ຈຸລັງຕົ້ນໃໝ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະໂຫຼກຫົວກ່ອນໄວອັນຄວນເປີດເຜີຍການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງ

ນັກວິທະຍາສາດຂອງ Weill Cornell Medicine ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງ craniosynostosis, ສະພາບທີ່ມີລັກສະນະການລວມຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງກະໂຫຼກຫົວຂອງເດັກ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດປະເພດຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ, ເອີ້ນວ່າ DDR2+ stem cell, ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບລົດການ fusion ກະໂຫຼກຜິດປົກກະຕິ.
Craniosynostosis ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍປະມານ 2,500 ໃນ 2 ຄົນ ແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງສະຫມອງທີ່ຜິດປົກກະຕິຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ການປິ່ນປົວໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜ່າຕັດ, ແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີທ່າແຮງ. ໂດຍການສຶກສາຫນູທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ craniosynostosis, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຈຸລັງລໍາຕົ້ນ DDRXNUMX+, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງກະດູກ, ມີປະສົບການການຂະຫຍາຍຕົວຜິດປົກກະຕິ, ນໍາໄປສູ່ການ fusion ກະໂຫຼກກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ທ່ານດຣ Matt Greenblatt, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາກ່າວວ່າ "ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຮົາສະຫນອງເສັ້ນທາງໃຫມ່ໃນການປິ່ນປົວໂຣກ craniosynostosis, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານການແຊກແຊງໃນການຜ່າຕັດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນ DDR2+ ນີ້,".
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຈາກການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ສ້າງເປັນກະດູກທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ CTSK+ stem cells, ສະກັດກັ້ນການຜະລິດຈຸລັງລໍາຕົ້ນ DDR2+. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນີຂອງ craniosynostosis, ການກາຍພັນຂອງ gene ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງລໍາຕົ້ນ CTSK+ ຕາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຈຸລັງ DDR2+ ຂະຫຍາຍອອກຜິດປົກກະຕິ. ເພື່ອສືບສວນການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດຈາກການຜ່າຕັດ craniosynostosis ແລະພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນ DDR2+, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຄລີນິກຂອງການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໃນຫນູ.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ ປູທາງໄປສູ່ການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ແນໃສ່ການຂະຫຍາຍເຊລຂອງເຊລ DDR2+. ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າການສະກັດກັ້ນປະຊາກອນຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້, ການຈໍາລອງວິທີການນໍາໃຊ້ໂດຍ CTSK + ຈຸລັງລໍາຕົ້ນ, ສາມາດປ້ອງກັນຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການ fusion ກະໂຫຼກກ່ອນໄວອັນຄວນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ CTSK+ stem cells secrete a growth factor protein, IGF-1, ເຊິ່ງມີບົດບາດໃນການສະກັດກັ້ນ DDR2+ stem cells.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວໃຫມ່, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງ delving ເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມສັບສົນຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ສ້າງເປັນກະດູກໃນກະໂຫຼກຫົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົງໃສວ່າອາດຈະມີຈຸລັງລໍາຕົ້ນຊະນິດອື່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ນີ້ຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການປິ່ນປົວ craniosynostosis ແລະສະເຫນີຄວາມຫວັງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດການແພດຟື້ນຟູ. ໂດຍການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຈຸລັງລຳຕົ້ນ DDR2+, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະສາມາດໃຫ້ການປິ່ນປົວທີ່ຮຸກຮານໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບເດັກທີ່ເປັນພະຍາດນີ້.
ຄໍາຖາມ
craniosynostosis ແມ່ນຫຍັງ?
Craniosynostosis ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ມີລັກສະນະການລວມຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງກະໂຫຼກຫົວຂອງເດັກ. ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາສະຫມອງທີ່ຜິດປົກກະຕິຖ້າບໍ່ຖືກຜ່າຕັດ.
ຈຸລັງຕົ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸລັງລໍາຕົ້ນແມ່ນຈຸລັງທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາໄປສູ່ປະເພດຕ່າງໆຂອງຈຸລັງພິເສດໃນຮ່າງກາຍ.
craniosynostosis ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິແນວໃດ?
Craniosynostosis ມີຜົນກະທົບປະມານຫນຶ່ງໃນເດັກນ້ອຍ 2,500 ຄົນ.
ການປິ່ນປົວໂຣກ craniosynostosis ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປັດຈຸບັນ, craniosynostosis ແມ່ນການປິ່ນປົວຕົ້ນຕໍໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງການຜ່າຕັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີການປິ່ນປົວທາງເລືອກທີ່ມີທ່າແຮງ.