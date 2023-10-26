ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Coolant ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ຂັດຂວາງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ

ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສຍປຽບເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ ໂດຍນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ ທ່ານ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub. ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງກວດສອບການຮົ່ວໄຫລຂອງລັງສີສຳຮອງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ Nauka ຂອງຣັດເຊຍ, ຟອງນ້ຳເຢັນໄດ້ຮົ່ວອອກມາຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກມັນ. ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ທັນທີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກກໍານົດໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ coolant ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊຸດຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອະວະກາດ ແລະ ປ້ອງກັນການນຳເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມ ISS, ຄູ່ນັກເດີນອະວະກາດໄດ້ເຊັດຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າລົງກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການອະວະກາດໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການການກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນ ISS ເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ coolant.
ເຫດການນີ້ເປັນເທື່ອທີສາມທີ່ມີການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ຳເຢັນຈາກຮາດແວຂອງຣັດເຊຍທີ່ຕິດຢູ່ກັບ ISS. ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຍານອະວະກາດ Soyuz ໃນເດືອນທັນວາ 2022 ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລັດເຊຍ Progress 82 ໃນເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງທັງສອງນີ້ແມ່ນມາຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເກີດຂຶ້ນຊໍ້າຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວຂອງມັນເອງ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant, NASA ຮັກສາວ່າການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ຍັງສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ການເດີນທາງໃນອະວະກາດທີ່ຊັກຊ້າຈະຖືກກຳນົດເວລາຄືນໃໝ່, ແລະນັກບິນອາວະກາດ NASA ຍັງມີກຳນົດຈະອອກເດີນທາງນອກສະຖານີໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.
FAQ:
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງນັກບິນອາວະກາດລັດເຊຍ?
A: ຟອງຂອງ coolant ຮົ່ວອອກຈາກ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka.
ຖາມ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊຸດຂອງນັກບິນອະວະກາດບໍ?
A: ບໍ່, ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າ coolant ບໍ່ໄດ້ບັນລຸທີ່ເຫມາະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຮັບປະກັນແນວໃດ?
A: ພວກນັກບິນອະວະກາດໄດ້ເຊັດຊຸດ ແລະເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍຂອງ coolant ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ ISS.
ຖາມ: ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນ ISS ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມີສອງເຫດການທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮາດແວຂອງລັດເຊຍທີ່ຕິດກັບ ISS.
ຖາມ: ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວທີ່ປະຕິບັດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ?
A: ການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວ.