ນັກວິທະຍາສາດຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມ spider ທີ່ມີຄວາມຍາວເຕັມຮູບແບບໂດຍນໍາໃຊ້ແມ່ທ້ອງໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍການຜະລິດເສັ້ນໃຍໄໝ spider ທີ່ມີຄວາມຍາວເຕັມຮູບແບບໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກຳ. ຜ້າໄໝນີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເປັນທາງເລືອກທີ່ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້, ຍືນຍົງ, ແລະມີຄຸນນະພາບສູງ ສຳ ລັບເສັ້ນໃຍສັງເຄາະເຊັ່ນ nylon.
ເສັ້ນໄໝໄໝແມ່ນເສັ້ນໄຍສັດຊະນິດດຽວທີ່ຜະລິດເປັນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ຍ້ອນເຕັກນິກການລ້ຽງທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາເປັນຢ່າງດີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜ້າໄຫມແບບດັ້ງເດີມມີຊື່ສຽງໃນການເກິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜ້າໄຫມ spider ແມ່ນແຂງແຮງແລະເຄັ່ງຄັດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການຊອກຫາວິທີການຜະລິດຜ້າໄຫມ spider ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກລັກສະນະ cannibalistic ຂອງແມງມຸມ.
ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການດັດແປງພັນທຸກໍາເພື່ອວິສະວະກໍາເສັ້ນໄຫມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດເສັ້ນໃຍໄຫມ spider. ພວກມັນແຊກທາດໂປຼຕີນຈາກເສັ້ນໄໝຈາກແມງມຸມທີ່ແສ່ວໃນວົງໂຄຈອນເຂົ້າໄປໃນ DNA ຂອງແມ່ທ້ອງໄໝ, ແທນທີ່ພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂປຣຕີນຫຼັກຂອງເສັ້ນໄໝ. ວິທີການນີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CRISPR-Cas9, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກະຕຸ້ນຂອງສາຍໄໝຂອງແມງມຸມຢ່າງສຳເລັດຜົນ ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງການຜະລິດເສັ້ນໄໝຕາມທຳມະຊາດຂອງເສັ້ນໄໝ.
ເສັ້ນໄຍຜົນໄດ້ຮັບເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ສະແດງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງແລະຄວາມເຄັ່ງຄັດ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ເສັ້ນໃຍຍັງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງວິສະວະກໍາຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີການບິນອະວະກາດ, ແລະວັດສະດຸອັດສະລິຍະສໍາລັບການທະຫານ. ຜ້າໄໝ spider ທີ່ຜະລິດແມ່ນມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ Kevlar ເຖິງ XNUMX ເທົ່າ, ເຊິ່ງເປັນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເສື້ອກັນ ໜາວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການນີ້ຕື່ມອີກໂດຍການພັດທະນາແມ່ໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາທີ່ສາມາດຜະລິດເສັ້ນໄຍໄຫມ spider ໂດຍໃຊ້ອາຊິດ amino ທໍາມະຊາດແລະວິສະວະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າວິທີການນີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການສ້າງເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມທີ່ແຂງແຮງແລະມີຄວາມຫລາກຫລາຍ.
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມ spider ໂດຍໃຊ້ຕົວແມ່ໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ, ແຕ່ຍັງນໍາສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກ. ເສັ້ນໃຍສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການຜ່າຕັດ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານຂັ້ນຕອນຕໍ່ປີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Donghua
- EurekAlert