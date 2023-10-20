ຂຸມດໍາສາມາດມີຢູ່ໃນຄູ່ທີ່ສົມດູນກັນຢ່າງສົມບູນ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton, ພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ແລະ Barcelona, ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຂຸມດໍາສາມາດມີຢູ່ໃນຄູ່ທີ່ມີຄວາມສົມດູນຢ່າງສົມບູນແລະຖືກຈັດຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນໂດຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ cosmological, mimicing ຂຸມດໍາຍັກໃຫຍ່ດຽວ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບຂຸມດໍາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນສາມາດມີຢູ່ພຽງແຕ່ເປັນວັດຖຸທີ່ໂດດດ່ຽວໃນອາວະກາດ.
ຂຸມດຳແມ່ນວັດຖຸທາງດາລາສາດທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງແຮງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ແຮງຫຼາຍຈົນບໍ່ມີສິ່ງໃດ, ແມ້ແຕ່ແສງສະຫວ່າງ, ສາມາດຫລົບໜີຈາກພວກມັນໄດ້. ພວກມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດ, ມີມະຫາຊົນທີ່ສາມາດເຫມາະກັບໂລກທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຂະຫນາດນ້ອຍ.
ອີງຕາມທິດສະດີທໍາມະດາໂດຍອີງໃສ່ທິດສະດີ Einstein ຂອງສົມທຽບທົ່ວໄປ, ຂຸມດໍາສາມາດມີຢູ່ເປັນວັດຖຸສະຖິດຫຼື spinning ດ້ວຍຕົນເອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ gravitational ໃນທີ່ສຸດດຶງດູດແລະ collides ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ຖືເປັນຄວາມຈິງເມື່ອພິຈາລະນາຈັກກະວານແບບຄົງທີ່, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຈັກກະວານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແນະນໍາວ່າຢູ່ໃນຈັກກະວານທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຕະຫຼອດໄປ, ຮູດໍາຄູ່ສາມາດມີຄວາມກົມກຽວກັນ, ການສ້າງພາບລວງຕາຂອງຂຸມດໍາດຽວ. ນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມຄົງທີ່ຂອງ cosmological, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າພະລັງງານຊ້ໍາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນທິດສະດີຂອງ Einstein. ຄວາມຄົງທີ່ຂອງ cosmological ເຮັດໃຫ້ຈັກກະວານເລັ່ງໃນອັດຕາຄົງທີ່, ຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນແລະການມີຢູ່ຂອງຂຸມດໍາ.
ໂດຍຜ່ານວິທີການຕົວເລກທີ່ຊັບຊ້ອນ, ທີມງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສອງຂຸມດໍາຄົງທີ່ສາມາດມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ, ຄວາມດຶ່ງດູດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນຖືກຕ້ານໂດຍການຂະຫຍາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົງທີ່ຂອງ cosmological. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຈັກກະວານທີ່ຂະຫຍາຍ, ຂຸມດໍາຮັກສາໄລຍະຫ່າງຄົງທີ່ຈາກກັນແລະກັນ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ gravitational ຊົດເຊີຍສໍາລັບການຂະຫຍາຍທີ່ພະຍາຍາມດຶງພວກເຂົາອອກຈາກກັນ.
ຈາກໄລຍະໄກ, ຂຸມສີດໍາຄູ່ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນຈະປາກົດເປັນຂຸມສີດໍາດຽວ, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະຈໍາແນກລະຫວ່າງສອງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ, ຍ້ອນວ່າທິດສະດີອາດຈະນໍາໃຊ້ກັບການຫມຸນຂຸມດໍາແລະອາດຈະເປັນຂຸມດໍາຫຼາຍ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton, ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Barcelona. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Physical Review Letters, ແລະເອກະສານໄດ້ຖືກທົບທວນເປັນບົດຄວາມ Viewpoint.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອາຈານ Oscar Dias (ມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton)
- ອາຈານ Gary Gibbons (ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge)
- ອາຈານ Jorge Santos (ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge)
- ດຣ Benson Way (ມະຫາວິທະຍາໄລບາເຊໂລນາ)
– 'Static Black Binaries in de Sitter Space' – ຈົດໝາຍທົບທວນທາງກາຍ