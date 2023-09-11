ການສຶກສາ DishBrain ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການສົມມຸດຕິຖານຂອງສະຫມອງທີ່ສໍາຄັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Cortical Labs ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງສະຫມອງທີ່ສໍາຄັນ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຶດຕິກໍາທີ່ສັບສົນໃນສະຫມອງຂອງມະນຸດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອ neurons ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສົມດຸນອັນລະອຽດທີ່ເອີ້ນວ່າລັດ "ວິພາກວິຈານທາງ neural". ໃນສະຖານະນີ້, ວັດສະດຸປ້ອນນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ "ຫິມະ" ຂອງກິດຈະກໍາຂອງສະຫມອງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການເກັບກໍາຂອງຈຸລັງ neural ຂອງມະນຸດ 800,000, ເອີ້ນວ່າ DishBrain, ເພື່ອສຶກສາວິທີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ neurons. ເຄືອຂ່າຍ neural ໄດ້ຖືກຝຶກອົບຮົມເພື່ອຫຼິ້ນເກມຂອງປອງ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Communications, ເປັນຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງສະຫມອງທີ່ສໍາຄັນ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ neurons ໄດ້ຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ sensory ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສູງທີ່ວັດສະດຸປ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດກະຕຸ້ນກິດຈະກໍາສະຫມອງຂະຫນາດໃຫຍ່. ສະຖານະທີ່ໃກ້ກັບວິກິດນີ້ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າການວິພາກວິຈານຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນເຄືອຂ່າຍ neural. ການຮຽນຮູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຄືນທີ່ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທໍາຂອງມັນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິທີການສະຫມອງຂອງມະນຸດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາການປິ່ນປົວໃຫມ່ສໍາລັບພະຍາດທາງ neurological. ຮູບແບບ DishBrain ສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາສະຫມອງຂອງມະນຸດໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົວແບບສັດ.
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງໃນຂົງເຂດການໂຕ້ຕອບຂອງສະຫມອງແລະຄອມພິວເຕີ້, ເຊິ່ງສາມາດຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ສູນເສຍຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍທາງ neural. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຄວບຄຸມແລະກົນລະຍຸດການກະຕຸ້ນພົວພັນກັບວົງຈອນ neural ໃນສະຫມອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ neural prostheses ປະສິດທິພາບແລະການໂຕ້ຕອບຂອງສະຫມອງກັບຄອມພິວເຕີ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາຂອງ DishBrain ເພີ້ມສ່ວນອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປິດສະໜາຂອງສົມມຸດຕິຖານຂອງສະໝອງທີ່ສຳຄັນ ແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວພະຍາດທາງປະສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ neuronal vitro” – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, ແລະ Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3