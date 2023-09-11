ນັກແລ່ນ Maze ໃໝ່: ຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆທ່ອງໄປຫາພື້ນທີ່ທີ່ຊັບຊ້ອນດ້ວຍສະຕິປັນຍາທາງກາຍ

ຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆທີ່ເຮັດຈາກ elastomer ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວສາມາດນໍາທາງສະຖານທີ່ທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄອມພິວເຕີຫຼືມະນຸດ. ພັດທະນາໂດຍທີມງານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ North Carolina, ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງປັນຍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພຶດຕິກໍາຂອງພວກມັນຖືກກໍານົດໂດຍວັດສະດຸທີ່ພວກເຂົາເຮັດມາຈາກແລະການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ຫຸ່ນຍົນ, ຄ້າຍຄືຕ່ອນຂອງສາຍ, ສາມາດນໍາທາງ mazes ແລະແມ້ກະທັ້ງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບອຸປະສັກການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ທີມງານໄດ້ເປີດເຜີຍຫຸ່ນຍົນສະບັບປັບປຸງທີ່ສາມາດຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ຫຸ່ນຍົນແມ່ນຜະລິດຈາກ elastomer ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຄືກັນກັບກ່ອນ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນການອອກແບບທີ່ບໍ່ສົມມາດ. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຫຸ່ນຍົນແມ່ນໂບບິດທີ່ສາມາດຍືດອອກເປັນເສັ້ນຊື່, ໃນຂະນະທີ່ອີກເຄິ່ງຫນຶ່ງເປັນບິດທີ່ແຫນ້ນກວ່າທີ່ຍັງບິດຮອບຕົວມັນເອງ. ຄວາມບໍ່ສົມມາດນີ້ສ້າງກໍາລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປາຍຂອງຫຸ່ນຍົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຫັນໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າມາພົວພັນກັບວັດຖຸ.
ຫຸ່ນຍົນ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ "maze escaper" ໂດຍຜູ້ຂຽນ, ສາມາດນໍາທາງ mazes ທີ່ມີກໍາແພງຫີນເຄື່ອນທີ່ແລະຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍຂອງມັນ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຍ້າຍອອກໃນ arcs ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ wiggle ວິທີການຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີການຈຸດທີ່ໃກ້ຊິດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຢີນີ້ມີທ່າແຮງໃນການອອກແບບຫຸ່ນຍົນອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຸ່ນຍົນສາມາດເກັບກ່ຽວພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.
ການບຸກທະລຸໃນຫຸ່ນຍົນອ່ອນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງສະຕິປັນຍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບວິທີການປະດິດສ້າງໃນການອອກແບບຫຸ່ນຍົນ. ການສຶກສາລາຍລະອຽດການພັດທະນານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Advances.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານ: ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ
– ມະຫາວິທະຍາໄລ North Carolina State