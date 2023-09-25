ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, Megan Winand, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍຢູ່ໂຄລໍາເບຍທີ່ພົບເຫັນກົບ. ການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນໝາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປບ່ອນອື່ນເປັນການອະນຸລັກໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງຫຼືໂຄງການພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ການຍົກຍ້າຍການບັນເທົາທຸກໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນໃນ British Columbia ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການ Sea to Sky, ຜົນກະທົບຂອງມັນໄດ້ຖືກສຶກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ກົບຈຸດໆຂອງໂຄລໍາເບຍຖືກຖືວ່າເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ" ທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດ. Winand ອະທິບາຍວ່າ, "ຖ້າກົບເຮັດບໍ່ດີ, ເພາະວ່າມັນເອົາມົນລະພິດໃດໆມາຈາກອາກາດຫຼືດິນຊຸ່ມ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນລະບົບນິເວດບໍ່ດີ." ນອກຈາກນັ້ນ, ກົບເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເວັບອາຫານ, ເປັນທັງຜູ້ຖືກລ້າແລະຜູ້ລ້າ.
ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Winand ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດແທໍກໂຄລໍາເບຍໄດ້ພົບເຫັນກົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຊຸ່ມ Mayook ໃກ້ Cranbrook, British Columbia. ຝູງກົບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມໜຶ່ງຖືກປ່ອຍໄວ້ໃນຖິ່ນເດີມເປັນກຸ່ມຄວບຄຸມ, ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຖືກຍົກຍ້າຍໄປເປັນໄລຍະທາງສັ້ນໆປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ກຸ່ມສຸດທ້າຍຖືກຍົກຍ້າຍໄປໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ. ໃນໄລຍະລະດູໃບໄມ້ປົ່ງແລະລະດູຮ້ອນ, ກົບໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະແທັກ transponder.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຍັງຖືກວິເຄາະ, ແຕ່ Winand ຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນແລະການເຄື່ອນໄຫວ. ການສຶກສານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມສອງປີທີ່ດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC ກະຊວງນ້ໍາ, ທີ່ດິນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກໃນອະນາຄົດ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສັດປ່າ. ມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນແລະປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດນີ້, ເຊິ່ງຍັງຂ້ອນຂ້າງ understudied.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາໃໝ່ກວດກາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ກັບກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of British Columbia
ຄໍານິຍາມຂອງ "ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນການ": ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າທຽມກັນຫຼືສູງກວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກ.
ຄໍານິຍາມຂອງ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ": ຊະນິດທີ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Unsplash (ຮູບພາບຖືກລຶບອອກ)