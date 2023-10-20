ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ໝໍຜ່າຕັດຮຽກຮ້ອງພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ຊື້ເລເຊີເປັນຂອງຫຼິ້ນ ຫຼັງຈາກເດັກຊາຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຖາວອນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ໝໍຜ່າຕັດຮຽກຮ້ອງພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ຊື້ເລເຊີເປັນຂອງຫຼິ້ນ ຫຼັງຈາກເດັກຊາຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຖາວອນ

ແພດຊ່ຽວຊານດ້ານຕາເດັກກຳລັງວິພາກວິຈານພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ນດ້ວຍເລເຊີເປັນຂອງຫຼິ້ນ, ປະຕິບັດຕາມກໍລະນີທີ່ເດັກຊາຍອາຍຸ 11 ປີໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຖາວອນ. ເດັກຊາຍ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Harry, ໄດ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນສູນກາງຂອງລາວໃນຕົ້ນປີນີ້ແລະການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ retina ຂອງລາວ. ໃນປັດຈຸບັນລາວໄດ້ຮັບການສັກຢາປະຈໍາເດືອນ, ແຕ່ວິໄສທັດຂອງລາວອາດຈະບໍ່ກັບຄືນມາຢ່າງເຕັມທີ່.

Aabgina Shafi, ແພດຜ່າຕັດປິ່ນປົວ Harry, ເປີດເຜີຍວ່າເດັກນ້ອຍອີກສີ່ຄົນໃນ Yorkshire ກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເກີດຈາກເລເຊີ pens. ນາງ Shafi ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາບອດຫຼືການບາດເຈັບທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມຕະຫຼອດຊີວິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນການຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະ shine laser ຢູ່ຍານພາຫະນະເຄື່ອນຍ້າຍ, ມັນເປັນກົດຫມາຍທີ່ຈະຂາຍແລະເປັນເຈົ້າຂອງ pens laser ໃນປະເທດອັງກິດ.

ນາງ Shafi ອະທິບາຍວ່າ pens laser ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງ EU, ມີບາງອັນເກີນກໍາລັງທີ່ຕິດສະຫຼາກ. ນາງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາດ​ມັກ​ໃຊ້​ປາກ​ກາ​ເພື່ອ​ປົ່ງ​ປູມ​ເປົ້າ, ການ​ຊີ້​ໃສ່​ຕາ​ສາມາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ອັນຕະລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ພໍ່ແມ່ຂອງ Harry ຄົ້ນພົບສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຫຼັງຈາກໄດ້ພາລາວໄປຫາແພດຜ່າຕັດ. ການ​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ UV​, ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ຈື່​ໄດ້​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ປາກ​ກາ laser​. ນອກເຫນືອໄປຈາກການບາດເຈັບຂອງຕາຂວາຂອງລາວ, ການທົດສອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຊ້າຍຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເບິ່ງເຫັນຂອງລາວໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ແມ່ຂອງ Harry, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ pen laser ທາງອອນໄລນ໌, ສະແດງຄວາມເສຍໃຈແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄົນອື່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຜິດພາດດຽວກັນ. ນາງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວທີ່ອາດມີຕໍ່ຊີວິດຂອງລູກຊາຍຂອງນາງ, ລວມທັງຄວາມສົດໃສດ້ານການເຮັດວຽກຂອງລາວແລະຄວາມສາມາດໃນການຂັບລົດ.

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນການເຕືອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນເວລາຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ລູກ. ປາກກາເລເຊີອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງເມື່ອໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນມີມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຂ່າວ BBC](ແຫຼ່ງ)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີ Cookie ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບດາວລຶກລັບໃນ Hercules

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

NASA ດໍາເນີນການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສໍາລັບຈະລວດລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີ Cookie ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບດາວລຶກລັບໃນ Hercules

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

NASA ດໍາເນີນການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສໍາລັບຈະລວດລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີ່ໄວທີ່ສຸດ ແກ່ຍາວເຖິງສິບລ້ານວິນາທີ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ