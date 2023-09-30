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NASA ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວຈາກອາວະກາດເລິກ

ByMampho Brescia

Sep 30, 2023
NASA ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວຈາກອາວະກາດເລິກ

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຈາກອາວະກາດເລິກຄືນມາຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ເມື່ອມັນກັບມາສູ່ໂລກ, ແຄບຊູນນ້ອຍໆທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງໄດ້ໂດດລົງໄປໃນທະເລຊາຍຢູທາ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ລູກໄດ້ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປສູ່ຮູບດາວອື່ນ.

ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທະຫານຫ່າງໄກສອກຫຼີກສີ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກ 63,000 ໄມ. ໜ່ວຍ​ງານ​ກອບ​ກູ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ດາວ​ອັງຄານ​ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ແບບ​ແຄບ​ຊູນ​ກ່ອນ​ກຳນົດ​ເວລາ XNUMX ນາທີ. parachute ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍໄດ້ເປີດສີ່ເທົ່າສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ສະແດງເຖິງອັດຕາການຊ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ເພື່ອການບັນເທົາທຸກຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ຄວບຄຸມພາລະກິດ, ແຄບຊູນຍັງຄົງ intact ແລະບໍ່ມີການປົນເປື້ອນໃດໆ, ຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີຂອງມັນ. ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ຈອດ, ແຄບ​ຊູນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ຫ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຢູ່​ບ່ອນ​ທົດ​ສອບ ແລະ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ລັດ​ຢູ​ທາ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຄາດຄະເນວ່າແຄບຊູນມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈອກຊາກເສດເຫຼືອຈາກດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີກາກບອນທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກຢືນຢັນເມື່ອຕູ້ຄອນເທນເນີຖືກເປີດໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ວັດຖຸບາງອັນໄດ້ຮົ່ວ ແລະ ລອຍອອກໄປແລ້ວໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເກັບກູ້ເມື່ອສາມປີກ່ອນ.

ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນຳເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນມາໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ຖືວ່າເປັນການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ການລົງຈອດຂອງດວງຈັນ Apollo. ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄດ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າຕໍ່ການເກີດໂລກ ແລະຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຫັນພາບທີ່ແປກປະຫຼາດໃນຍຸກທຳອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງ NASA ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ໄປເຖິງ Bennu ໃນປີ 2018, ເກັບກໍາຕົວຢ່າງໃນປີ 2020 ໂດຍໃຊ້ແຂນສູນຍາກາດ. ຍານອະວະກາດໄດ້ກວມເອົາໄລຍະທາງ 4 ຕື້ໄມລ໌ຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງມັນ.

ຕົວຢ່າງຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນ. ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Johnson ມີ​ຫີນ​ດວງ​ຈັນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ປອນ​ທີ່​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ Apollo ເຕົ້າ​ໂຮມ​ໄວ້​ແລ້ວ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປີດຕູ້ຄອນເທນເນີແລະວັດແທກປະລິມານຂອງວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Bennu ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ Osiris-Rex ນໍາເອົາ NASA ເຂົ້າໄປໃກ້ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງເພື່ອເຂົ້າໃຈອົງປະກອບທາງເຄມີໃນຕອນຕົ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ການສ້າງນ້ໍາ, ແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຍັງຈະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ Osiris-Rex ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ, ປະຈຸບັນມັນກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຮູບດາວ Apophis, ເຊິ່ງມັນຈະໄປຮອດໃນປີ 2029.

ການ​ເກັບ​ເອົາ​ຕົວຢ່າງ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ນີ້​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສົ່ງ​ຄືນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ​ສາມ​ຂອງ NASA ຈາກ​ພາລະກິດ​ຫຸ່ນຍົນ​ໃນ​ອະວະກາດ​ເລິກ. ກ່ອນໜ້ານີ້ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງລົມແສງຕາເວັນກັບຍານອະວະກາດ Genesis ໃນປີ 2004 ແລະໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງຂີ້ຝຸ່ນ comet ກັບຍານອາວະກາດ Stardust ໃນປີ 2006. ໃນຂະນະທີ່ແຜນການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວອັງຄານຢູ່ໃນຂະນະນີ້, ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກໆຢູ່ເທິງດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ. ການຂົນສົ່ງໄປສູ່ໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Marcia Dunn, ອົງການຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

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