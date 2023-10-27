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ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສະຖານີອາວະກາດ Coolant ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຮາດແວລັດເຊຍ

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສະຖານີອາວະກາດ Coolant ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຮາດແວລັດເຊຍ

ເຫດການ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຈາກ​ລັງສີ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາກົນ (ISS) ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ຂອງ​ຮາດ​ແວ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ. ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດໂດຍນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub, ຟອງຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ອອກມາຈາກລັງສີສຳຮອງຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka ຂອງຣັດເຊຍ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກບິນອະວະກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ເປັນເຫດການຫລ້າສຸດໃນຊຸດຂອງເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນຂອງລັດເຊຍທີ່ຕິດກັບ ISS. ໃນປີ 2022, ຍານອະວະກາດ Soyuz ທີ່ຈອດກັບສະຖານີໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເກີດຈາກການໂຈມຕີ micrometeorite, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດເຊຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ເຮືອຂົນສົ່ງ Progress ລັດເຊຍກໍ່ເລີ່ມຮົ່ວໄຫຼ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຍ້ອນຜົນກະທົບພາຍນອກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ກັບເຫດການທີສາມ, ຄໍາຖາມໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນລັດເຊຍ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ອົງການ NASA ຍັງຮັກສາວ່າການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ການເດີນອາວະກາດທີ່ຊັກຊ້າໄດ້ຖືກກຳນົດເວລາໃໝ່, ແລະນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ຍັງຖືກກຳນົດທີ່ຈະອອກເດີນທາງໄປນອກສະຖານີອະວະກາດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມຂອງຮາດແວ, ແຕ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນທັນທີຕໍ່ການປະຕິບັດງານ.

ລັງສີທີ່ຮົ່ວຢູ່ໃນໂມດູນ Nauka ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ ISS ໃນປີ 2010 ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດໂດຍ Roscosmos. ໂມດູນຕົວມັນເອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ISS ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021, ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງລັງສີສຳຮອງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການດໍາເນີນການຂອງ ISS, ເນື່ອງຈາກລັງສີຫຼັກຍັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຍັງສືບຕໍ່, ວິສະວະກອນກໍາລັງທົບທວນຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງເຫດການ. ຍັງ​ຄົງ​ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ບາດກ້າວ​ໃດ​ແດ່​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ແລະ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ແລະ​ລູກ​ເຮືອ​ຂອງ​ຕົນ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ coolant ຮົ່ວຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ?

A: ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ຟອງຂອງ coolant ຮົ່ວອອກຈາກ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Nauka ຂອງລັດເຊຍ.

ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີບໍ?

A: ນັກບິນອະວະກາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ.

ຖາມ: ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນບໍ?

A: ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ທີ​ສາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ coolant ຈາກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ ISS ໄດ້.

ຖາມ: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງ ISS ບໍ?

A: ການຮົ່ວໄຫຼບໍ່ໄດ້ລົບກວນການປະຕິບັດງານຂອງ ISS, ເພາະວ່າລັງສີຕົ້ນຕໍຍັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຖາມ: ກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃດແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ?

A: ປະຈຸບັນວິສະວະກອນກໍາລັງທົບທວນຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການໃນອະນາຄົດ.

ຖາມ: ມີການປ່ຽນແປງທັນທີທັນໃດຕໍ່ການດໍາເນີນການສະຖານີອາວະກາດບໍ?

A: ອົງການ NASA ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງ ISS ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍມີການກຳນົດເວລາການຍ່າງທາງອາວະກາດ ແລະ ນັກບິນອາວະກາດຍັງຈະອອກເດີນທາງໄປນອກສະຖານີ.

By Vicky Stavropoulou