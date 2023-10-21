Advanced Imaging ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ Long Valley Caldera ຂອງຄາລິຟໍເນຍ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ Caltech ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອສືບສວນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນເຂດ Long Valley Caldera ຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ພູເຂົາໄຟທີ່ຄ້າງຢູ່. ໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ພາກພື້ນນີ້ໃນເຂດພູເຂົາ Sierra Nevada ຕາເວັນອອກໄດ້ປະສົບກັບໄພແຜ່ນດິນໄຫວແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງພື້ນດິນ, ໂດຍພື້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງນິ້ວຕໍ່ປີໃນລະຫວ່າງຕອນເຫຼົ່ານີ້.
ນຳພາໂດຍສາດສະດາຈານ Zhongwen Zhan, ຄະນະວິໄຈໄດ້ຜະລິດຮູບພາບໃຕ້ດິນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງ Long Valley Caldera, ເຈາະເລິກເຖິງ 10 ກິໂລແມັດເຂົ້າໄປໃນເປືອກໂລກ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Science Advances ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ຮູບພາບຕ່າງໆໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຫ້ອງ magma ຂອງພູເຂົາໄຟໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຝາປິດທີ່ແຂງຂອງກ້ອນຫີນທີ່ເຮັດເປັນກ້ອນຫີນ, ສ້າງຂຶ້ນຜ່ານຄວາມເຢັນແລະການແຂງຕົວຂອງ magma ແຫຼວ.
ເພື່ອສ້າງຮູບພາບໃຕ້ດິນເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດແທກຄື້ນຟອງແຜ່ນດິນໄຫວຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ. ພວກເຂົາໃຊ້ສາຍເຄເບີນໃຍແກ້ວນຳແສງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ເພື່ອວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວໂດຍໃຊ້ວິທີທີ່ເອີ້ນວ່າການຮັບຮູ້ສຽງແບບກະຈາຍ (DAS). ສາຍເຄເບີນ 100 ກິໂລແມັດ ທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ Long Valley Caldera ແມ່ນເທົ່າກັບ 10,000 ເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີອົງປະກອບດຽວ.
ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ, ທີມງານບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 2,000 ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ໂດຍຄົນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ເລິກເຊິ່ງໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ DAS. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍໃຊ້ tomography ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ດິນຕື້ນຢູ່ໃນຄວາມເລິກປະມານ 5 ກິໂລແມັດ, ຫຼືກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາ.
"ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າພາກພື້ນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການລະເບີດຂອງ supervolcanic ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນອາດຈະປ່ອຍອາຍແກັສແລະຂອງແຫຼວພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແລະການລະເບີດຂະຫນາດນ້ອຍ," ສາດສະດາ Zhan ອະທິບາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນເດືອນພຶດສະພາ 1980, Long Valley Caldera ປະສົບແຜ່ນດິນໄຫວ 6 ຣິກເຕີ XNUMX ຣິກເຕີ.
ແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງທີມງານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ສາຍເຄເບີນ 200 ກິໂລແມັດເພື່ອເຂົ້າໄປເລິກເຂົ້າໄປໃນເປືອກໂລກ, ເຖິງຄວາມເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ກິໂລແມັດ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນເພີ່ມເຕີມຂອງຫ້ອງ magma ຂອງ caldera, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ຫົວໃຈເຕັ້ນ." ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ DAS ໃນການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ crustal ໃນພາກພື້ນອື່ນໆເຊັ່ນດຽວກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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- ຄວາມກ້າວຫນ້າວິທະຍາສາດ