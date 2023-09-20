OLED ທີ່ປ່ອຍແສງສີຟ້າຢູ່ທີ່ແຮງດັນຕ່ໍາ: ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ມີທ່າແຮງໃນໂທລະສັບສະຫຼາດແລະເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Tokyo Tech ໄດ້ສ້າງນະວັດຕະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເຕັກໂນໂລຊີ OLED ໂດຍການພັດທະນາ OLED ທີ່ປ່ອຍແສງສີຟ້າຢູ່ທີ່ແຮງດັນຕໍ່າສຸດທີ່ບັນທຶກ 1.47 V. ຄວາມແຕກແຍກນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບສະຫຼາດທາງການຄ້າແລະຈໍສະແດງຜົນ.
ແສງສະຫວ່າງສີຟ້າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ, ຫນ້າຈໍໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແລະຈໍສະແດງຜົນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການພັດທະນາ OLED ສີຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍເນື່ອງຈາກແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ. OLED ສີຟ້າແບບດັ້ງເດີມໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການປະມານ 4 V ສໍາລັບການສະຫວ່າງຂອງ 100 cd / m2, ເຊິ່ງສູງກວ່າແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະພັດທະນາ OLEDs ສີຟ້າທີ່ສາມາດປະຕິບັດການທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Tokyo Tech, ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນອື່ນໆ, ໄດ້ພັດທະນາ OLED upconversion ທີ່ບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດສີຟ້າຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດຂອງ 1.47 V. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸສະເພາະ, ລວມທັງ NDI-HF ເປັນຜູ້ຮັບ, 1,2-. ADN ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະ TbPe ເປັນ dopant fluorescent. OLED ດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ກົນໄກການແປງຂຶ້ນ, ບ່ອນທີ່ຮູແລະເອເລັກໂຕຣນິກຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະຜູ້ຮັບ, ຕາມລໍາດັບ, ແລະປະສົມປະສານຄືນໃຫມ່ໃນສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນ / ຜູ້ຮັບເພື່ອສ້າງສະຖານະການໂອນຄ່າ. ລັດນີ້ເລືອກຖ່າຍໂອນພະລັງງານໃຫ້ກັບ emitter, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປ່ອຍແສງສີຟ້າ.
ນະວະນິຍາຍ OLED ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ 100 cd/m2, ທຽບເທົ່າກັບຈໍສະແດງຜົນທາງການຄ້າ, ຢູ່ທີ່ພຽງແຕ່ 1.97 V. ຜົນສໍາເລັດນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບ OLED ສີຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງການຄ້າສໍາລັບອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບຂອງການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຫ້ທຶນ / ຜູ້ຍອມຮັບສໍາລັບການຄວບຄຸມຂະບວນການ excitonic.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການພັດທະນາຂອງ OLED ທີ່ປ່ອຍແສງສີຟ້າຢູ່ທີ່ແຮງດັນຕໍ່າສຸດແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເຕັກໂນໂລຊີ OLED. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຂັບລົດຄວາມກ້າວຫນ້າໃນໂທລະສັບສະຫຼາດແລະເທກໂນໂລຍີການສະແດງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບພະລັງງານຫຼາຍແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ກະສານອ້າງອີງ:
"ໄດໂອດປ່ອຍແສງສະຫວ່າງອິນຊີສີຟ້າທີ່ມີແຮງດັນເປີດຂອງ 1.47 V." ການສື່ສານທໍາມະຊາດ.