ອົງປະກອບຂອງຈຸລັງສະຫມອງໄດ້ຕິດຕາມກັບຄືນໄປບ່ອນທະເລບູຮານ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ສູນຄວບຄຸມພັນທຸກຳ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ມີສ່ວນປະກອບຂອງຈຸລັງສະໝອງຢູ່ໃນທະເລຕື້ນໃນປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນ. ໂດຍຜ່ານການກວດກາຂອງ placozoans, ສັດທະເລຂະຫນາດນ້ອຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເດີນທາງວິວັດທະນາຂອງ neurons.
Placozoans, ເຊິ່ງມີຂະໜາດປະມານຂອງເມັດຊາຍຂະໜາດໃຫຍ່, ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳອຸ່ນ, ນ້ຳຕື້ນ ແລະ ລອດຊີວິດໄດ້ໂດຍການໃຫ້ອາຫານຂອງພຶຊະຄະນິດ ແລະ ຈຸລິນຊີ. ເຖິງວ່າຈະມີການຂາດອະໄວຍະວະຫຼືພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, placozoans ຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນຫ້າສາຍພັນສັດຕົ້ນຕໍ, ຄຽງຄູ່ກັບ ctenophores, sponges, cnidarians, ແລະ bilaterians.
ສູນກາງຂອງການມີຢູ່ຂອງ placozoans ແມ່ນຈຸລັງ peptidergic, ເຊິ່ງປ່ອຍ peptides ທີ່ຊີ້ນໍາການໃຫ້ອາຫານແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາ. ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ການວິເຄາະໂມເລກຸນແລະຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອສ້າງ "ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຊນ" ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການແລະຫນ້າທີ່ຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຈຸລັງ peptidergic ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄາຣະວາສໍາລັບ neurons ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບເຄືອຂ່າຍທີ່ສັບສົນຂອງປະເພດຈຸລັງ "ລະຫວ່າງ" ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ XNUMX ປະເພດຈຸລັງຕົ້ນຕໍໃນ placozoans. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈຸລັງ peptidergic, ແຕກຕ່າງຈາກຈຸລັງອື່ນໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກັບ neurons ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍລ້ານປີຕໍ່ມາໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກ້າວຫນ້າ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ກັບ neurons ບໍ່ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດຕົ້ນໆເຊັ່ນ: sponges ຫຼື ctenophores.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍສາມຂະຫນານທີ່ໂດດເດັ່ນລະຫວ່າງຈຸລັງ peptidergic ແລະ neurons. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຈຸລັງ placozoan ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ neurogenesis ທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ cnidarians ແລະ bilaterians. ອັນທີສອງ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາຍອົງປະກອບຂອງການສິ້ນສຸດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງ neuron ແຕ່ຂາດຄຸນລັກສະນະຂອງ neuron ທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊັ່ນການນໍາສັນຍານໄຟຟ້າ. ສຸດທ້າຍ, ການຮຽນຮູ້ເລິກເປີດເຜີຍວ່າຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານ GPCRs ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ neuropeptides, ສະທ້ອນການສື່ສານທາງ neuronal.
ໂດຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໄລຍະເວລາຂອງການວິວັດທະນາການ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງ neurons ໄດ້ມີຮູບຮ່າງຢູ່ໃນທະເລບູຮານ 800 ລ້ານປີກ່ອນ. ປະມານຫນຶ່ງສະຕະວັດຫຼັງຈາກການປະກົດຕົວຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ, ຈຸລັງ peptidergic ຂອງ placozoans ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ neurons, ເຊັ່ນຊ່ອງທາງ ion ແລະ scaffolds post-synaptic.
ໃນຂະນະທີ່ neuron ທີ່ທັນສະໄຫມທໍາອິດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ປະກົດຕົວປະມານ 650 ລ້ານປີກ່ອນ, ມີຈຸລັງຄ້າຍຄື neuronal ໃນ ctenophores ມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ evolutionary trajectory ຂອງ neurons. ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມເປີດເຫຼົ່ານີ້ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງວິວັດທະນາການຂອງ neurons ແລະປະເພດຈຸລັງອື່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ການຈັດລໍາດັບ genomic ສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ຄາດວ່າຄວາມລັບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍສັດຕົວແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ placozoans, ctenophores, ແລະ sponges ຈະຖືກປົດລັອກເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງການວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Cell Journal](https://www.cell.com/)
– [ສູນສໍາລັບການລະບຽບການ Genomic] (https://www.crg.eu/)