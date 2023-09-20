ທ່າແຮງຂອງມະຫາສະໝຸດໃນການເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ມະຫາສະຫມຸດຂອງໂລກກວມເອົາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງພື້ນຜິວຂອງມັນ, ປະມານ 70%, ແລະມີຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຄວາມສາມາດນີ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດໃນການຈັບແລະເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊແມ່ນໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍນັກວິທະຍາສາດໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານແລະທ່າແຮງຂອງການເກັບຄາບອນ.
ອົງການສໍາຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ (USGS) ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນກໍາລັງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອສືບສວນດ້ານຕ່າງໆຂອງການເກັບຮັກສາກາກບອນໃນມະຫາສະຫມຸດ. ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດວິທີການຄາບອນເຂົ້າໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ, ປະລິມານຂອງຄາບອນທີ່ sequested ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່າແຮງສໍາລັບການຈັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງການບັນຈຸກາກບອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາບົດບາດຂອງແຮ່ທາດບາງຢ່າງໃນການເສີມຂະຫຍາຍຂະບວນການເກັບຮັກສາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດ.
ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງຂອງຈຸດສຸມສໍາລັບ USGS ແມ່ນຄາບອນທີ່ຂົນສົ່ງຈາກເຂດຊຸ່ມຊື່ນນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ. ເຂດດິນທາມນ້ຳເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງດິນ ແລະ ທະເລ, ແລະ ພືດໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ດູດເອົາຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ. ບາງສ່ວນຂອງຄາບອນນີ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮາກຂອງພືດແລະດິນ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນຫນຶ່ງຖືກໂອນໄປສູ່ນ້ໍາທະເລ. ຄາບອນທີ່ຍັງເຫຼືອຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດເປັນຄາບອນໄດອອກໄຊ. ການສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄາບອນນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດ.
ໂຄງການອື່ນທີ່ນໍາພາໂດຍ USGS ກວດສອບທ່າແຮງສໍາລັບການເພີ່ມແຮ່ທາດ olivine ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງເພື່ອເພີ່ມການເກັບຮັກສາກາກບອນໃນມະຫາສະຫມຸດ. Olivine ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າດູດຊຶມຄາບອນໄດອອກໄຊຕາມທໍາມະຊາດ ແລະສາມາດຖືກນໍາມາສູ່ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລໃນຮູບແບບຂອງຊາຍສີຂຽວອ່ອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງສືບສວນວິທີການ olivine ປ່ຽນແປງທາງເຄມີຂອງນ້ໍາທະເລແລະວ່າມັນສາມາດຈັບແລະຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດິນທາມ.
ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການແຈ້ງການຕັດສິນໃຈສໍາລັບລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ແລະພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະການຟື້ນຟູຊາຍຝັ່ງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາກາກບອນໃນມະຫາສະຫມຸດຊ່ວຍໃນການວາງແຜນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະການເຊາະເຈື່ອນ, ແລະປະເມີນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນໃນບັນຍາກາດ.
USGS ນໍາໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເພື່ອວັດແທກການແລກປ່ຽນຄາບອນ, ລວມທັງຫ້ອງກະບອກທີ່ໂປ່ງໃສເພື່ອຕິດຕາມການແລກປ່ຽນອາຍແກັສລະຫວ່າງລະບົບນິເວດແລະບັນຍາກາດ. ເທກໂນໂລຍີເຊັນເຊີຖືກໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ໍາລະຫວ່າງພື້ນທີ່ປຽກຊຸ່ມແລະມະຫາສະຫມຸດແລະການວິເຄາະທາງເຄມີຂອງນ້ໍາ. ໂດຍການສົມທົບການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ກັບຮູບພາບດາວທຽມ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄາບອນໃນເຂດພື້ນທີ່ຊຸ່ມແລະທ່າແຮງສໍາລັບການເກັບຮັກສາກາກບອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນມະຫາສະຫມຸດ.
ການຮ່ວມມືໃນການຮ່ວມມືແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມການຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້. USGS ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບອົງການລັດຖະບານກາງ, ສະຖາບັນວິຊາການ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນຖານຄວາມຮູ້ແລະຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງໃນການຍຶດຄາບອນ. ຄູ່ຮ່ວມງານເຊັ່ນ: ສະມາຄົມມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ, ການບໍລິການອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ, ແລະ ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ Woods Hole ປະກອບສ່ວນຄວາມຊຳນານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຮອບດ້ານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂດຍການເຈາະເລິກຄວາມສາມາດຂອງມະຫາສະຫມຸດໃນການເກັບກໍາຄາບອນ dioxide, ວິທະຍາສາດກໍາລັງເປີດປະຕູຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງດິນທາມ ແລະ ມະຫາສະໝຸດໃນວົງຈອນຄາບອນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິທີການລວມເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ນິຍາມ:
– ການກັກເກັບຄາບອນ: ຂະບວນການຈັບ ແລະ ເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມັນອອກສູ່ບັນຍາກາດ.
– ການເປັນກົດມະຫາສະໝຸດ: ການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ pH ຂອງມະຫາສະໝຸດໂລກ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນເກີດຈາກການດູດຊຶມຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ.
– Olivine: ເປັນແຮ່ທາດທີ່ດູດຊຶມຄາບອນໄດອອກໄຊຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເສີມການເກັບຮັກສາຄາບອນໃນມະຫາສະໝຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/
- ອົງການບໍລິຫານມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ (NOAA)
- ການບໍລິການອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ
– Woods Hole ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ
– ເວສຕາ
- ອົງການອະວະກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Connecticut
– ສູນຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ Smithsonian
– ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍ East Bay
- ວິທະຍາໄລນະຄອນນິວຢອກ
– ສະມາຄົມສະພາບອາກາດ Silvestrum