ຄື້ນວິທະຍຸທີ່ເລີ່ມມາຊ້າທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ກວດພົບຈາກຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່

ທີມນັກຟິຊິກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກຮູດຳຂະໜາດໃຫຍ່ມະຫາສານ. ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ, ຄື້ນວິທະຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄົງຕົວເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍມື້ຫຼັງຈາກຂຸມດໍາໄດ້ແຍກດາວອອກ, ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.
ທີມງານໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ 24 ໜ່ວຍ ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ 500 ໜ່ວຍຄື: ອະເຣຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ເມເຣເຄທີ ແລະ ໜ່ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງອົດສະຕຣາລີ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍຄື້ນວິທະຍຸ 2,000 ຫາ XNUMX ມື້ຫຼັງຈາກເຫດການດາວເຄາະເບື້ອງຕົ້ນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຂັດກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາວ່າຄື້ນວິທະຍຸຫຼຸດລົງພາຍໃນອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນຂອງການປະທະກັນຂອງຂຸມດໍາ. ອີງຕາມນັກດາລາສາດ, Yvette Cendes, ຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາຂອງການສຶກສາ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຂຸມດໍາທັງຫມົດທີ່ທໍາລາຍດາວໄດ້ສືບຕໍ່ປ່ອຍວັດຖຸຫຼາຍປີຕໍ່ມາ, ປະກົດການທີ່ນາງຫມາຍເຖິງ "burping."
ເມື່ອດາວດວງໜຶ່ງເຂົ້າໃກ້ຂຸມດຳຫຼາຍເກີນໄປ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານຂອງມັນຈະເຮັດໃຫ້ດາວກາຍເປັນຮູບຊົງຄ້າຍສະປາເກັດຕີ. ເຫດການການຂັດຂວາງ tidal ນີ້ຜະລິດເປັນ flares optical ທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ. ປະມານ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄື້ນວິທະຍຸອອກມາໃນໄລຍະຕົ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 100 ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990.
ໂດຍປົກກະຕິ, ເມື່ອແສງສະຫວ່າງເບື້ອງຕົ້ນຈາກເຫດການການລົບກວນຂອງນ້ໍາຖ້ວມໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມັກຈະປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງພວກເຂົາໄປບ່ອນອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານທີ່ຜ່ານມາຂອງຂຸມດໍາທີ່ປ່ອຍຄື້ນຟອງວິທະຍຸຫຼາຍປີຫຼັງຈາກກິນດາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຂຸມດໍາອື່ນໆ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີສອງຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຊ້າ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາສໍາລັບສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ອ້ອມຮອບຂຸມດໍາເພື່ອຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ອີກທາງເລືອກ, ຂີ້ເຫຍື້ອອາດຈະຖືກຜູກມັດກັບຂຸມດໍາຢ່າງອ່ອນໆແລະປະກອບເປັນຊອງທີ່ມີຮູບຮ່າງ, ເຊິ່ງຄ່ອຍໆເຮັດສັນຍາເພື່ອສ້າງແຜ່ນດິດ. ການສ້າງແຜ່ນດິດທີ່ຊັກຊ້ານີ້ສາມາດອະທິບາຍເຖິງການປ່ອຍຄື້ນວິທະຍຸທີ່ຍາວນານ.
ການສຶກສານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າຮູດຳຂະໜາດໃຫຍ່ມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ. ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ເລີ່ມມາຊ້າເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Arxiv.org (ເຊີບເວີກ່ອນພິມ)
– arXiv: 2111.04386 [astro-ph.CO]