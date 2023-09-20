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ປະເທດໄອແລນສາມາດປະສົບກັບການສະແດງທີ່ງົດງາມຂອງແສງພາກເຫນືອ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ປະເທດໄອແລນສາມາດປະສົບກັບການສະແດງທີ່ງົດງາມຂອງແສງພາກເຫນືອ

ນັກສະແດງດາວໄອແລນອາດຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງແສງພາກເຫນືອທີ່ໂດດເດັ່ນໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. equinox ເດືອນກັນຍາສາມາດນໍາເອົາການສະແດງທີ່ງົດງາມຂອງ aurora borealis, ໂດຍສະເພາະຕາມແຄມຝັ່ງຊົນນະບົດທາງພາກເຫນືອຂອງປະເທດໄອແລນ. ຍັງມີໂອກາດທີ່ແສງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆລວມທັງ Mayo, Ashbourne, ແລະ Dublin, ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. ແສງພາກເຫນືອສະແດງໃຫ້ເຫັນສີທີ່ງົດງາມຂອງສີຂຽວ, ສີບົວ, ແລະສີແດງ, ເປັນຜົນມາຈາກອະນຸພາກປະຕິສໍາພັນກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland, ອະທິບາຍວ່າ equinox ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະເຫັນແສງພາກເຫນືອເນື່ອງຈາກການອຽງຂອງໂລກໄປສູ່ດວງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ແສງຕາເວັນທີ່ງຽບສະຫງົບອາດຈະລົບລ້າງໂອກາດໃດໆທີ່ຈະເຫັນປະກົດການ, ເຖິງແມ່ນວ່າການລະເບີດເລັກນ້ອຍໃນດວງອາທິດໃນລະຫວ່າງ equinox ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະແດງຂອງແສງເງິນແສງທອງ. Moore ແນະນໍາວ່າຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຝັ່ງພາກເຫນືອຂອງປະເທດໄອແລນຈະມີທັດສະນະທີ່ດີກວ່າ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດແນມເບິ່ງມະຫາສະຫມຸດ Atlantic ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງເມືອງໃນໄລຍະໄກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Moore ໄດ້ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫວັງເກີນໄປກ່ຽວກັບການສັງເກດການສະແດງທັງຫມົດ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງໄອແລນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເມຄປົກຄຸມ, ເຊິ່ງສາມາດກີດຂວາງການເບິ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທົ່ວປະເທດຍັງມີເວລາທ້ອງຟ້າຈະແຈ້ງ, ແລະ ພະຍາກອນອາກາດຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີທ້ອງຟ້າຈະແຈ້ງ ພາຍຫຼັງມີຝົນຕົກເປັນໄລຍະ. ນີ້ສະເຫນີຄວາມຫວັງບາງຢ່າງສໍາລັບ stargazers ໃນໄອແລນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະມີການສະແດງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນຂອງພວກເຂົາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann

By Gabriel Botha

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