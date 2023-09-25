ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນໂຄລໍາເບຍ Spotted Frogs

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, Megan Winand ກໍາລັງດໍາເນີນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນການ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກໃນລະຫວ່າງໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼືການພັດທະນາ. Winand ໄດ້ຕິດຕາມ Columbia ຈຸດໆກົບຢູ່ໃນເຂດດິນທາມໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະ transponder tags. ກົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ຝູງໜຶ່ງຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຖິ່ນເດີມຂອງພວກມັນ, ຝູງໜຶ່ງໄດ້ຍ້າຍອອກໄປໃນໄລຍະທາງສັ້ນໆປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະອີກກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ.
ກົບໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ" ທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າສະຫວັດດີການຂອງພວກມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບນິເວດ. ພວກເຂົາຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເວັບອາຫານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ" ທໍາມະຊາດໂດຍການບໍລິໂພກຊະນິດທີ່ຕ່ໍາກວ່າເຊັ່ນແມງໄມ້.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Winand ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບສັດຫຼັງຈາກທີ່ພວກມັນຖືກຍ້າຍ. ຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວໂລກ, ແລະ Winand ຫວັງວ່າໂຄງການຂອງນາງຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Columbia ຈຸດໆກົບ.
ການສຶກສາສອງປີ, ໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC ກະຊວງນ້ໍາ, ທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ. Winand ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຂອງນາງແລະຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງຈະເປີດທາງສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການສຶກສາໃນອະນາຄົດອາດຈະຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການແຂ່ງຂັນຊັບພະຍາກອນແລະອາຫານ, ພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕໍ່ປະຊາກອນສັດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການພັດທະນາ. ໂດຍການສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວແລະການຢູ່ລອດຂອງກົບຈຸດໆຂອງ Columbia, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Megan Winand ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຄົ້ນຫານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia Megan Winand
- ເປັດບໍ່ຈໍາກັດການາດາ
– ກະຊວງນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC