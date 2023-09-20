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ນິໄສການກິນຂອງຂຸມດຳມະຫາສານ: ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ນິໄສການກິນຂອງຂຸມດຳມະຫາສານ: ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ນໍາພາໂດຍ Northwestern University ກໍາລັງທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບນິໄສການກິນອາຫານຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍເຊື່ອກັນວ່າຂຸມດໍາບໍລິໂພກອາຫານຂອງມັນຊ້າໆ, ການຈໍາລອງໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນກິນມັນໄວກວ່າ. ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຄັ້ງ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ພິມ​ໃນ​ວາລະສານ The Astrophysical ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກັນຍາ​ນີ້.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ຈໍາ​ລອງ 3D ຄວາມ​ລະ​ອຽດ​ສູງ​, ຂຸມ​ດໍາ spinning ບິດ​ເວ​ລາ​ຊ່ອງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜ່ນ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຈີກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ subdisks ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ນອກ​. ຂຸມດໍາທໍາອິດບໍລິໂພກວົງໃນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ debris ຈາກ subdisk ພາຍນອກຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງ. ຂະບວນການກິນ-ເຕີມ-ກິນນີ້ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງສາມເດືອນ, ໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ສາມາດຊ່ວຍອະທິບາຍພຶດຕິກໍາຂອງ quasars, ເຊິ່ງເປັນບາງວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. Quasars ມັກຈະລຸກຂຶ້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫາຍໄປໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ quasars ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການທໍາລາຍແລະການເພີ່ມຕື່ມຂອງພາກພື້ນພາຍໃນຂອງແຜ່ນ accretion.

ການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາວ່າແຜ່ນ acretion ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາໄດ້ຖືກພິສູດວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບຂຸມດໍາແມ່ນມີຄວາມວຸ່ນວາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊຸບເປີຄອມພິວເຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ້າງການຈໍາລອງແບບ 3 ມິຕິຂອງແຜ່ນອັດສະລິຍະທີ່ບາງໆ, tilted ໂດຍຄໍານຶງເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານອາຍແກັສ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ.

ການ warping ທີ່ເກີດຈາກການລາກກອບ, ເປັນປະກົດການທີ່ຂຸມດໍາ spinning drags space-time ປະມານມັນ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນທັງຫມົດ wobble. ແຜ່ນພາຍໃນຈະສັ່ນສະເທືອນໄວກວ່າພາກສ່ວນນອກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປະທະກັນທີ່ພາໃຫ້ວັດສະດຸເຂົ້າໃກ້ຂຸມດໍາ. ໃນທີ່ສຸດ, ແຜ່ນພາຍໃນຈະແຕກແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແຜ່ນແລະ subdisks ເລີ່ມພັດທະນາເປັນເອກະລາດ.

ພື້ນທີ່ຈີກຂາດ, ບ່ອນທີ່ subdisks ພາຍໃນແລະພາຍນອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ແມ່ນບ່ອນທີ່ frenzy ການໃຫ້ອາຫານເລີ່ມຕົ້ນ. ການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາແຂ່ງຂັນກັບ friction ແລະຄວາມກົດດັນພາຍໃນແຜ່ນ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນພາຍໃນແລະນອກ collide ແລະຍູ້ແຜ່ນພາຍໃນໄປສູ່ຂຸມດໍາ. ຂະບວນການນີ້ສ້າງວົງຈອນການກິນ-ເຕີມ-ກິນ.

ການສຶກສານີ້ສາມາດອະທິບາຍປະກົດການຂອງ quasars "ການປ່ຽນແປງເບິ່ງ", ບ່ອນທີ່ quasars ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍເດືອນເປັນປີ. ການຈໍາລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສະຫວ່າງໄວແລະແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບນິໄສການກິນອາຫານທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງຂຸມດໍາ supermassive ແລະ pave ຊ່ອງທາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໃນການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນິຍາມ:
– Acretion disk: ເປັນແຜ່ນແກ໊ສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ໂຄຈອນອ້ອມຮອບວັດຖຸຊັ້ນສູງເຊັ່ນ: ຂຸມດຳ ຫຼືດາວໜຸ່ມ, ກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງໃສ່ວັດຖຸໃນທີ່ສຸດ.
– Quasar: ເປັນນິວເຄລຍກາແລັກຊີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສົດໃສ ແລະຫ່າງໄກທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບຂອງແສງ ແລະຄື້ນວິທະຍຸ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Astrophysical Journal (ແຫຼ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກຄົ້ນຄວ້າ)

By Gabriel Botha

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