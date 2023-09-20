ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍ ມີອຸປະກອນເພື່ອຮັບມືກັບ Flares ແສງອາທິດ ແລະ CMEs

ອົງການອາວະກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA) ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງຍານອາວະກາດ Parker Solar Probe ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຜ່ານການຂັບໄລ່ມະຫາຊົນ coronal massion (CME) ຟັງ. CME ນີ້ແມ່ນການຂັບໄລ່ຢ່າງແຂງແຮງຈາກ corona ຂອງດວງອາທິດທີ່ສາມາດທໍາລາຍດາວທຽມແລະຍານອະວະກາດໄດ້. ດ້ວຍຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍຄາດວ່າຈະໄປເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃນສີ່ເດືອນ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງ CME ໃນພາລະກິດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານີ້, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ມີຂໍ້ດີສອງຢ່າງທີ່ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ມັນທົນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍຈາກດວງອາທິດ, ບໍ່ຄືກັບ Parker Solar Probe ຂອງອົງການ NASA ທີ່ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດໃນໄລຍະ 6.9 ລ້ານກິໂລແມັດ. Aditya L1, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກວ້າງຂອງພື້ນນີ້ສາມາດໃຫ້ລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ສູງກວ່າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍໂລຫະປະສົມພິເສດ ແລະສານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວະກາດ ເຊັ່ນ: ລັງສີທີ່ຮ້າຍກາດ ແລະ ເມກ CME. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກກະກຽມດີເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໃກ້ຊິດກັບດວງອາທິດ.
ຍານ Aditya L-1 ແມ່ນຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດທຳອິດຂອງອິນເດຍ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການຊ້ອມຮົບຄັ້ງທີ່ 15 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍາ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ແລະ ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດອີກ XNUMX ແຫ່ງ ແນໃສ່ສຶກສາຮູບຖ່າຍ, ໂຄໂມສເຟຍ ແລະ ໂຄໂຣນາຂອງດວງອາທິດ. ການນໍາໃຊ້ລະດັບສູງອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງກວດສອບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງ ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ໄດ້ຖືກຈັດວາງໄວ້ຢ່າງດີ ເພື່ອປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດ ແລະພຶດຕິກຳຂອງມັນ. ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງປະເທດແລະການອຸທິດຕົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
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