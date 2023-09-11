ໂລກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງແມງມຸມ Camel: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບການວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແມງມຸມອູດ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ລູກພີ່ນ້ອງ arachnid ທີ່ຖືກລະເລີຍ" ຫຼື "ແມງມຸມລົມ," ບໍ່ແມ່ນແມງມຸມທີ່ແທ້ຈິງແຕ່ເປັນປະເພດຂອງແມງມຸມທີ່ມີສີຂີງ. ສັດທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັບໃຈນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງດຽວກັນກັບການຮຸກຮານ, ຄວາມໄວໃນການແລ່ນທີ່ພິເສດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງແລ້ງ. ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາ, ການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາພື້ນຖານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ບໍ່ຖືກລະເລີຍອີກຕໍ່ໄປ: ການແກ້ໄຂທາງດ້ານ Phylogenomic ຂອງຄວາມສໍາພັນລະດັບສູງໃນ Solifugae" ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ spider camel. ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Prashant Sharma ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison ແລະທ່ານດຣ Efrat Gavish-Regev ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hebrew ຂອງເຢຣູຊາເລັມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ arachnids enigmatic ເຫຼົ່ານີ້.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລໍາດັບກ້າວຫນ້າແລະຊຸດຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການສຶກສາໄດ້ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜ່ານມາໃນການຈໍາແນກແລະການສຶກສາ spider camel. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງຕົ້ນໄມ້ໂມເລກຸນທີ່ສົມບູນແບບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື phylogeny, ຂອງແມງມຸມອູດ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈັດປະເພດສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສອງກຸ່ມໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຕັກນິກການພັນທຸກຳທີ່ທັນສະໄໝໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼົງໄຫຼ.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນການມີຢູ່ຂອງສອງກຸ່ມຕົ້ນຕໍຂອງແມງມຸມອູດໃນອາເມລິກາ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກກຸ່ມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງເປີດເຜີຍວ່າແມງມຸມອູດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າປະມານ 250 ຫາ 300 ລ້ານປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ Permian. ການແຕກແຍກຂອງທະວີບ ແລະເຫດການສູນພັນຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປະມານ 66 ລ້ານປີກ່ອນ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງວິວັດທະນາການຂອງສັດທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານດຣ Gavish-Regev ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງນາງກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາແມງມຸມອູດອອກຈາກເງົາແລະເຂົ້າໄປໃນແສງສະຫວ່າງຂອງການວິເຄາະທາງ phylogenomic. suborders ທີ່ສະເຫນີໃຫມ່ໃຫ້ພື້ນຖານອັນແຂງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດນີ້ແລະເພີ່ມຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງການວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມອູດ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການ genomic ກ້າວຫນ້າທາງໃນການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສັດທີ່ຫນ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້, ໃນທີ່ສຸດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊີວະນາໆພັນແລະວິທະຍາສາດວິວັດທະນາການເລິກຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສາດສະດາຈານ Prashant Sharma, ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison
– ດຣ. Efrat Gavish-Regev, ມະຫາວິທະຍາໄລ Hebrew of Jerusalem