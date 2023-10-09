ຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີຫຼາຍລ້ານໂຕນຈາກການດໍາເນີນງານການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ເນົ່າເປື່ອຍຫຼືຖືກໄຟໄຫມ້ໃນແຕ່ລະປີ, ປ່ອຍຄາບອນໄດອອກໄຊອອກສູ່ບັນຍາກາດແລະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແກ້ໄຂມີຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ biochar, ເຊິ່ງສາມາດຍຶດເອົາຄາບອນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. Biochar ແມ່ນຜະລິດໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີໃນສະພາບແວດລ້ອມອົກຊີເຈນທີ່ຫຼຸດລົງ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີຕ່າງໆໃນອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 300ºF ຫາ 1400ºF, ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
Biochar ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ດິນເກັບຮັກສານ້ໍາແລະທາດອາຫານ, ສະຫນອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຈຸລິນຊີ, ແລະເກັບກໍາມົນລະພິດເຊັ່ນ: ໂລຫະຫນັກ, ດັ່ງນັ້ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, biochar ປ່ຽນປະມານ 50% ຂອງຄາບອນໃນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີເຂົ້າໄປໃນສານປະສົມທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນດິນ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຄາບອນອອກສູ່ບັນຍາກາດ.
ການຜະລິດ Biochar ໃນສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈໍາກັດ, ແຕ່ວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊົດເຊີຍການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ການຄາດຄະເນອັນໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຮອດປີ 2050, ທາດຊີວະພາບສາມາດຊົດເຊີຍກາກບອນໄດອອກໄຊໄດ້ເຖິງ 800 ກິກາຕັນຕໍ່ປີ, ເທົ່າກັບການປິດໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ XNUMX ແຫ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ.
ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັບຮອງເອົາ biochar ປະກອບມີການຂາດການຮັບຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ nuanced ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ. ຊີວະພາບບໍ່ແມ່ນຝຸ່ນ ຫຼືຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງພືດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນເມື່ອເພີ່ມໃສ່ດິນທີ່ມີນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີແລະການຮັກສາທາດອາຫານ.
Biochar ຖືສັນຍາວ່າເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັບແລະເກັບຮັກສາກາກບອນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບໍລິສັດທີ່ຊອກຫາການຊົດເຊີຍການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພວກເຂົາ. ການເພີ່ມການຜະລິດແລະການຮັບຮອງເອົາ biochar ສາມາດເປີດທາງໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄາບອນໄດອອກໄຊຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Grist: “ບົດບາດຂອງ Biochar ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ”
– US Biochar Initiative: usbiomass.org
(ຫມາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນບົດຄວາມໃຫມ່ຫມົດ)