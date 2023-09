ໃໝ່ Avialan Theropod ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງນົກຊະນິດຕົ້ນໃນທ້າຍ Jurassic

By

ໄດໂນເສົາອາວາລານ ເທໂຣຝອດ ອາຍຸ 150 ລ້ານປີ ໃໝ່ທີ່ຊື່ວ່າ Fujianvenator prodigiosus ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການຕົ້ນໆຂອງນົກ ແລະລະບົບນິເວດເທິງບົກຂອງຍຸກ Jurassic. Avialans ແມ່ນ clade ທີ່ປະກອບມີນົກທີ່ທັນສະໄຫມທັງຫມົດແຕ່ບໍ່ແມ່ນ Deinonychus ຫຼື Troodon.

ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການທໍາອິດຂອງສັດປີກໄດ້ຖືກຈໍາກັດເນື່ອງຈາກການຂາດຟອດຊິວທໍາຈາກຍຸກ Jurassic, ນອກເຫນືອຈາກ Jurassic Yanliao Biota ກາງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງຈີນແລະຫີນປູນ Solnhofen ຂອງເຢຍລະມັນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຊ່ອງຫວ່າງປະມານ 30 ລ້ານປີລະຫວ່າງ Jurassic ແລະນົກ Cretaceous ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ. ສັດປີກ Jurassic ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວິວັຖນາການຂອງນົກແລະການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ອ້ອມຮອບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນ.

the new avialan theropod, Fujianvenator prodigiosus, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ morphologies ທີ່ແບ່ງປັນກັບ avialans, troodontids, ແລະ dromaeosaurids, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິວັດທະນາການ mosaic ໃນການວິວັດທະນາການຂອງນົກຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳເບື້ອງຕົ້ນຂອງຟູຈ້ຽນເວິນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສັດສ່ວນປີກປີກຂອງນົກຊະນິດປົກກະຕິ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳດ້ານຫຼັງຂອງມັນແມ່ນຜິດປົກກະຕິຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຂາລຸ່ມທີ່ຍາວ ແລະລັກສະນະອື່ນໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Fujianvenator ອາດຈະອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄື swamp ເປັນນັກແລ່ນຄວາມໄວສູງຫຼື wader ມີຂາຍາວ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງນິເວດວິທະຍາທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນສໍາລັບສັດປີກຕົ້ນໆ.

ຟອດຊິວ​ທໍາ​ຂອງ Fujianvenator ໄດ້​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ທ້າຍ Jurassic Zhenghe Fauna ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ Fujian ປະ​ເທດ​ຈີນ​. ການປະກອບຟອດຊິວກະດູກສັນຫຼັງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນີ້ປະກອບມີ teleosts, testudines, ແລະ choristoderes, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສັດໃນພາກພື້ນໃນຊ່ວງທ້າຍ Jurassic-Early Cretaceous. ສັດປ່າ Zhenghe ໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງສັດເທິງບົກແລະໃຫ້ໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາລະບົບນິເວດ Jurassic ທ້າຍ.

ການຄົ້ນພົບຂອງ Fujianvenator ແລະ Zhenghe Fauna ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງ avialan ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບນິເວດ Jurassic ສຸດທ້າຍ. ສືບຕໍ່ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ແມ່ນວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບໄລຍະທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກນີ້.

ທີ່​ມາ​:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C., & Zhou, Z. (2023). ຫຸ່ນຍົນອາວະກາດໃໝ່ຈາກສັດທີ່ເກີດໃໝ່ Jurassic ເທິງບົກ. ທໍາມະຊາດ, 10.1038/s41586-023-06513-7.