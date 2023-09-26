ຕົວອ່ອນຂອງ Caddisfly ສ້າງຝາຫີນທີ່ສັບສົນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະຄວາມຢູ່ລອດ

Caddisflies ເປັນສັດທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ ແລະເປັນອາຫານທີ່ມັກຂອງປາແດກ. ແມງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມີວິທີທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງແລະຕົວອ່ອນຂອງພວກມັນຈາກຜູ້ລ້າແລະການຮີບຮ້ອນຂອງສາຍນ້ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ສ້າງທໍ່ທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນເຮັດດ້ວຍກ້ອນຫີນຂະຫນາດນ້ອຍພົບເຫັນຢູ່ໃນຕຽງນອນຂອງຫ້ວຍ.
ຊ່າງພາບ Sheryl R. Garrison ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຝາອັດປາກມົດລູກຢູ່ໃນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Waterton Lakes ໃນ Alberta, ປະເທດການາດາ. ທໍ່ດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວອ່ອນຂອງ caddisfly ໂດຍໃຊ້ຜ້າໄຫມແລະຫີນທີ່ມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນພັກອາໄສແບບພົກພາໄດ້ຈົນກ່ວາຕົວອ່ອນ pupates.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານຂອງ microplastics ໃນບາງທໍ່, ທໍ່ທີ່ຖືກຈັບໂດຍ Sheryl ໄດ້ອອກມາຈາກຫ້ວຍພູໃນ Rockies. ມັນໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ຫີນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ຫີນ Argillite, ຫີນປູນ, dolomite, ແລະຫີນ igneous.
ໂຄງສ້າງຂອງ caddisfly casing ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງແມງໄມ້ນ້ໍາ. ຕົວອ່ອນຈະປ່ອຍກາວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຜ້າໄຫມ" ຈາກຕ່ອມພາຍໃຕ້ຄາງຂອງພວກມັນ. ກາວນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ tape ສອງດ້ານ, ຕິດກ້ອນຫີນຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງເຮືອນຫີນປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ນ້ໍາ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜ້າໄຫມ caddisfly ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຍຶດຕິດກັບຫີນເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ນ້ໍາ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມປະທັບໃຈກັບຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມັນສາມາດມີໃນດ້ານຕ່າງໆ, ລວມທັງຢາປົວພະຍາດ. ຖ້ານັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຄຸນສົມບັດຂອງຜ້າໄຫມ caddisfly, ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຢາຂອງມະນຸດ.
ການປະກົດຕົວຂອງຕົວອ່ອນຂອງ caddisfly ໃນຫ້ວຍແມ່ນສັນຍານໃນທາງບວກຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະເຮັດວຽກ. ແມງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດໂດຍລວມຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ. Sheryl Garrison ພົບເຫັນຄວາມຫວັງຢູ່ໃນຖ້ໍາທີ່ຊັດເຈນບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາແລະປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, caddisflies ໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທໍ່ຫີນໂດຍໃຊ້ຜ້າໄຫມເພື່ອປົກປ້ອງຕົວອ່ອນຂອງພວກເຂົາຈົນກ່ວາພວກມັນ pupate. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຜ້າໄຫມ caddisfly ໄດ້ຈັບຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ຜູ້ທີ່ເຫັນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນດ້ານຕ່າງໆ. ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ Sheryl R. Garrison ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມງາມແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ແລະລະບົບນິເວດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– EarthSky Community ຮູບພາບໂດຍ Sheryl R. Garrison
– ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Waterton Lakes, Alberta, ການາດາ.
ຄໍານິຍາມ:
– Caddisflies: ເປັນແມງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມລຳຫ້ວຍ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງປາແດກ.
– ຝາເຮືອນ: ເປັນບ່ອນປ້ອງກັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວອ່ອນຂອງ caddisfly ດ້ວຍຜ້າໄໝ ແລະຫີນ.
– Microplastics: ອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພາດສະຕິກທີ່ໄດ້ infiltrated ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ.
– Pupates: ຂະບວນການຕົວອ່ອນປ່ຽນເປັນແມງໄມ້ໂຕໃຫຍ່.
– ກາວ: ມີສານໜຽວທີ່ຕົວອ່ອນຂອງແຄດດິສຟly ຈັບຕົວເປັນກ້ອນຫີນ.
– ຜ້າໄໝ: ສານທີ່ຜະລິດໂດຍຕົວອ່ອນຂອງ caddisfly ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກາວ.