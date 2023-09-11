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ໂລກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງແມງມຸມ Camel: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບການວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ໂລກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງແມງມຸມ Camel: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບການວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແມງມຸມອູດ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ລູກພີ່ນ້ອງ arachnid ທີ່ຖືກລະເລີຍ" ຫຼື "ແມງມຸມລົມ," ບໍ່ແມ່ນແມງມຸມທີ່ແທ້ຈິງແຕ່ເປັນປະເພດຂອງແມງມຸມທີ່ມີສີຂີງ. ສັດທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັບໃຈນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງດຽວກັນກັບການຮຸກຮານ, ຄວາມໄວໃນການແລ່ນທີ່ພິເສດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງແລ້ງ. ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາ, ການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາພື້ນຖານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ບໍ່ຖືກລະເລີຍອີກຕໍ່ໄປ: ການແກ້ໄຂທາງດ້ານ Phylogenomic ຂອງຄວາມສໍາພັນລະດັບສູງໃນ Solifugae" ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ spider camel. ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Prashant Sharma ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison ແລະທ່ານດຣ Efrat Gavish-Regev ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hebrew ຂອງເຢຣູຊາເລັມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ arachnids enigmatic ເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລໍາດັບກ້າວຫນ້າແລະຊຸດຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການສຶກສາໄດ້ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜ່ານມາໃນການຈໍາແນກແລະການສຶກສາ spider camel. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງຕົ້ນໄມ້ໂມເລກຸນທີ່ສົມບູນແບບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື phylogeny, ຂອງແມງມຸມອູດ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈັດປະເພດສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສອງກຸ່ມໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຕັກນິກການພັນທຸກຳທີ່ທັນສະໄໝໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼົງໄຫຼ.

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນການມີຢູ່ຂອງສອງກຸ່ມຕົ້ນຕໍຂອງແມງມຸມອູດໃນອາເມລິກາ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກກຸ່ມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງເປີດເຜີຍວ່າແມງມຸມອູດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າປະມານ 250 ຫາ 300 ລ້ານປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ Permian. ການແຕກແຍກຂອງທະວີບ ແລະເຫດການສູນພັນຄັ້ງໃຫຍ່ເມື່ອປະມານ 66 ລ້ານປີກ່ອນ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງວິວັດທະນາການຂອງສັດທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.

ທ່ານດຣ Gavish-Regev ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງນາງກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາແມງມຸມອູດອອກຈາກເງົາແລະເຂົ້າໄປໃນແສງສະຫວ່າງຂອງການວິເຄາະທາງ phylogenomic. suborders ທີ່ສະເຫນີໃຫມ່ໃຫ້ພື້ນຖານອັນແຂງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດນີ້ແລະເພີ່ມຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງການວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມອູດ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ການ genomic ກ້າວ​ຫນ້າ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັດ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົນ​ໃຈ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ແລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເລິກ​ຂຶ້ນ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສາດສະດາຈານ Prashant Sharma, ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison
– ດຣ. Efrat Gavish-Regev, ມະຫາວິທະຍາໄລ Hebrew of Jerusalem

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