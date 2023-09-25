ການສຳຫຼວດການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, Megan Winand ໄດ້ເລີ່ມການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໂຄລໍາເບຍທີ່ພົບເຫັນກົບ. ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນຫນຶ່ງ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະນຸລັກປະຊາກອນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼືການພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ປະສິດທິຜົນແລະຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ກົບຈຸດໆຂອງໂຄລໍາເບຍເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ສໍາຄັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດຂອງພວກມັນ. ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຄວບຄຸມຊີວະພາບ, ພວກມັນຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນແມງໄມ້ແລະເປັນແຫຼ່ງອາຫານສໍາລັບສັດອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສແລະມົນລະພິດ.
ເພື່ອສືບສວນຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນ, Winand ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະແທັກ transponder ທີ່ຕິດກັບກົບ. ແທັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຈຸນລະພາກທີ່ໃຊ້ໃນສັດລ້ຽງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບ. ຝູງກົບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເດີມ, ກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະທາງສັ້ນປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະ ກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ.
ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນ, Winand ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບ ແລະວັດແທກນໍ້າໜັກ ແລະຂະໜາດຂອງພວກມັນ. ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ, ໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC ກະຊວງນ້ໍາ, ທີ່ດິນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບ translocations.
ໃນຂະນະທີ່ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, Winand ຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ຍັງບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວ, ການສອບຖາມເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າໄປໃນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການມີອາຫານ, ການສົ່ງຕໍ່ພະຍາດ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ພັນທຸກໍາ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປະເມີນຢ່າງສົມບູນປະສິດທິຜົນແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ດ້ວຍການເພີ່ມໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງບຸກລຸກບ່ອນຢູ່ອາສັຍຂອງສັດນ້ຳ, ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງການຍົກຍ້າຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia
- ເປັດບໍ່ຈໍາກັດການາດາ
– ກະຊວງນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC