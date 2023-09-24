Jellyfish ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້

ວຸ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂາດສະຫມອງທີ່ເປັນສູນກາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ແບບພິເສດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບມະນຸດແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສັບສົນອື່ນໆ, ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບຂະບວນການຮຽນຮູ້ທາງ neural. ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຝຶກອົບຮົມ Caribbean box jellyfish (Tripedalia cystophora) ເພື່ອຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສັງເກດເຫັນແລະຫລີກລ່ຽງອຸປະສັກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດໃນການຫຼີກເວັ້ນອຸປະສັກໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຂອງສະມາຄົມ.
Caribbean box jellyfish, ບໍ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັບມື, ມີລະບົບສາຍຕາທີ່ຊັບຊ້ອນ, ມີຕາ 24 ຝັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຄ້າຍຄືລະຄັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ວິໄສທັດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະນໍາທາງຜ່ານນ້ໍາ mummy ແລະຫຼີກເວັ້ນການຮາກຕົ້ນໄມ້ໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອຈັບຜູ້ຖືກລ້າ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງ jellyfish ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ແບບຈໍາລອງ - ຖັງວົງມົນທີ່ປະດັບດ້ວຍເສັ້ນດ່າງສີຂີ້ເຖົ່າແລະສີຂາວ - ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ jellyfish ໄດ້ປັບປຸງທັກສະການນໍາທາງຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມໄລຍະຫ່າງສະເລ່ຍຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກໍາແພງຫີນ, quadrupled ຈໍານວນຂອງ pivots ສົບຜົນສໍາເລັດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ collision, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕໍ່ກັບກໍາແພງຫີນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສືບສວນຂະບວນການພື້ນຖານຂອງການຮຽນຮູ້ສະມາຄົມຂອງ jellyfish. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຍກສູນການຮັບຮູ້ສາຍຕາຂອງ jellyfish ທີ່ເອີ້ນວ່າ rhopalia, ເຊິ່ງມີຫົກຕາແລະຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ jellyfish. ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ rhopalia ດ້ວຍການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນເວລາທີ່ເຂົ້າຫາແຖບສີຂີ້ເຖົ່າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສັນຍານອຸປະສັກໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ແຖບສີຂີ້ເຖົ່າອ່ອນໆ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສົມທົບການກະຕຸ້ນທາງສາຍຕາແລະກົນຈັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຮຽນຮູ້ສະມາຄົມໃນ jellyfish ແລະ rhopalia ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສູນການຮຽນຮູ້.
ການສຶກສາທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາວ່າການຮຽນຮູ້ແບບພິເສດຕ້ອງການສະຫມອງທີ່ເປັນສູນກາງແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຮາກວິວັດທະນາຂອງການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຊົງຈໍາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນຂອງຈຸລັງຂອງລະບົບປະສາດ jellyfish ເພື່ອ unravel ກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສ້າງຕັ້ງຄວາມຊົງຈໍາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງແມ້ກະທັ້ງລະບົບປະສາດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການພື້ນຖານຂອງຈຸລັງທີ່ອາດຈະພັດທະນາໃນຕົ້ນປີຂອງປະຫວັດສາດຂອງລະບົບປະສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊີວະວິທະຍາປັດຈຸບັນ: ວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ທົບທວນຄືນໂດຍກຸ່ມ Cell Press, ເຊິ່ງກວມເອົາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຊີວະສາດ.
- ການສຶກສາ: "ການຮຽນຮູ້ສະມາຄົມໃນກ່ອງ jellyfish Tripedalia Cystophora" ຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ.