ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສະຖານີອາວະກາດ Coolant ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຮາດແວລັດເຊຍ

ເຫດການບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຈາກລັງສີທີ່ຕິດຢູ່ກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຮາດແວຂອງຣັດເຊຍ. ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດໂດຍນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub, ຟອງຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ອອກມາຈາກລັງສີສຳຮອງຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka ຂອງຣັດເຊຍ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກບິນອະວະກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ເປັນເຫດການຫລ້າສຸດໃນຊຸດຂອງເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຂອງລັດເຊຍທີ່ຕິດກັບ ISS. ໃນປີ 2022, ຍານອະວະກາດ Soyuz ທີ່ຈອດກັບສະຖານີໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເກີດຈາກການໂຈມຕີ micrometeorite, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດເຊຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ເຮືອຂົນສົ່ງ Progress ລັດເຊຍກໍ່ເລີ່ມຮົ່ວໄຫຼ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຍ້ອນຜົນກະທົບພາຍນອກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ກັບເຫດການທີສາມ, ຄໍາຖາມໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນລັດເຊຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ອົງການ NASA ຍັງຮັກສາວ່າການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ການເດີນອາວະກາດທີ່ຊັກຊ້າໄດ້ຖືກກຳນົດເວລາໃໝ່, ແລະນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ຍັງຖືກກຳນົດທີ່ຈະອອກເດີນທາງໄປນອກສະຖານີອະວະກາດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມຂອງຮາດແວ, ແຕ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນທັນທີຕໍ່ການປະຕິບັດງານ.
ລັງສີທີ່ຮົ່ວຢູ່ໃນໂມດູນ Nauka ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ ISS ໃນປີ 2010 ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດໂດຍ Roscosmos. ໂມດູນຕົວມັນເອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ISS ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021, ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງລັງສີສຳຮອງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການດໍາເນີນການຂອງ ISS, ເນື່ອງຈາກລັງສີຫຼັກຍັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຍັງສືບຕໍ່, ວິສະວະກອນກໍາລັງທົບທວນຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງເຫດການ. ຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງກັນວ່າຈະມີບາດກ້າວໃດແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານີອະວະກາດແລະລູກເຮືອຂອງຕົນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ coolant ຮົ່ວຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ?
A: ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ຟອງຂອງ coolant ຮົ່ວອອກຈາກ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka ຂອງລັດເຊຍ.
ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີບໍ?
A: ນັກບິນອະວະກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ.
ຖາມ: ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນບໍ?
A: ນີ້ແມ່ນເຫດການທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງ coolant ຈາກອຸປະກອນຂອງລັດເຊຍທີ່ຕິດກັບ ISS ໄດ້.
ຖາມ: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງ ISS ບໍ?
A: ການຮົ່ວໄຫຼບໍ່ໄດ້ລົບກວນການປະຕິບັດງານຂອງ ISS, ເພາະວ່າລັງສີຕົ້ນຕໍຍັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຖາມ: ກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃດແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ?
A: ປະຈຸບັນວິສະວະກອນກໍາລັງທົບທວນຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການໃນອະນາຄົດ.
ຖາມ: ມີການປ່ຽນແປງທັນທີທັນໃດຕໍ່ການດໍາເນີນການສະຖານີອາວະກາດບໍ?
A: ອົງການ NASA ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍມີການກຳນົດເວລາການຍ່າງທາງອາວະກາດ ແລະ ນັກບິນອາວະກາດຍັງຈະອອກເດີນທາງໄປນອກສະຖານີ.