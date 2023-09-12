Webb Telescope ຄົ້ນພົບມີເທນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດຂອງ Exoplanet K2-18 b

ການສືບສວນຄັ້ງໃໝ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີຄາບອນ, ລວມທັງມີເທນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊ, ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet K2-18 b. K2-18 b, ເຊິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂລກ 8.6 ເທົ່າ, ໂຄຈອນຮອບດາວດວງໜຶ່ງທີ່ເຢັນໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ 120 ປີແສງ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ແນະນໍາ K2-18 b ສາມາດເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ Hycean, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງທາດໄຮໂດເຈນແລະພື້ນຜິວທີ່ມີນ້ໍາຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນດາວເຄາະທີ່ໜ້າສົນໃຈບໍ່ຄືກັບອັນໃດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະສ້າງຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບໂລກທີ່ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນຈັກກະວານ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ຮັບ spectra ຂອງ K2-18 b, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ methane ແລະ carbon dioxide ໃນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet. ການຂາດແຄນແອມໂມເນຍຍັງສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານວ່າອາດຈະມີມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍ hydrogen ໃນ K2-18 b. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີການກວດພົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າ dimethyl sulfide, ເຊິ່ງຢູ່ໃນໂລກແມ່ນຜະລິດໂດຍຊີວິດເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕື່ມອີກເພື່ອຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງມັນ.
ຄໍາແນະນໍາທີ່ວ່າ K2-18 b ສາມາດເປັນ exoplanet Hycean ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈເພາະວ່າໂລກເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຊື່ອວ່າເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ຈະຄົ້ນຫາຫຼັກຖານຂອງຊີວິດໃນ exoplanet. ໂລກ Hycean ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຕໍ່ການສັງເກດບັນຍາກາດ, ເມື່ອທຽບກັບດາວເຄາະຫີນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ K2-18 b ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະມີໂມເລກຸນທີ່ມີຄາບອນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າດາວເຄາະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດໄດ້. ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຢູ່ໃນຊັ້ນໃນ, ຄ້າຍກັບເນບຈູນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດບ່ອນອື່ນໃນຈັກກະວານ. ການສັງເກດການໃນອະນາຄົດກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b ແລະສາມາດຢືນຢັນເຖິງການມີ dimethyl sulfide.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Exoplanet: ເປັນດາວເຄາະນອກລະບົບ (ຫຼື extrasolar planet) ເປັນດາວເຄາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ໂຄຈອນຮອບດາວອື່ນນອກຈາກດວງອາທິດ.
– NASA: ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1958, ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອະວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA) ເປັນອົງການເອກະລາດຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ທີ່ສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
– James Webb Space Telescope: The James Webb Space Telescope (JWST ຫຼື Webb) ເປັນຫໍສັງເກດການ infrared ວົງໂຄຈອນທີ່ເສີມສ້າງການຄົ້ນພົບຂອງ Hubble Space Telescope.