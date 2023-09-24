ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການນາຊາ: ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງໂລກ

ຕົວຢ່າງທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງ Nasa ກໍາລັງຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນມື້ນີ້. ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex, ຂະໜາດເທົ່າກັບລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງ, ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຊາກຫັກພັງ ແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ເຮືອແຄບຊູນກຳລັງເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 27,650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃກ້ກັບເມືອງເຊົາເລັກ ເວລາ 10:55 ໂມງເຊົ້າ ET. ຍານອະວະກາດໄດ້ຫັນໜີຈາກໂລກໄປແລ້ວ ເພື່ອເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ໃນການສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍອີກດວງໜຶ່ງຊື່ Apophis.
ຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, Bennu ແມ່ນ 'ຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ', ປະກອບດ້ວຍກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດທີ່ຖືກັນດ້ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ເຊື່ອກັນວ່າໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແຕກອອກຈາກຮ່າງກາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະມີອາຍຸປະມານ 4.6 ຕື້ປີ, ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະ. Bennu ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າອຸດົມໄປດ້ວຍສານທີ່ອີງໃສ່ຄາບອນ ແລະ ແຮ່ທາດດິນໜຽວທີ່ມີນ້ຳ, ແນະນຳວ່ານ້ຳຂອງແຫຼວເຄີຍມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈາກທີ່ມັນສ້າງຂຶ້ນ.
ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສຶກສາຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ລວມທັງໂລກ, ແລະການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາ Bennu ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນໄດ້ດີກວ່າແລະປ້ອງກັນການໂຈມຕີເປັນຮູບດາວທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບໃນທັນທີ, Bennu ຖືກຈັດປະເພດເປັນ 'ອັນຕະລາຍ' ແລະວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດທຸກໆ 1.2 ປີ, ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກທຸກໆຫົກປີ.
ພາລະກິດ Osiris-Rex, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແຜນທີ່ Bennu ເພື່ອເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຟື້ນຕົວຕົວຢ່າງ. ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເລືອກແມ່ນ ຂຸມຝັງສົບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Nightingale. ເມື່ອຕົວຢ່າງລົງຈອດແລ້ວ, ພວກມັນຈະຖືກນຳມາໃນທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນ ແລະ ຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ Nasa ໃນເມືອງ Houston.
ພາລະກິດນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າຕົວຢ່າງ Bennu ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຄບຊູນເວລາຈາກຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.
ທີ່ມາ: ນາຊາ