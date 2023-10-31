ການຫຼຸດຜ່ອນ Photocatalytic CO2 ທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບເຈົ້າພາບ - ແຂກ

ການພັດທະນາລະບົບການສັງເຄາະແສງທຽມເພື່ອປ່ຽນ CO2 ໃຫ້ເປັນສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ ແລະ ວິກິດການພະລັງງານ. ວິທີການຫນຶ່ງເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ແມ່ນໂດຍການສົມທົບການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ກັບການຜຸພັງ H2O ເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານເຄມີ, emulating ຂະບວນການຂອງການສັງເຄາະແສງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ແມ່ນຂັດຂວາງໂດຍອຸປະສັກ kinetic ສໍາລັບການຜຸພັງນ້ໍາ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ photocatalytic CO2, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແທນການເສຍສະລະຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສົ່ງເສີມການຕິກິຣິຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຕົວແທນການເສຍສະລະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການຜຸພັງຂອງຮູ photogenerated. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຫາການສົມທົບການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ກັບການຜຸພັງຂອງທາດປະສົມອິນຊີ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ວິທີການນີ້ມີປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຂອງການນໍາໃຊ້ຊີວະມວນທີ່ມາຈາກອິນຊີເປັນອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການໂອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະບົບ photocatalytic, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຈາກ Tianjin University of Technology, ຈີນ, ນໍາໂດຍສາດສະດາຈານ Tong-Bu Lu, ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດນະວະນິຍາຍໂດຍອີງໃສ່ການໂຕ້ຕອບເຈົ້າພາບສອງທິດທາງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸໄດ້ໂດຍ concurrently ລວບລວມ catalyst ແລະ reactant ຢູ່ດ້ານຂອງ photosensitizer ໄດ້. ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງ catalyst / reactant ແລະ photosensitizer ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄລຍະທາງທີ່ຜູ້ຂົນສົ່ງ photogenerated ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ CO2.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຜະລິດສູງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ກັບອາຊິດ formic (1610 μmol g-1 h-1) ທີ່ມີການຄັດເລືອກ 96.5%. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູ photogenerated ໃນ CdS (cadmium sulfide) ຖືກທໍາລາຍຢ່າງໄວວາໂດຍເຫຼົ້າ furfuryl ຜູກມັດກັບ β-CD (β-cyclodextrin), ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ furfural ຂອງ 1567 μmol g-1 h-1 ທີ່ມີການຄັດເລືອກຫຼາຍກວ່າ 99%.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຂຶ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງລະບົບການສັງເຄາະແສງທຽມປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໄດ້. ໂດຍ leveraging ການໂຕ້ຕອບຂອງເຈົ້າພາບສອງທິດທາງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ແລະການຜຸພັງທາງອິນຊີ, ນໍາໄປສູ່ການຜະລິດສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ວຽກງານນີ້ນຳມາໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າໃກ້ຂັ້ນໜຶ່ງເພື່ອບັນລຸເຕັກໂນໂລຊີການຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນແບບຍືນຍົງ ແລະປະສິດທິຜົນ.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
ຖາມ: ປະຕິສໍາພັນຂອງເຈົ້າພາບ - ແຂກແບບ bidirectional ປັບປຸງການຫຼຸດຜ່ອນ photocatalytic CO2 ແນວໃດ?
A: ການໂຕ້ຕອບຂອງເຈົ້າພາບ - ແຂກແບບ bidirectional ອະນຸຍາດໃຫ້ catalyst ແລະ reactant ລວບລວມຢູ່ດ້ານຂອງ photosensitizer, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະການສົ່ງຂອງ photogenerated carriers ແລະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ປະສິດທິພາບ.
Q: ຂໍ້ດີຂອງການ coupling ການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ກັບການຜຸພັງອິນຊີແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສົມທົບການຫຼຸດຜ່ອນ CO2 ກັບການຜຸພັງຂອງອິນຊີຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດສານເຄມີທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມແລະການນໍາໃຊ້ຊີວະມວນທີ່ມາຈາກອິນຊີເປັນອາຫານທີ່ເກີດໃຫມ່.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໂຕ້ຕອບຂອງເຈົ້າພາບ - ແຂກສອງທິດທາງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການຫຼຸດລົງຂອງ photocatalytic CO2, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຂອງອາຊິດ formic ແລະ furfural ທີ່ມີການຄັດເລືອກທີ່ດີເລີດ.
ຖາມ: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບການສັງເຄາະແສງທຽມແນວໃດ?
A: ວຽກງານນີ້ສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງລະບົບການສັງເຄາະແສງທຽມທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແລະປະສິດທິພາບສູງ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບໂລກຮ້ອນແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານພະລັງງານ.
ທີ່ມາ:
ວາລະສານຈີນຂອງ Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7