NASA ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວຈາກອາວະກາດເລິກ

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຈາກອາວະກາດເລິກຄືນມາຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ເມື່ອມັນກັບມາສູ່ໂລກ, ແຄບຊູນນ້ອຍໆທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງໄດ້ໂດດລົງໄປໃນທະເລຊາຍຢູທາ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ລູກໄດ້ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປສູ່ຮູບດາວອື່ນ.
ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທະຫານຫ່າງໄກສອກຫຼີກສີ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກ 63,000 ໄມ. ໜ່ວຍງານກອບກູ້ໜ່ວຍງານກູ້ໄພດາວອັງຄານໄດ້ປະກາດການລົງຈອດຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ໂດຍການລົງຈອດແບບແຄບຊູນກ່ອນກຳນົດເວລາ XNUMX ນາທີ. parachute ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການສືບເຊື້ອສາຍໄດ້ເປີດສີ່ເທົ່າສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ສະແດງເຖິງອັດຕາການຊ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ເພື່ອການບັນເທົາທຸກຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ຄວບຄຸມພາລະກິດ, ແຄບຊູນຍັງຄົງ intact ແລະບໍ່ມີການປົນເປື້ອນໃດໆ, ຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີຂອງມັນ. ພາຍໃນສອງຊົ່ວໂມງຂອງການລົງຈອດ, ແຄບຊູນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຫ້ອງທຳຄວາມສະອາດຊົ່ວຄາວຢູ່ບ່ອນທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມລັດຢູທາ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ຄາດຄະເນວ່າແຄບຊູນມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈອກຊາກເສດເຫຼືອຈາກດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີກາກບອນທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຈະຖືກຢືນຢັນເມື່ອຕູ້ຄອນເທນເນີຖືກເປີດໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ວັດຖຸບາງອັນໄດ້ຮົ່ວ ແລະ ລອຍອອກໄປແລ້ວໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເກັບກູ້ເມື່ອສາມປີກ່ອນ.
ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນຳເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນມາໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ຖືວ່າເປັນການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ການລົງຈອດຂອງດວງຈັນ Apollo. ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄດ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າຕໍ່ການເກີດໂລກ ແລະຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຫັນພາບທີ່ແປກປະຫຼາດໃນຍຸກທຳອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງ NASA ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ໄປເຖິງ Bennu ໃນປີ 2018, ເກັບກໍາຕົວຢ່າງໃນປີ 2020 ໂດຍໃຊ້ແຂນສູນຍາກາດ. ຍານອະວະກາດໄດ້ກວມເອົາໄລຍະທາງ 4 ຕື້ໄມລ໌ຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງມັນ.
ຕົວຢ່າງຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນ. ສູນອາວະກາດ Johnson ມີຫີນດວງຈັນຫຼາຍຮ້ອຍປອນທີ່ນັກອາວະກາດ Apollo ເຕົ້າໂຮມໄວ້ແລ້ວ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປີດຕູ້ຄອນເທນເນີແລະວັດແທກປະລິມານຂອງວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Bennu ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ Osiris-Rex ນໍາເອົາ NASA ເຂົ້າໄປໃກ້ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງເພື່ອເຂົ້າໃຈອົງປະກອບທາງເຄມີໃນຕອນຕົ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ການສ້າງນ້ໍາ, ແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຍັງຈະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ Osiris-Rex ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນ, ປະຈຸບັນມັນກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຮູບດາວ Apophis, ເຊິ່ງມັນຈະໄປຮອດໃນປີ 2029.
ການເກັບເອົາຕົວຢ່າງດາວທຽມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດນີ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທີສາມຂອງ NASA ຈາກພາລະກິດຫຸ່ນຍົນໃນອະວະກາດເລິກ. ກ່ອນໜ້ານີ້ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງລົມແສງຕາເວັນກັບຍານອະວະກາດ Genesis ໃນປີ 2004 ແລະໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງຂີ້ຝຸ່ນ comet ກັບຍານອາວະກາດ Stardust ໃນປີ 2006. ໃນຂະນະທີ່ແຜນການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວອັງຄານຢູ່ໃນຂະນະນີ້, ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຫຼັກໆຢູ່ເທິງດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ. ການຂົນສົ່ງໄປສູ່ໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Marcia Dunn, ອົງການຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ