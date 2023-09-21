ຂຸມດໍາບໍລິໂພກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຂົາໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມຢາກອາຫານຂອງຂຸມດໍາ. ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າຮູດຳບໍ່ກິນຄືກັບສິ່ງມີຊີວິດ, ການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນທຳລາຍວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ແກ໊ສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະແມ້ແຕ່ດາວ. ຂະບວນການນີ້ຖືກເອີ້ນທົ່ວໄປວ່າ "ກິນ".
ຕາມປະເພນີ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າຂຸມດໍາໄດ້ບໍລິໂພກສິ່ງຂອງຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງໃນຈັງຫວະຊ້າໆ, ປະຕິບັດຕາມການຄາດຄະເນຂອງທິດສະດີແຜ່ນດິດແບບຄລາສສິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່, ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງ 3D ຂັ້ນສູງ, ໄດ້ພິສູດວ່າສົມມຸດຕິຖານນີ້ຜິດ.
ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າຮູດຳຈະຈີກຜ່ານແຜ່ນການດູດຊືມຂອງພວກມັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໄວຢ່າງອັດສະຈັນ, ໂດຍຫຼັກແລ້ວຈະຈູດມັນຢູ່ໃນລົມບວມ. Acccretion disk ເປັນແຜ່ນ swirling ຂອງວັດຖຸທີ່ກ້ຽວວຽນເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາ. ແຜ່ນນີ້ປະກອບໃນເວລາທີ່ຂຸມດໍາຢູ່ໃນລະບົບຄູ່ທີ່ມີດາວຄູ່ຫຼືໃນເວລາທີ່ມັນຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍເມກຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນ. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານຂອງຂຸມດຳດຶງດູດອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນໝູນວຽນເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງຂຸມດຳ.
ການຄົ້ນພົບການບໍລິໂພກທີ່ເລັ່ງນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນພຶດຕິກໍາຂອງຂຸມດໍາແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບຫນ່ວຍ cosmic enigmatic ເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມອຶດຢາກທີ່ບໍ່ອີ່ມຕົວຂອງຮູດຳເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍລິໂພກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໄວກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອ. ໂດຍຜ່ານການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານ, ພວກມັນບໍລິໂພກອາຍແກັສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະແມ້ແຕ່ດາວ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ແລະອີງໃສ່ການຈໍາລອງ 3D ໄດ້ເປີດເຜີຍການບໍລິໂພກທີ່ເລັ່ງນີ້, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຂຸມດໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາວິທະຍາໄລ Northwestern