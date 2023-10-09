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ບົດບາດຂອງ Biochar ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ByGabriel Botha

Oct 9, 2023
ບົດບາດຂອງ Biochar ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີຫຼາຍລ້ານໂຕນຈາກການດໍາເນີນງານການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ເນົ່າເປື່ອຍຫຼືຖືກໄຟໄຫມ້ໃນແຕ່ລະປີ, ປ່ອຍຄາບອນໄດອອກໄຊອອກສູ່ບັນຍາກາດແລະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແກ້ໄຂມີຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ biochar, ເຊິ່ງສາມາດຍຶດເອົາຄາບອນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. Biochar ແມ່ນຜະລິດໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີໃນສະພາບແວດລ້ອມອົກຊີເຈນທີ່ຫຼຸດລົງ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີຕ່າງໆໃນອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 300ºF ຫາ 1400ºF, ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Biochar ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ດິນເກັບຮັກສານ້ໍາແລະທາດອາຫານ, ສະຫນອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຈຸລິນຊີ, ແລະເກັບກໍາມົນລະພິດເຊັ່ນ: ໂລຫະຫນັກ, ດັ່ງນັ້ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, biochar ປ່ຽນປະມານ 50% ຂອງຄາບອນໃນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີເຂົ້າໄປໃນສານປະສົມທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນດິນ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຄາບອນອອກສູ່ບັນຍາກາດ.

ການຜະລິດ Biochar ໃນສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈໍາກັດ, ແຕ່ວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊົດເຊີຍການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ຮອດ​ປີ 2050, ທາດ​ຊີວະ​ພາບ​ສາມາດ​ຊົດ​ເຊີຍ​ກາກ​ບອນ​ໄດ​ອອກ​ໄຊ​ໄດ້​ເຖິງ 800 ກິ​ກາ​ຕັນ​ຕໍ່​ປີ, ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ປິດ​ໂຮງງານ​ໄຟຟ້າ​ຖ່ານ​ຫີນ XNUMX ​ແຫ່ງ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ໄດ້​ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຊີວະ​ພາບ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັບຮອງເອົາ biochar ປະກອບມີການຂາດການຮັບຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ nuanced ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ. ຊີວະພາບບໍ່ແມ່ນຝຸ່ນ ຫຼືຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງພືດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນເມື່ອເພີ່ມໃສ່ດິນທີ່ມີນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີແລະການຮັກສາທາດອາຫານ.

Biochar ຖືສັນຍາວ່າເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັບແລະເກັບຮັກສາກາກບອນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບໍລິສັດທີ່ຊອກຫາການຊົດເຊີຍການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພວກເຂົາ. ການ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແລະ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ biochar ສາ​ມາດ​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລະ​ດັບ​ຄາ​ບອນ​ໄດ​ອອກ​ໄຊ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Grist: “ບົດບາດຂອງ Biochar ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ”
– US Biochar Initiative: usbiomass.org

(ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້​ແມ່ນ​ບົດ​ຄວາມ​ໃຫມ່​ຫມົດ​)

By Gabriel Botha

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