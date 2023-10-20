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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນແຂງຂອງໂລກ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນແຂງຂອງໂລກ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອາ​ຕອມ​ຂອງ​ທາດ​ເຫຼັກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແກນ​ແຂງ​ຂອງ​ໂລກ. ການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ນີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ສັບສົນຂອງແກນດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ.

ແກນຂອງໂລກແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄື: ແກນນອກຂອງແຫຼວ ແລະ ແກນພາຍໃນແຂງ. ແກນພາຍໃນແຂງ, ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົມບູນ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບາງເວລາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນແກນພາຍໃນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອະຕອມຂອງທາດເຫຼັກແຕ່ລະຄົນຍັງມີປະສົບການການເຄື່ອນໄຫວ.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະລໍາມະນູທາດເຫຼັກນີ້ພາຍໃນແກນພາຍໃນແຂງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໂລກ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງທາດເຫຼັກ molten ໃນແກນນອກ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມຂອງດາວໄດ້.

ໂດຍການສຶກສາຄື້ນສັ່ນສະເທືອນທີ່ເດີນທາງຜ່ານໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄຸນສົມບັດຂອງແກນພາຍໃນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະລໍາມະນູທາດເຫຼັກ, ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງປະກົດການທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນນີ້.

ຄວາມເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກພາຍໃນແກນພາຍໃນແຂງແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງແກນແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ການສຶກສານີ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: geophysics ແລະ geomagnetism.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອິນເດຍການສຶກສາ | ຂ່າວການສຶກສາຫຼ້າສຸດ | ຂ່າວການສຶກສາທົ່ວໂລກ | ຂ່າວການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ

By Robert Andrew

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