ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນໂຄລໍາເບຍ Spotted Frogs

ByRobert Andrew

Sep 25, 2023
ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນໂຄລໍາເບຍ Spotted Frogs

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, Megan Winand ກໍາລັງດໍາເນີນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນການ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກໃນລະຫວ່າງໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼືການພັດທະນາ. Winand ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ Columbia ຈຸດໆ​ກົບ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດິນ​ທາມ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຕາມ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ແລະ transponder tags​. ກົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ຝູງໜຶ່ງຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຖິ່ນເດີມຂອງພວກມັນ, ຝູງໜຶ່ງໄດ້ຍ້າຍອອກໄປໃນໄລຍະທາງສັ້ນໆປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະອີກກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ.

ກົບໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ" ທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າສະຫວັດດີການຂອງພວກມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບນິເວດ. ພວກເຂົາຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເວັບອາຫານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ" ທໍາມະຊາດໂດຍການບໍລິໂພກຊະນິດທີ່ຕ່ໍາກວ່າເຊັ່ນແມງໄມ້.

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Winand ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບສັດຫຼັງຈາກທີ່ພວກມັນຖືກຍ້າຍ. ຫົວ​ຂໍ້​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​, ແລະ Winand ຫວັງ​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ນາງ​ຈະ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢູ່​ລອດ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ Columbia ຈຸດໆ​ກົບ​.

ການສຶກສາສອງປີ, ໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC ກະຊວງນ້ໍາ, ທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ. Winand ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຂອງນາງແລະຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງຈະເປີດທາງສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການສຶກສາໃນອະນາຄົດອາດຈະຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການແຂ່ງຂັນຊັບພະຍາກອນແລະອາຫານ, ພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕໍ່ປະຊາກອນສັດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການພັດທະນາ. ໂດຍການສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວແລະການຢູ່ລອດຂອງກົບຈຸດໆຂອງ Columbia, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Megan Winand ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຄົ້ນຫານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia Megan Winand
- ເປັດບໍ່ຈໍາກັດການາດາ
– ກະຊວງ​ນ້ຳ, ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ

Sep 25, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາໃໝ່ກວດກາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ກັບກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ

Sep 25, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນ Columbia Spotted Frogs

Sep 25, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ

Sep 25, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາໃໝ່ກວດກາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ກັບກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍ

Sep 25, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນ Columbia Spotted Frogs

Sep 25, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Sir Brian May ພູມໃຈໃນການສະຫນັບສະຫນູນການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ NASA

Sep 25, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ