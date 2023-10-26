ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາທີ່ກ້າວໜ້າ: ຕົວແບບຂອງຕົວອ່ອນທີ່ມາຈາກຈຸລັງລໍາຕົ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດການກັບຄວາມລຶກລັບຂອງການແບ່ງຈຸລັງຂອງມະນຸດແລະການພັດທະນາຂອງ embryo. ຄວາມສັບສົນຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະໃນເດືອນທໍາອິດທີ່ສໍາຄັນ, ໄດ້ຫລີກລ້ຽງນັກຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບປີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນໄດ້ເປີດທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າ. ຕອນນີ້ຫ້ອງທົດລອງທົ່ວໂລກກຳລັງສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍກັບຕົວອ່ອນຈາກຈຸລັງລຳຕົ້ນ - ກຸ່ມຂອງຈຸລັງທີ່ເຮັດຕົວອ່ອນຂອງຕົວອ່ອນແຕ່ບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເປັນລູກໃນທ້ອງໄດ້. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໄຂ່ຫຼືເຊື້ອອະສຸຈິ, ສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອາການແຊກຊ້ອນການຖືພາ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກີດລູກ, ແລະຜົນກະທົບຂອງຢາທີ່ກິນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ.
ໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື embryo ຫລ້າສຸດທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານ Israeli ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຈໍາລອງຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາຂອງມະນຸດ. ແບບຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາທຸກປະເພດຈຸລັງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ embryonic, ລວມທັງ placenta, ຖົງໄຂ່ແດງ, ແລະເຍື່ອຊັ້ນນອກ. ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ພັດທະນາເປັນເວລາແປດມື້, ເທົ່າກັບມື້ 14 ຂອງ embryo ຂອງມະນຸດຢູ່ໃນມົດລູກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການສ້າງໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາອະໄວຍະວະຕື່ມອີກ.
ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄື embryo ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ pluripotent, ຈຸລັງທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນເປັນຈຸລັງປະເພດຕ່າງໆ. ໂດຍ reprogramming ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ເປັນ "ສະຖານະ naïve," ຄ້າຍຄືກັນກັບວັນທີເຈັດຂອງການພັດທະນາ embryo ທໍາມະຊາດ, ທີມງານໄດ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກ. ການກະຕຸ້ນທາງເຄມີເຮັດໃຫ້ເກີດການສະແດງອອກຂອງ gene ສະເພາະ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການສ້າງເນື້ອເຍື່ອທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຍືນຍົງຂອງ embryo. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມທັງສາມກຸ່ມຂອງຈຸລັງເພື່ອສ້າງໂຄງປະກອບການຄ້າຍຄື embryo.
ໃນຂະນະທີ່ຕົວແບບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາ, ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ 1% ຂອງຈຸລັງທີ່ລວບລວມສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍຕົນເອງເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື embryo. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບນີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຕົວແບບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ການປູກຝັງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເກີນ 14 ມື້ຍັງສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດແລະອຸປະສັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີວ່າຄວາມກ້າວຫນ້າແລະການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນດ້ານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ embryonic.
FAQ:
ຖາມ: ໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື embryo ແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື Embryo ແມ່ນກຸ່ມຂອງຈຸລັງທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕົ້ນໆຂອງການພັດທະນາຂອງມະນຸດກ່ອນການສ້າງອະໄວຍະວະ. ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດຫົວໃຈເຕັ້ນຫຼືສະຫມອງ.
ຖາມ: ໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື embryo ຖືກສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ?
A: ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ pluripotent, ເຊິ່ງຖືກ reprogrammed ເປັນ "ສະຖານະທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ." ການສະແດງອອກຂອງ gene ສະເພາະແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການກະຕຸ້ນທາງເຄມີເພື່ອພັດທະນາເນື້ອເຍື່ອທີ່ຈໍາເປັນ.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຕົວແບບຂອງ embryo ເຫຼົ່ານີ້?
A: ຕົວແບບ Embryo ສະເຫນີທ່າແຮງໃນການຄົ້ນຄວ້າການຫຼຸລູກ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກີດລູກ, ແລະຜົນກະທົບຂອງຢາທີ່ກິນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງໂຄງສ້າງ embryonic ທີ່ສໍາຄັນ.
ຖາມ: ຕົວແບບເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດ?
A: ປະສິດທິພາບຂອງການຈັດຕັ້ງຕົນເອງຂອງເຊນເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຄ້າຍຄື embryo ແມ່ນຕໍ່າໃນປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປູກຝັງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເກີນ 14 ມື້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈໍາກັດທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາ.