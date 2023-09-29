ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳຄວາມສຳເລັດທີ່ພິເສດໂດຍການຈັບເອົາຫຼັກຖານທາງກົງຄັ້ງທຳອິດຂອງຂຸມດຳທີ່ໝູນວຽນ. ຜົນສຳເລັດອັນໂດດເດັ່ນນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວັດຖຸອັນໜຶ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຂຸມດໍາແມ່ນຫຍັງ? ອົງການ NASA ກໍານົດມັນເປັນພາກພື້ນໃນອາວະກາດທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼາຍຈົນບໍ່ມີແສງສາມາດຫນີໄປໄດ້. ປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອສານຖືກບີບອັດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ປົກກະຕິແລ້ວໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດຂອງດາວ. ບາງຂຸມດໍາແມ່ນແຕ່ຜົນຂອງດາວຕາຍ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງຂຸມດໍາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຄາດຄະເນຂອງຂຸມດໍາມີມາເຖິງປີ 1915 ໃນເວລາທີ່ Albert Einstein ປະກາດການມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານທິດສະດີທົ່ວໄປຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງມັນເອງມີຕົ້ນກໍາເນີດມາກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນປີ 1784, ນັກປັດຊະຍາອັງກິດຊື່ John Michell ໄດ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າຖ້າຫາກວ່າແສງສະຫວ່າງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຈາກອະນຸພາກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈະມີຜົນກະທົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ. ລາວໄດ້ຄາດຄະເນວ່າດວງດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດສາມາດອອກແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຂງແຮງທີ່ແສງບໍ່ສາມາດຫລົບໜີຈາກພວກມັນໄດ້. ລາວເອີ້ນວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ວ່າ "ດວງດາວມືດ."
ທາງຊ້າງເຜືອກ, ກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ເຊື່ອວ່າມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີຂຸມດໍາຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຮູ. ຢູ່ໃຈກາງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກມີຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Sagittarius A*. ໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ມີມະຫາຊົນປະມານ 26,000 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດ ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ XNUMX ປີແສງ.
ຂຸມດໍາປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ: ຂອບເຂດຂອງເຫດການແລະ singularity. ຂອບເຂດຂອງເຫດການແມ່ນຄ້າຍຄືພື້ນຜິວຂອງຂຸມດໍາ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຈຸດທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງກາຍເປັນແຮງເກີນໄປສໍາລັບສິ່ງທີ່ຈະຫນີ. ຢູ່ໃຈກາງແມ່ນເປັນເອກະລັກ, ຈຸດນ້ອຍ ແລະ ດົກໜາອັນເປັນນິດ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາ. ຈາກການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີ ຈົນເຖິງການຈັບພາບຂອງຂຸມດຳຄັ້ງທຳອິດຜ່ານກ້ອງສ່ອງແສງເຫດການ Horizon Telescope, ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເປັນກ້າວໆ.
ຂຸມດໍາມີຢູ່ໃນຫຼາຍຂະຫນາດ, ມີສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ: primordial, stellar, ແລະ supermassive. ເຊື່ອກັນວ່າຂຸມດຳໃນຍຸກສະໄໝກ່ອນມີຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບປະລໍາມະນູອັນດຽວ ແຕ່ມີມວນຂອງພູເຂົາໃຫຍ່. ຮູດຳຂອງດາວແມ່ນພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະສາມາດມີຢູ່ພາຍໃນທາງຊ້າງເຜືອກ. ສຸດທ້າຍ, ຂຸມດຳມະຫາສານແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີມວນຫຼາຍເກີນດວງຕາເວັນ.
ກົງກັນຂ້າມກັບທິດສະດີນິຍົມ, ຂຸມດໍາບໍ່ໄດ້ Random wander ຈັກກະວານ, ກືນໂລກ. ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຄືກັນກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ພຽງແຕ່ຖ້າຂຸມດໍາມີວົງໂຄຈອນໃກ້ກັບລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາເກີນໄປເທົ່ານັ້ນທີ່ໂລກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ສະຖານະການນີ້ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງ.
ການຄົ້ນພົບຂຸມດໍາທີ່ໝູນວຽນມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນອັນໜ້າສັງເກດຕໍ່ກັບລັກສະນະອັນລຶກລັບຂອງສັດຕະວະແພດເຫຼົ່ານີ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງພວກເຮົາກັບວັດຖຸ enigmatic ເຫຼົ່ານີ້ເລິກເຊິ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ
– space.com
— ວິທະຍາໄລ Chicago
- ພິພິທະພັນອາກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ