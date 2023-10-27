ເທັກໂນໂລຍີກ້ອງຖ່າຍຮູບໃໝ່ປະຕິວັດການຖ່າຍຮູບດວງຈັນເພື່ອພາລະກິດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ

ນັກບິນອາວະກາດ ແລະນັກວິທະຍາສາດເອີຣົບກຳລັງຮ່ວມມືກັບທີມງານຮູບພາບ Artemis ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອພັດທະນາກ້ອງຖ່າຍຮູບນະວັດຕະກໍາທີ່ຈະປະຕິວັດການຖ່າຍຮູບດວງຈັນສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ. Handheld Universal Lunar Camera (HULC) ກໍາລັງຖືກທົດລອງຢູ່ໃນພູມສັນຖານທີ່ຄ້າຍຄືດວງຈັນຂອງ Lanzarote, ປະເທດສະເປນ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມ PANGEA.
PANGAEA, ໂຄງການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກະກຽມນັກບິນອາວະກາດສໍາລັບພາລະກິດຕາມດວງຈັນທີ່ຈະມາເຖິງ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງ HULC. ໂຄງການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກອາວະກາດຈໍາລອງສະຖານະການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ ESA Electronic Field Book ເພື່ອບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄູສອນທໍລະນີສາດສາມາດສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກັບລູກເຮືອໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກພາກສະຫນາມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
HULC ໄດ້ປັບປຸງປະສົບການການສຳຫຼວດພື້ນຜິວດວງຈັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບນັກບິນອາວະກາດ, ສະໜອງຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນທີ່ທັນສະໄໝນີ້, ສ້າງຂຶ້ນຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບມືອາຊີບນອກຊັ້ນວາງ, ມີອຸປະກອນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແສງສູງ ແລະ ເລນທີ່ທັນສະໄໝ. ມັນຮັບປະກັນວ່າການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດສາມາດຖືກບັນທຶກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ HULC ກຽມພ້ອມ, ວິສະວະກອນ NASA ໄດ້ປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງການເພີ່ມຜ້າຫົ່ມປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະຄວາມຮ້ອນແລະປຸ່ມ ergonomic. ການປັບປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍໂດຍນັກບິນອາວະກາດທີ່ໃສ່ຊຸດອາວະກາດທີ່ໜາແໜ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງໂຄງການ PANGEA, ນັກອາວະກາດ ESA Thomas Pesquet, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບທັກສະການຖ່າຍຮູບພິເສດຂອງລາວ, ໄດ້ຍ້ອງຍໍການອອກແບບຂອງ HULC. ລາວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂດຍສະເພາະການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະລັກສະນະການປົກປ້ອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ການຖ່າຍຮູບຄຸນນະພາບສູງຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກເລນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ HULC ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການ PANGEA. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ກາງເວັນກາງເວັນແລະຄວາມມືດຂອງຖ້ໍາພູເຂົາໄຟ, ເພື່ອຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດຂອງການຖ່າຍຮູບດວງຈັນ.
ທ່ານ Jeremy Myers ຜູ້ນຳຂອງອົງການ NASA ສຳລັບກ້ອງ HULC, ທ່ານ Jeremy Myers, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອອກແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ສຳລັບນັກອາວະກາດ. ການຮ່ວມມືກັບນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຊັ້ນນໍາໃນເອີຣົບ, Myers ຮັບປະກັນວ່າຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ HULC ໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຄວາມລະອຽດ, ຄວາມເລິກຂອງພື້ນທີ່, ແລະການສໍາຜັດ, ເພີ່ມທ່າແຮງທາງວິທະຍາສາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Hasselblad ກົນຈັກທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ Apollo 11, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Artemis Moon ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ຈະເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບ mirrorless ທໍາອິດທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ມືຖືໃນອາວະກາດ, ສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບພິເສດໃນສະຖານະການທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ. ຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຈັບພາບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງທີ່ທ້າທາຍຂອງດວງຈັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບຍັງສືບຕໍ່, ການທໍາງານຫຼັກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແຕ່ການປັບປຸງກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ລຸ້ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC ຈະຖືກສົ່ງໄປສະຖານີອະວະກາດສາກົນໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອທົດສອບຕື່ມອີກ. ທີມງານຂອງອົງການ NASA ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງອາວະກາດ, ລວມທັງຄວາມຮ້ອນ, ສູນຍາກາດ, ຜົນກະທົບຂອງລັງສີ, ແລະລັກສະນະຂອງຂີ້ຝຸ່ນຂອງດວງຈັນ.
Jeremy Myers ໝັ້ນໃຈວ່າການດັດແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ - ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ ໜ້າ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນໃນຫລາຍປີຂ້າງ ໜ້າ, ຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ໂດຍລູກເຮືອສາກົນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຕາມດວງຈັນຂອງພວກເຂົາ.
ຄໍາຖາມ
1. ເປັນຫຍັງການພັດທະນາຂອງ Handheld Universal Lunar Camera (HULC) ຈຶ່ງສຳຄັນ?
HULC ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດເພື່ອບັນທຶກການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດແລະເສີມຂະຫຍາຍການສໍາຫຼວດພື້ນຜິວດວງຈັນ.
2. HULC ຖືກທົດສອບແນວໃດ?
HULC ກໍາລັງຖືກທົດສອບຢູ່ໃນພູມສັນຖານທີ່ຄ້າຍຄືດວງຈັນຂອງ Lanzarote, ປະເທດສະເປນ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມ PANGEA, ເຊິ່ງກະກຽມນັກອາວະກາດສໍາລັບພາລະກິດຕາມດວງຈັນທີ່ຈະມາເຖິງ.
3. ໄດ້ມີການປັບປຸງອັນໃດໃຫ້ກັບ HULC ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນພ້ອມພື້ນທີ່?
ວິສະວະກອນ NASA ໄດ້ເພີ່ມຜ້າຫົ່ມປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນແລະຄວາມຮ້ອນແລະປຸ່ມ ergonomic ໃສ່ HULC, ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານຂອງມັນສໍາລັບນັກອາວະກາດທີ່ໃສ່ຊຸດອາວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່.
4. ຂໍ້ດີຫຍັງທີ່ HULC ສະເຫນີສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ lunar?
HULC ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບແສງສູງ ແລະ ເລນທີ່ທັນສະໄໝ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບຄຸນນະພາບສູງໃນສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຖ່າຍຮູບດວງຈັນ.
5. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Artemis Moon ເປັນເອກະລັກ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Artemis Moon ເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບ mirrorless ທໍາອິດທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ມືຖືໃນອາວະກາດ. ເທກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງມັນສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ດີເລີດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງທີ່ທ້າທາຍຂອງດວງຈັນ.