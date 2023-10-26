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ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Coolant ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ຂັດຂວາງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Coolant ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ຂັດຂວາງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ

ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສຍປຽບເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ ໂດຍນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ ທ່ານ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub. ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ກວດ​ສອບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ລັງສີ​ສຳຮອງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ Nauka ຂອງຣັດ​ເຊຍ, ຟອງ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ໄດ້​ຮົ່ວ​ອອກ​ມາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ. ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ທັນທີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກກໍານົດໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ coolant ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊຸດຂອງພວກເຂົາ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອະວະກາດ ແລະ ປ້ອງກັນການນຳເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມ ISS, ຄູ່ນັກເດີນອະວະກາດໄດ້ເຊັດຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າລົງກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະຖານີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການອະວະກາດໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການການກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນ ISS ເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ coolant.

ເຫດການ​ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສາມ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຈາກ​ຮາດ​ແວ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ ISS. ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຍານອະວະກາດ Soyuz ໃນເດືອນທັນວາ 2022 ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລັດເຊຍ Progress 82 ໃນເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງທັງສອງນີ້ແມ່ນມາຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເກີດຂຶ້ນຊໍ້າຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວຂອງມັນເອງ.

ເຖິງວ່າຈະມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant, NASA ຮັກສາວ່າການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ຍັງສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ຈະ​ຖືກ​ກຳນົດ​ເວລາ​ຄືນ​ໃໝ່, ​ແລະ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ NASA ຍັງ​ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ອອກ​ເດີນທາງ​ນອກ​ສະຖານີ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆນີ້.

FAQ:

ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງນັກບິນອາວະກາດລັດເຊຍ?
A: ຟອງຂອງ coolant ຮົ່ວອອກຈາກ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka.

ຖາມ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊຸດຂອງນັກບິນອະວະກາດບໍ?
A: ບໍ່, ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າ coolant ບໍ່ໄດ້ບັນລຸທີ່ເຫມາະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຖາມ: ຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຮັບປະກັນແນວໃດ?
A: ພວກນັກບິນອະວະກາດໄດ້ເຊັດຊຸດ ແລະເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອກໍາຈັດຮ່ອງຮອຍຂອງ coolant ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ ISS.

ຖາມ: ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນ ISS ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມີສອງເຫດການທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮາດແວຂອງລັດເຊຍທີ່ຕິດກັບ ISS.

ຖາມ: ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວທີ່ປະຕິບັດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ?
A: ການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວ.

By Vicky Stavropoulou