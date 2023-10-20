ໝໍຜ່າຕັດຮຽກຮ້ອງພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ຊື້ເລເຊີເປັນຂອງຫຼິ້ນ ຫຼັງຈາກເດັກຊາຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຖາວອນ

ແພດຊ່ຽວຊານດ້ານຕາເດັກກຳລັງວິພາກວິຈານພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ນດ້ວຍເລເຊີເປັນຂອງຫຼິ້ນ, ປະຕິບັດຕາມກໍລະນີທີ່ເດັກຊາຍອາຍຸ 11 ປີໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຖາວອນ. ເດັກຊາຍ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Harry, ໄດ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນສູນກາງຂອງລາວໃນຕົ້ນປີນີ້ແລະການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ retina ຂອງລາວ. ໃນປັດຈຸບັນລາວໄດ້ຮັບການສັກຢາປະຈໍາເດືອນ, ແຕ່ວິໄສທັດຂອງລາວອາດຈະບໍ່ກັບຄືນມາຢ່າງເຕັມທີ່.
Aabgina Shafi, ແພດຜ່າຕັດປິ່ນປົວ Harry, ເປີດເຜີຍວ່າເດັກນ້ອຍອີກສີ່ຄົນໃນ Yorkshire ກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເກີດຈາກເລເຊີ pens. ນາງ Shafi ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາບອດຫຼືການບາດເຈັບທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມຕະຫຼອດຊີວິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນການຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະ shine laser ຢູ່ຍານພາຫະນະເຄື່ອນຍ້າຍ, ມັນເປັນກົດຫມາຍທີ່ຈະຂາຍແລະເປັນເຈົ້າຂອງ pens laser ໃນປະເທດອັງກິດ.
ນາງ Shafi ອະທິບາຍວ່າ pens laser ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງ EU, ມີບາງອັນເກີນກໍາລັງທີ່ຕິດສະຫຼາກ. ນາງໄດ້ເຕືອນວ່າໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍອາດມັກໃຊ້ປາກກາເພື່ອປົ່ງປູມເປົ້າ, ການຊີ້ໃສ່ຕາສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ.
ພໍ່ແມ່ຂອງ Harry ຄົ້ນພົບສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຫຼັງຈາກໄດ້ພາລາວໄປຫາແພດຜ່າຕັດ. ການທົດສອບໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເສຍຫາຍ UV, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ຂອງລາວຈື່ໄດ້ວ່າລາວໄດ້ຮັບການຄອບຄອງຂອງປາກກາ laser. ນອກເຫນືອໄປຈາກການບາດເຈັບຂອງຕາຂວາຂອງລາວ, ການທົດສອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຊ້າຍຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເບິ່ງເຫັນຂອງລາວໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ແມ່ຂອງ Harry, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ pen laser ທາງອອນໄລນ໌, ສະແດງຄວາມເສຍໃຈແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄົນອື່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຜິດພາດດຽວກັນ. ນາງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວທີ່ອາດມີຕໍ່ຊີວິດຂອງລູກຊາຍຂອງນາງ, ລວມທັງຄວາມສົດໃສດ້ານການເຮັດວຽກຂອງລາວແລະຄວາມສາມາດໃນການຂັບລົດ.
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນການເຕືອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນເວລາຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ລູກ. ປາກກາເລເຊີອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງເມື່ອໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນມີມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຂ່າວ BBC](ແຫຼ່ງ)