ກົບເປັນຊະນິດຕົວຊີ້ບອກ: ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຢູ່ລອດຂອງກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ ເພື່ອສຶກສາການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ

ກົບມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ," ອີງຕາມ Winand, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນລະບົບເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. Winand ອະທິບາຍວ່າຖ້າປະຊາກອນກົບຫຼຸດລົງຫຼືປະເຊີນກັບບັນຫາສຸຂະພາບ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບນິເວດຂອງມັນເອງເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ກົບແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ພວກມັນຍັງຕັ້ງຢູ່ກາງເວັບອາຫານ. ພວກມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອັນສໍາຄັນ, ເປັນທັງຜູ້ຖືກລ້າສໍາລັບສັດບາງຊະນິດແລະຜູ້ລ້າກັບຊະນິດທີ່ຕ່ໍາກວ່າເຊັ່ນແມງໄມ້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມດູນແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກ "ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ" ທໍາມະຊາດ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນ, ບ່ອນທີ່ກົບຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກການພັດທະນາຫຼືການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນ British Columbia. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕາມທ່ານ Winand, ມີການຄົ້ນຄ້ວາຈຳກັດກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການຂົນສົ່ງ, ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້ານີ້, Winand ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການສອງປີຢູ່ທີ່ Mayook Wetland ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ British Columbia. ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະ tags transponder, ຄ້າຍຄືກັບ microchips, ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Columbia ຈຸດໆກົບ. ຝູງກົບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມໜຶ່ງຍັງຢູ່ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເດີມເປັນບ່ອນຄວບຄຸມ, ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຖືກຍົກຍ້າຍໄປເປັນໄລຍະທາງສັ້ນປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ກຸ່ມທີ XNUMX ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ.
ຕະຫຼອດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງແລະລະດູຮ້ອນ, Winand ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບແລະບັນທຶກການວັດແທກຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງນ້ໍາຫນັກແລະຂະຫນາດ, ເພື່ອປະເມີນການເຕີບໂຕແລະຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship.
ໃນຂະນະທີ່ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, Winand ຫວັງວ່າມັນຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ນາງຍອມຮັບວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງແມ່ນພຽງແຕ່ຂູດພື້ນຜິວແລະຫວັງວ່າມັນຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນການແຂ່ງຂັນດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການມີອາຫານ, ການຖ່າຍທອດພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການອະນຸລັກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຮັບປະກັນການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຊາກອນກົບ. ໂດຍການສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວແລະການຢູ່ລອດຂອງກົບຈຸດໆຂອງ Columbia, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດລວບລວມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍແລະການຕັດສິນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັດ amphibians ທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫນັງສືພິມການາດາ (Brieanna Charlebois)