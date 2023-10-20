ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນແຂງຂອງໂລກ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຕອມຂອງທາດເຫຼັກຢູ່ພາຍໃນແກນແຂງຂອງໂລກ. ການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ນີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ສັບສົນຂອງແກນດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ.
ແກນຂອງໂລກແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄື: ແກນນອກຂອງແຫຼວ ແລະ ແກນພາຍໃນແຂງ. ແກນພາຍໃນແຂງ, ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສົມບູນ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບາງເວລາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນແກນພາຍໃນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອະຕອມຂອງທາດເຫຼັກແຕ່ລະຄົນຍັງມີປະສົບການການເຄື່ອນໄຫວ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະລໍາມະນູທາດເຫຼັກນີ້ພາຍໃນແກນພາຍໃນແຂງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໂລກ. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງທາດເຫຼັກ molten ໃນແກນນອກ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມຂອງດາວໄດ້.
ໂດຍການສຶກສາຄື້ນສັ່ນສະເທືອນທີ່ເດີນທາງຜ່ານໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄຸນສົມບັດຂອງແກນພາຍໃນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະລໍາມະນູທາດເຫຼັກ, ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງປະກົດການທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນນີ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກພາຍໃນແກນພາຍໃນແຂງແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງແກນແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ການສຶກສານີ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: geophysics ແລະ geomagnetism.
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