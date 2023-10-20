ການຄົ້ນພົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ: ນັກວິທະຍາສາດກວດພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດ ແລະສົດໃສທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ທີມນັກວິທະຍາສາດສາກົນໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRBs). ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບ FRB, ທີ່ມີຊື່ວ່າ FRB 20220610A, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄລຍະທາງທີ່ໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້, ແຕ່ຍັງເປັນຫນຶ່ງທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານແປດພັນລ້ານປີສໍາລັບສັນຍານ FRB ຈາກ FRB 20220610A ມາຮອດໂລກໃນເດືອນມິຖຸນາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີອາຍຸປະມານ 50 ເປີເຊັນກວ່າຜູ້ບັນທຶກໄລຍະຜ່ານມາ.
ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ FRB 20220610A ໃນເວລາພຽງສອງສາມມິລິວິນາທີແມ່ນຄາດຄະເນເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຜະລິດໃນ 30 ປີ. ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ກໍານົດ FRB 20220610A ນອກເຫນືອຈາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ FRBs ທີ່ພົບເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນສະຫວ່າງກວ່າທັງຫມົດແຕ່ຫນຶ່ງໃນ 55 FRBs ທີ່ກວດພົບກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍ Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).
ຜ່ານການຕິດຕາມການສັງເກດການທີ່ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຂອງໜ່ວຍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ, ທີມງານທີ່ນຳພາໂດຍອົດສະຕຣາລີໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ FRB 20220610A ອາດຈະມາຈາກການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີຄູ່ ຫຼື ສາມກາລັກຊີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສອດຄ່ອງກັບບາງທິດສະດີທີ່ອ້ອມຮອບສາເຫດຂອງ FRBs, ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆເຊັ່ນ supernovae ແລະດາວ neutron magnetar ໄດ້ຖືກສະເຫນີ.
ເຖິງວ່າຈະມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ FRBs ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ປະກົດການທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າມີໂອກາດທີ່ຈະຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານ. ສາດສະດາຈານ Ryan Shannon, ຜູ້ຮ່ວມໂຄງການ, ອະທິບາຍວ່າສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຈັກກະວານສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ: “ວິທະຍຸກະຈາຍໄວຮູ້ສຶກວ່າມີທາດ ionized ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອະວະກາດທີ່ເກືອບຈະຫວ່າງເປົ່າ, ພວກມັນສາມາດ 'ເຫັນ' ອິເລັກຕອນທັງຫມົດ, ແລະມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດແທກວ່າສິ່ງຂອງຢູ່ລະຫວ່າງກາແລັກຊີມີຫຼາຍປານໃດ."
ການຄົ້ນພົບ FRB 20220610A ຍັງສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທີ່ສະເຫນີໂດຍນັກດາລາສາດຊາວອົດສະຕຣາລີ Jean-Pierre Macquart ໃນປີ 2020. Macquart ແນະນໍາວ່າມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມສໍາພັນຂອງ Macquart," ເຊິ່ງກ່າວວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ໄວຂຶ້ນ, ອາຍແກັສທີ່ແຜ່ລາມຫຼາຍຂື້ນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນ FRBs ທັງຫມົດປະຕິບັດຕາມຮູບແບບນີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງປະກົດການເຫຼົ່ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ FRBs ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ, ການກວດສອບສັນຍານທີ່ໄກກວ່ານີ້ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງອຸປະກອນ. ນັກວິທະຍາສາດຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການສໍາເລັດຂອງ Square Kilometer Array Observatory, ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການໃນປີ 2028, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນເພີ່ມເຕີມແລະການຄົ້ນພົບບັນທຶກ FRB ໃຫມ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ BBC
- ວິທະຍາສາດປະຈໍາວັນ