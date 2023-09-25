ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນ Columbia Spotted Frogs

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia ນາງ Megan Winand ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໂຄລໍາເບຍທີ່ພົບເຫັນກົບ. ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນ, ໂດຍປົກກະຕິເປັນຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງຫຼືໂຄງການພັດທະນາ.
ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູຫນາວ 2010 ທີ່ Vancouver ແລະ Whistler ໃນເວລາທີ່ຫຼາຍກວ່າ 1,000 amphibians, ລວມທັງກົບຂາສີແດງ, ໄດ້ລະມັດລະວັງຍ້າຍອອກຈາກເຂດກໍ່ສ້າງ. ກົບໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ" ທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບນິເວດ. ພວກມັນຢູ່ໃນກາງຂອງເວັບໄຊຕ໌ອາຫານ, ເປັນທັງຜູ້ລ້າແລະຜູ້ຖືກລ້າ, ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນ.
ເຖິງວ່າຈະມີການນໍາໃຊ້ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນ British Columbia, ຜົນກະທົບຂອງມັນໄດ້ຖືກສຶກສາຫນ້ອຍ. ໂຄງການຂອງ Winand ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້ນີ້ໂດຍການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະການຢູ່ລອດຂອງກົບຈຸດໆຂອງໂຄລໍາເບຍຫຼັງຈາກການຍົກຍ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ນາງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະແທັກ transponder ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄື backpacks ສຸດກົບເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ທີ່ Mayook Wetland ໃກ້ Cranbrook, ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ BC
ຝູງກົບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຖິ່ນກຳເນີດເດີມເປັນກຸ່ມຄວບຄຸມ, ກຸ່ມໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະຫ່າງສັ້ນປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະອີກກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປໄກປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ. Winand ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າແລະບັນທຶກການວັດແທກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາຫນັກແລະຂະຫນາດ, ໃນໄລຍະເດືອນຮ້ອນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໃນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ ແລະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນສິງຫາ. ໃນຂະນະທີ່ Winand ຍັງວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ນາງຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເມື່ອຄໍາຖາມພື້ນຖານຂອງການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຖືກຕອບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນຫາຫົວຂໍ້ທີ່ສັບສົນຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຂ່ງຂັນຊັບພະຍາກອນ, ພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia
- ເປັດບໍ່ຈໍາກັດການາດາ
– ກະຊວງນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC