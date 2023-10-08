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Unlocking the Secrets of Moon Dust: ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດວງຈັນ ແລະປະຫວັດສາດ

ByRobert Andrew

Oct 8, 2023
Unlocking the Secrets of Moon Dust: ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດວງຈັນ ແລະປະຫວັດສາດ

ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທາງວິທະຍາສາດວ່າ regolith lunar, ຖືຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະປະຫວັດສາດຂອງດວງຈັນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດສະດີວ່າດວງຈັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການປະທະກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງວັດຖຸຂະໜາດຂອງດາວອັງຄານ ແລະໜ່ວຍໂລກໃນຍຸກທຳອິດ. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ດວງ​ຈັນ​ອອກ​ມາ.

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນນ້ໍາຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຊອກຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບວ່ານ້ໍາມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຫຼືຖືກນໍາສະເຫນີຕໍ່ມາ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດວງຈັນແລະປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງມັນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຸມໃສ່ການເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນແລະດິນ. Lunar regolith ແມ່ນການປະສົມຂອງຝຸ່ນຝຸ່ນລະອຽດ, ໂງ່ນຫີນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະກ້ອນຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ປົກຄຸມພື້ນຜິວທັງຫມົດຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດຫຸ່ນຍົນຕ່າງໆ, ລວມທັງພາລະກິດ Apollo, ໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກພື້ນຜິວດວງຈັນ, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າເຖິງປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດກັບແສງ UV, radiation cosmic, ແລະ radiation ແສງຕາເວັນ. ຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຈາກຮູບດາວແລະ meteorites ຍັງດັດແປງອົງປະກອບຂອງມັນ. ອົງປະກອບທາງເຄມີຫຼັກຂອງຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນປະກອບມີທາດປະສົມເຊັ່ນ: ຊິລິໂຄນອອກໄຊ, ແຄຊຽມອອກໄຊ, ແລະແມກນີຊຽມອອກໄຊ, ພ້ອມກັບທາດປະສົມເລັກນ້ອຍເຊັ່ນ: ໂຊດຽມ ແລະໂພແທດຊຽມ.

ຫນຶ່ງໃນຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນສາມາດຊ່ວຍຕອບໄດ້ແມ່ນອາຍຸຂອງດວງຈັນ. ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນການນັດພົບ radiometric ແລະການວິເຄາະຫີນ basalt ເພື່ອຄາດຄະເນເວລາທີ່ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງດວງຈັນ. ໂດຍການລວມເອົາເຕັກນິກການນັດພົບຕ່າງໆ ແລະການວິເຄາະຫຼາຍຕົວຢ່າງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັດແຄບອາຍຸຂອງດວງຈັນລົງຢູ່ທີ່ປະມານ 4.5 ຕື້ປີ, ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບອາຍຸຂອງໂລກ.

ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນບໍ່ຈໍາກັດຫນ້າດິນ; ມັນຍັງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດວງຈັນໄດ້. ຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກັບກໍາຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນແລະເຫດການຜົນກະທົບ, ສົມທົບກັບການວິເຄາະຕົວຢ່າງຂອງດວງຈັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປັບປຸງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດວງຈັນ, ລວມທັງ mantle, ແກນ, ແລະຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນ.

ການສຶກສາຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນ ແລະດິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງດວງຈັນ ແລະວິທີການທີ່ມັນພັດທະນາໄປຕາມການເວລາ. ໂດຍການກວດສອບອົງປະກອບຂອງ regolith ຂອງດວງຈັນ, ຜົນກະທົບທີ່ມັນປະສົບ, ແລະກິດຈະກໍາ seismic ເທິງດວງຈັນ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄ່ອຍໆເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງດວງຈັນແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການພັດທະນາລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ເອກະສານ:
– Nunn, C., Nakamura, Y., Kedar, S., & Panning, MP (2022). ຄັງເກັບມ້ຽນໃໝ່ຂອງຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວຕາມດວງຈັນ ແລະຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບພາຍໃນຂອງດວງຈັນ. ຈົດໝາຍຄົ້ນຄວ້າພູມສາດ, 49(1).

By Robert Andrew

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