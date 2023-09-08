ຫຸ່ນຍົນ Soft Navigates ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊັບຊ້ອນໂດຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ສະຫຼຸບ: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາຫຸ່ນຍົນອ່ອນ "ບໍ່ມີສະຫມອງ" ທີ່ສາມາດນໍາທາງອັດຕະໂນມັດຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນໂດຍໃຊ້ປັນຍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແບບກ່ອນຫນ້າ, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ສາມາດຫັນໄປຫາອຸປະສັກ, ຫຸ່ນຍົນນີ້ສາມາດເປີດໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງເນື່ອງຈາກການອອກແບບທີ່ບໍ່ສົມມາດ. ຫຸ່ນຍົນແມ່ນເຮັດຈາກ elastomers ຜລຶກຂອງແຫຼວທີ່ຄ້າຍຄືໂບ ແລະຖືກຕັ້ງໃນການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອວາງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ຮ້ອນກວ່າອາກາດລ້ອມຮອບ. ພື້ນຜິວທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ, ມັນມ້ວນໄວຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນເຄື່ອນທີ່ໃນວົງໂຄ້ງ, ຂ້າມຜ່ານ mazes ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຕິດຢູ່ລະຫວ່າງວັດຖຸຂະໜານ.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ North Carolina ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກວຽກງານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການນໍາທາງຫຸ່ນຍົນອ່ອນເພື່ອສ້າງຫຸ່ນຍົນໃຫມ່ທີ່ສາມາດນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນແລະເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຫຸ່ນຍົນທີ່ອ່ອນກ່ອນໜ້ານີ້ສາມາດນຳທາງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ລຽບງ່າຍ ແຕ່ສາມາດຫັນໄປໄດ້ເມື່ອພົບກັບສິ່ງກີດຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕິດຂັດ.
ຫຸ່ນຍົນ "ບໍ່ມີສະຫມອງ" ໃຫມ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄອມພິວເຕີຫຼືການຊີ້ນໍາຂອງມະນຸດຍ້ອນວ່າມັນດໍາເນີນການຜ່ານທາງຮ່າງກາຍ. ມັນເຮັດຈາກ elastomers ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວທີ່ຄ້າຍຄືໂບທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອວາງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ຮ້ອນກວ່າອາກາດລ້ອມຮອບ. ສ່ວນຂອງໂບທີ່ແຕະພື້ນຜິວສັນຍາ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວມ້ວນ. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ສົມມາທາງກັນຂອງຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຫັນປ່ຽນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບວັດຖຸ. ມັນເຄື່ອນທີ່ໃນ arcs, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດນໍາທາງ mazes ໂດຍບໍ່ມີການ stuck ແລະ wiggle ວິທີການຂອງຕົນອອກລະຫວ່າງອຸປະສັກຂະຫນານ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຫຸ່ນຍົນໃນການນໍາທາງ mazes ສະລັບສັບຊ້ອນ, ລວມທັງການທີ່ມີຝາເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະເຫມາະຜ່ານຊ່ອງແຄບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດສອບຫຸ່ນຍົນທັງໃນດ້ານໂລຫະ ແລະໃນດິນຊາຍ. ການພັດທະນາຫຸ່ນຍົນນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໃນການອອກແບບຫຸ່ນຍົນອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ພວກເຂົາສາມາດເກັບກ່ຽວພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຫົວຂໍ້ "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper," ຈະຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Science Advances. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ North Carolina: https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/
- ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469