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ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ລວມ​ທັງ​ຊີ​ວິດ​ທາງ​ທະ​ເລ. ອຸນຫະພູມໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບມະຫາສະໝຸດແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະການຢູ່ລອດຂອງສັດທະເລ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະສັງຄົມມະນຸດທີ່ອາໄສພວກມັນ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລແມ່ນການເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ເມື່ອລະດັບຄາບອນໄດອອກໄຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນຍາກາດ, ພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຖືກດູດຊຶມໂດຍນ້ໍາທະເລ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົ້ມຂອງມະຫາສະຫມຸດເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບ pH ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລຫຼາຍຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ແນວປະກາລັງແລະຫອຍ, ການກໍ່ສ້າງແລະຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງທາດການຊຽມຄາບອນຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ, ພະຍາດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການສູນພັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸນຫະພູມທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລ. ຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງປາ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນທະເລ, ແລະເຕົ່າທະເລ, ອີງໃສ່ລະດັບອຸນຫະພູມສະເພາະສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນ, ການໃຫ້ອາຫານ, ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ເຂດທີ່ເຢັນກວ່າ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງພວກມັນແລະອາດຈະລົບກວນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານທັງຫມົດ.

ການ​ລະ​ລາຍ​ຂອງ​ຝາ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ແລະ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ຍ້ອນ​ການ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ໂລກ​ພາ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ອັນນີ້ມີຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະຊະນິດພັນຊາຍຝັ່ງທະເລ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະຊາກອນມະນຸດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້. ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ທີ່​ຕ່ຳ​ແລ້ວ, ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຂອງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ສູນ​ເສຍ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທີ່​ສຳຄັນ​ເຊັ່ນ​ປ່າ​ຊາຍ​ເລນ​ແລະ​ດິນ​ທາມ, ​ແລະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ເຫດການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ ​ແລະ ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຕໍ່​ຊີວິດ​ທາງ​ທະ​ເລ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງແລະການລົງທຶນໃນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູທີ່ຢູ່ອາໄສໃນທະເລເຊັ່ນ: ແນວປະກາລັງ ແລະ ປ່າດົງດິບ, ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບນິເວດທະເລຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບ.

ສະຫລຸບ​ແລ້ວ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ຊີວິດ​ທາງ​ທະ​ເລ. ຈາກ​ການ​ເປັນ​ກົດ​ຂອງ​ມະຫາ​ສະ​ໝຸດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ອຸນຫະພູມ​ໃນ​ທະ​ເລ​ແລະ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຕໍ່​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ທະ​ເລ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແລະປົກປ້ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນແລະລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ການຮ່ວມມືດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທາງທະເລ (MCCIP)
- ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ (IPCC) ກ່ຽວ​ກັບ​ມະຫາ​ສະໝຸດ ​ແລະ Cryosphere

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