຂອງ eclipses ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ແສງຈັນທະຄາດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະ penumbral ຂອງມັນ, ບ່ອນທີ່ດວງຈັນໄດ້ພົບກັບສ່ວນນອກຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ penumbra. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສັງເກດການປຽບທຽບທີ່ຢືນຢູ່ເທິງດວງຈັນພາຍໃນ penumbra ຂອງໂລກ, ຄົນຫນຶ່ງຈະເປັນພະຍານເຖິງ eclipse ເປັນບາງສ່ວນຂອງດວງອາທິດຍ້ອນວ່າໂລກບາງສ່ວນປ້ອງກັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງຕາເວັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຄລິດສະລັດໃນວົງເດືອນບໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມປະຫຼາດໃຈດ້ວຍສີສີແດງສົດໆຄືກັບອຸປະຖໍາທັງໝົດຂອງມັນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນສີແດງອ່ອນກວ່າທີ່ປົກຄຸມດວງຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ໂຊກດີພໍທີ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຫຼືອາຊີ, umbra ພຽງແຕ່ຈະຫຸ້ມເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາ 12 ເປີເຊັນຂອງແຜ່ນດວງຈັນຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງ eclipse ບາງສ່ວນນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງດວງຈັນເກີດເປັນຕາໜ້າຈັບໃຈຫຼາຍ - ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສຳຫຼວດຄວາມມືດ ແລະ ສີແດງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງດວງຈັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າຕາຂອງພວກເຮົາ.

ປະສົບກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos ແລະ ດຳ ລົງສູ່ໂລກທີ່ ໜ້າ ຈັບໃຈຂອງປະກົດການຊັ້ນສູງ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ cosmic​, unraveling ຄວາມ​ລຶກ​ລັບ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ແສງຈັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?

ແສງຈັນເກີດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອສ່ວນທີ່ເລິກທີ່ສຸດຂອງເງົາຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ umbra, ກວມເອົາພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ.

ບ່ອນໃດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສັງເກດປະກົດການເປັນບາງສ່ວນ?

ສຳ​ລັບ​ສຸ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ຊົມ​ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ເອີ​ລົບ, ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ແລະ​ອາ​ຊີ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຍັງ​ຈະ​ເຫັນ​ແສງ​ສີ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ດວງ​ຈັນ​ຂຶ້ນ.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະ penumbral ຂອງ eclipse lunar?

ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການ penumbral, umbra ບໍ່ໄດ້ຖືກໂຍນລົງເທິງດວງຈັນ. ແທນທີ່ຈະ, ດ້ານນອກຂອງເງົາຂອງໂລກ, penumbra, ກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ.

ອັກຂະລະເປັນບາງສ່ວນແຕກຕ່າງຈາກດວງຈັນທັງໝົດແນວໃດ?

ແສງຈັນໃນດວງຈັນບາງສ່ວນສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສີແດງອ່ອນໆຢູ່ເທິງດວງຈັນ ແລະກວມເອົາພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນດວງຈັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແສງຈັນເຕັມດວງຈະໃຫ້ສີສີແດງສົດໃສກວ່າ ແລະປົກຄຸມດວງຈັນທັງໝົດ.

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