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ຫຼັກ​ຖານ​ໂດຍ​ກົງ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຂຸມ​ດໍາ spinning​: ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ​

ByVicky Stavropoulou

Sep 29, 2023
ຫຼັກ​ຖານ​ໂດຍ​ກົງ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຂຸມ​ດໍາ spinning​: ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ​

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ດາ​ລາ​ສາດ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ໂດຍ​ການ​ຈັບ​ເອົາ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ກົງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຂຸມ​ດຳ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ. ຜົນສຳເລັດອັນໂດດເດັ່ນນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວັດຖຸອັນໜຶ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂຸມດໍາແມ່ນຫຍັງ? ອົງການ NASA ກໍານົດມັນເປັນພາກພື້ນໃນອາວະກາດທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼາຍຈົນບໍ່ມີແສງສາມາດຫນີໄປໄດ້. ປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອສານຖືກບີບອັດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ປົກກະຕິແລ້ວໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດຂອງດາວ. ບາງຂຸມດໍາແມ່ນແຕ່ຜົນຂອງດາວຕາຍ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງຂຸມດໍາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຄາດຄະເນຂອງຂຸມດໍາມີມາເຖິງປີ 1915 ໃນເວລາທີ່ Albert Einstein ປະກາດການມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານທິດສະດີທົ່ວໄປຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແນວຄວາມຄິດຂອງມັນເອງມີຕົ້ນກໍາເນີດມາກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນ​ປີ 1784, ນັກ​ປັດ​ຊະ​ຍາ​ອັງ​ກິດ​ຊື່ John Michell ໄດ້​ສົມ​ມຸດ​ຕິ​ຖານ​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຈາກ​ອະນຸ​ພາກ, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ມັນ. ລາວໄດ້ຄາດຄະເນວ່າດວງດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດສາມາດອອກແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຂງແຮງທີ່ແສງບໍ່ສາມາດຫລົບໜີຈາກພວກມັນໄດ້. ລາວເອີ້ນວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ວ່າ "ດວງດາວມືດ."

ທາງຊ້າງເຜືອກ, ກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ເຊື່ອວ່າມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີຂຸມດໍາຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຮູ. ຢູ່ໃຈກາງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກມີຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Sagittarius A*. ໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ມີມະຫາຊົນປະມານ 26,000 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດ ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ XNUMX ປີແສງ.

ຂຸມດໍາປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ: ຂອບເຂດຂອງເຫດການແລະ singularity. ຂອບເຂດຂອງເຫດການແມ່ນຄ້າຍຄືພື້ນຜິວຂອງຂຸມດໍາ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຈຸດທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງກາຍເປັນແຮງເກີນໄປສໍາລັບສິ່ງທີ່ຈະຫນີ. ຢູ່ໃຈກາງແມ່ນເປັນເອກະລັກ, ຈຸດນ້ອຍ ແລະ ດົກໜາອັນເປັນນິດ.

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາ. ຈາກການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີ ຈົນເຖິງການຈັບພາບຂອງຂຸມດຳຄັ້ງທຳອິດຜ່ານກ້ອງສ່ອງແສງເຫດການ Horizon Telescope, ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເປັນກ້າວໆ.

ຂຸມດໍາມີຢູ່ໃນຫຼາຍຂະຫນາດ, ມີສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ: primordial, stellar, ແລະ supermassive. ເຊື່ອກັນວ່າຂຸມດຳໃນຍຸກສະໄໝກ່ອນມີຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບປະລໍາມະນູອັນດຽວ ແຕ່ມີມວນຂອງພູເຂົາໃຫຍ່. ຮູດຳຂອງດາວແມ່ນພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະສາມາດມີຢູ່ພາຍໃນທາງຊ້າງເຜືອກ. ສຸດທ້າຍ, ຂຸມດຳມະຫາສານແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີມວນຫຼາຍເກີນດວງຕາເວັນ.

ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ທິດ​ສະ​ດີ​ນິ​ຍົມ​, ຂຸມ​ດໍາ​ບໍ່​ໄດ້ Random wander ຈັກ​ກະ​ວານ​, ກືນ​ໂລກ​. ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຄືກັນກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ພຽງແຕ່ຖ້າຂຸມດໍາມີວົງໂຄຈອນໃກ້ກັບລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາເກີນໄປເທົ່ານັ້ນທີ່ໂລກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ສະຖານະການນີ້ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງ.

ການຄົ້ນພົບຂຸມດໍາທີ່ໝູນວຽນມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນອັນໜ້າສັງເກດຕໍ່ກັບລັກສະນະອັນລຶກລັບຂອງສັດຕະວະແພດເຫຼົ່ານີ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງພວກເຮົາກັບວັດຖຸ enigmatic ເຫຼົ່ານີ້ເລິກເຊິ່ງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ​
– space.com
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Chicago​
- ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​

By Vicky Stavropoulou

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