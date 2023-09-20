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ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍ ມີອຸປະກອນເພື່ອຮັບມືກັບ Flares ແສງອາທິດ ແລະ CMEs

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍ ມີອຸປະກອນເພື່ອຮັບມືກັບ Flares ແສງອາທິດ ແລະ CMEs

ອົງ​ການ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NASA) ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Parker Solar Probe ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ຜ່ານ​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ coronal massion (CME) ຟັງ. CME ນີ້ແມ່ນການຂັບໄລ່ຢ່າງແຂງແຮງຈາກ corona ຂອງດວງອາທິດທີ່ສາມາດທໍາລາຍດາວທຽມແລະຍານອະວະກາດໄດ້. ດ້ວຍຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍຄາດວ່າຈະໄປເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃນສີ່ເດືອນ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງ CME ໃນພາລະກິດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານີ້, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ມີຂໍ້ດີສອງຢ່າງທີ່ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມັນທົນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍຈາກດວງອາທິດ, ບໍ່ຄືກັບ Parker Solar Probe ຂອງອົງການ NASA ທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດໃນໄລຍະ 6.9 ລ້ານກິໂລແມັດ. Aditya L1, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກວ້າງຂອງພື້ນນີ້ສາມາດໃຫ້ລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ສູງກວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍໂລຫະປະສົມພິເສດ ແລະສານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວະກາດ ເຊັ່ນ: ລັງສີທີ່ຮ້າຍກາດ ແລະ ເມກ CME. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກກະກຽມດີເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໃກ້ຊິດກັບດວງອາທິດ.

ຍານ Aditya L-1 ແມ່ນຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດທຳອິດຂອງອິນເດຍ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການຊ້ອມຮົບຄັ້ງທີ່ 15 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍາ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ແລະ ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດອີກ XNUMX ແຫ່ງ ແນໃສ່ສຶກສາຮູບຖ່າຍ, ໂຄໂມສເຟຍ ແລະ ໂຄໂຣນາຂອງດວງອາທິດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ແມ່​ເຫຼັກ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ກວດ​ສອບ​ສະ​ຫນາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​.

ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງ ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ໄດ້ຖືກຈັດວາງໄວ້ຢ່າງດີ ເພື່ອປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດ ແລະພຶດຕິກຳຂອງມັນ. ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງປະເທດແລະການອຸທິດຕົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

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By Gabriel Botha

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