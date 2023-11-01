ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈລະຫວ່າງພະຍາດເບົາຫວານແລະພະຍາດຕັບໄຂມັນ

ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດລະຫວ່າງພະຍາດເບົາຫວານແລະພະຍາດຕັບ steatotic, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງສອງເງື່ອນໄຂນີ້. ການສຶກສາ, ດໍາເນີນການໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາແລະອາດຈະເປີດທາງສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງທັງສອງພະຍາດ.
ພະຍາດຕັບ Steatotic, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າພະຍາດຕັບໄຂມັນ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ສະສົມຂອງໄຂມັນສ່ວນເກີນໃນຕັບ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກອ້ວນ, ລະດັບ cholesterol ສູງ, ແລະການບໍລິໂພກເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບເຜົາຜານທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງ, ມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກການຕໍ່ຕ້ານ insulin ຫຼືການຜະລິດອິນຊູລິນບໍ່ພຽງພໍ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຂໍ້ມູນທາງການແພດຈາກຄົນເຈັບຫຼາຍພັນຄົນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງພະຍາດເບົາຫວານແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດໄຂມັນຕັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການພັດທະນາສະພາບການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເພີ່ມຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສຸຂະພາບຕັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການພົວພັນແມ່ນເປັນສອງທິດທາງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຕັບໄຂມັນອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການພັດທະນາພະຍາດເບົາຫວານ. ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕິດພັນກັບສະມາຄົມເຊິ່ງກັນແລະກັນນີ້ຍັງຖືກຄົ້ນຫາ, ແຕ່ມັນເຊື່ອວ່າປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ແບ່ງປັນແລະເສັ້ນທາງ physiological ທົ່ວໄປປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່.
FAQ
ຖາມ: ພະຍາດຕັບໄຂມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພະຍາດຕັບໄຂມັນເປັນສະພາບທີ່ແຜ່ຫຼາຍຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
ຖາມ: ພະຍາດເບົາຫວານສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ບາງປັດໃຈສ່ຽງຂອງພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນບໍ່ສາມາດດັດແປງໄດ້, ການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການຈັດການນ້ຳໜັກສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖາມ: ອາການຂອງພະຍາດຕັບໄຂມັນແມ່ນຫຍັງ?
A: ພະຍາດໄຂມັນໃນຕັບມັກຈະບໍ່ສະແດງ, ແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ກ້າວຫນ້າ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າ, ເຈັບທ້ອງ, ແລະພະຍາດເຫຼືອງ.
ຖາມ: ພະຍາດຕັບໄຂມັນສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ພະຍາດຕັບໄຂມັນສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຊີວິດເຊັ່ນ: ການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກ, ການປ່ຽນແປງອາຫານ, ແລະກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ຄົນເຈັບ?
A: ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພະຍາດເບົາຫວານແລະພະຍາດຕັບໄຂມັນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບສາມາດພັດທະນາຍຸດທະສາດການປັບປຸງສໍາລັບການປ້ອງກັນ, ການກວດຫາເບື້ອງຕົ້ນແລະການປິ່ນປົວທັງສອງເງື່ອນໄຂ.