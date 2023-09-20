ການທົດສອບລະເບີດ: ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການອອກແບບໂມດູນສະຖານີອາວະກາດ

Sierra Space, ບໍລິສັດໃນ Colorado, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບລະເບີດ, ໂດຍເຈດຕະນາລະເບີດການອອກແບບໃຫມ່ສໍາລັບໂມດູນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ສືບທອດສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ການທົດສອບລະເບີດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອທົດສອບຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການອອກແບບຂອງໂມດູນກ່ອນທີ່ມັນຈະບິນໄປໃນອາວະກາດ. ໂມດູນດັ່ງກ່າວ, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ILC Dover ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Delaware, ນໍາໃຊ້ຜ້າທີ່ຫຍິບແລະແສ່ວ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນ Vectran, ເຊິ່ງກາຍເປັນແຂງເມື່ອອັດຕາເງິນເຟີ້.
Sierra Space ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະມີໂມດູນ, ເອີ້ນວ່າ LIFE (Large Integrated Flexible Environment), ກຽມພ້ອມໃນປີ 2030 ສໍາລັບສະຖານີອະວະກາດ Orbital Reef, ໂຄງການທີ່ນໍາພາໂດຍ Jeff Bezos 'Blue Origin ແລະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NASA. ນອກຈາກນັ້ນ, Sierra ວາງແຜນທີ່ຈະສະຫນອງເຮືອທີ່ມີຊື່ວ່າ Dream Chaser, ມີຄວາມສາມາດບັນທຸກສິນຄ້າແລະລູກເຮືອ, ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສະຖານີອາວະກາດ. ຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບການລະເບີດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບ 33% ຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນສໍາລັບໂມດູນເຕັມຂະຫນາດ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບການອອກແບບທີ່ຜ່ານມາ.
ການທົດສອບລະເບີດແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍໆການທົດສອບທີ່ປະຕິບັດໂດຍ Sierra Space ໃນຕົວແບບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ນອກເຫນືອໄປຈາກການທົດສອບການລະເບີດ, ການທົດສອບ creep ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ, ຂຶ້ນກັບໂມດູນເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິ. ການທົດສອບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສູນການບິນ Marshall Space ຂອງອົງການ NASA ແລະມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງການອອກແບບຂອງໂມດູນດັ່ງກ່າວ.
ອົງການ NASA, ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບສະຖານີອາວະກາດໃນອະນາຄົດເພື່ອທົດແທນ ISS, ໄດ້ສະຫນອງທຶນໃນການພັດທະນາສະຖານທີ່ການຄ້າ. Axiom Space, ບໍລິສັດອື່ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Houston, ຍັງໄດ້ຮັບປະກັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະສ້າງໂມດູນສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຈະຕິດກັບ ISS ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2026.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງ ISS ແລະສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່, ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ແຜນການຫັນປ່ຽນສອງປີ. ຫ້ອງການນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ທຳ ນຽບຂາວໄດ້ອອກຍຸດທະສາດທີ່ມີບາດກ້າວທີ່ສະ ເໜີ ສຳ ລັບການຫັນປ່ຽນນີ້, ແນໃສ່ຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ ສຳ ຄັນໃນອາວະກາດ.
ການທົດສອບລະເບີດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Sierra Space ຫມາຍເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການອອກແບບໂມດູນສະຖານີອາວະກາດ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Sierra Space ແລະ Axiom Space, ອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນອາວະກາດເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ Sierra Space
– NASA