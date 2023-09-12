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ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຂຸມ​ດຳ​ທີ່​ໃກ້​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ສາມາດ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ເຖິງ 150 ປີ​ແສງ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຂຸມ​ດຳ​ທີ່​ໃກ້​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ສາມາດ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ເຖິງ 150 ປີ​ແສງ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 1,560 ປີແສງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society ແນະນໍາວ່າອາດຈະມີຂຸມດໍາຢູ່ໃກ້ກັບ 150 ປີແສງຈາກໂລກ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ກຸ່ມ Hyades, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມດາວເປີດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກພາລະກິດ Gaia ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ, ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Padua ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Barcelona ໄດ້ວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວໃນກຸ່ມ Hyades. ຜ່ານການຈໍາລອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຂຸມດໍາຢູ່ໃນຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບກຸ່ມ.

ກຸ່ມທີ່ເປີດແມ່ນກຸ່ມດາວທີ່ຈັບຕົວກັນຢ່າງວ່າງໆໂດຍການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນ ແລະມີລັກສະນະຮ່ວມກັນ, ເຊັ່ນ: ອາຍຸ ແລະ ການແຕ່ງໜ້າທາງເຄມີ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບການຈໍາລອງກັບຕໍາແຫນ່ງຕົວຈິງແລະຄວາມໄວຂອງດວງດາວໃນ Hyades, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢ່າງແນ່ນອນໂດຍດາວທຽມ Gaia. ການຈໍາລອງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຂຸມດໍາສອງຫຼືສາມຢູ່ໃຈກາງຂອງກຸ່ມຫຼືຢູ່ໃກ້ໆ.

ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຕົວສະຫມັກທີ່ໃກ້ຊິດກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂຸມດໍາໃນ galaxy ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມດາວແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ.

ຂຸມດຳແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ສຸດທີ່ເກີດຈາກການລົ້ມລົງຂອງດວງດາວຂະໜາດໃຫຍ່. ແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນມີແຮງຫຼາຍຈົນບໍ່ມີແສງໄຟສາມາດຫລົບໜີມັນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍກົງ, ການປະກົດຕົວຂອງພວກມັນແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂດຍການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ຕົວຢ່າງ, ການທໍາລາຍດາວທີ່ຜ່ານໂດຍຂຸມດໍາເຮັດໃຫ້ການກວດພົບ x-rays.

ການຊອກຄົ້ນຫາຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໃນປີ 2015 ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບຂຸມດຳ. ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດຈາກການປະທະກັນຂອງຂຸມດໍາສອງບ່ອນຢູ່ຫ່າງຈາກ 1.3 ຕື້ປີແສງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ມະຫັດສະຈັນເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ແຫຼ່ງ]
– ພາ​ລະ​ກິດ Gaia ຂອງ ESA: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Gabriel Botha

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