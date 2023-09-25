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ຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍທີ່ພົບເຫັນກົບ

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
ຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຢູ່ໂຄລໍາເບຍທີ່ພົບເຫັນກົບ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, Megan Winand ກໍາລັງດໍາເນີນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສັດປ່າ. ການຍົກຍ້າຍການບັນເທົາທຸກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍສັດຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນ, ໂດຍປົກກະຕິເປັນການອະນຸລັກໃນລະຫວ່າງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການພັດທະນາ. ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈກ່ອນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2010 ທີ່ນະຄອນ Vancouver ແລະ Whistler, ເມື່ອມີສັດນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ, ລວມທັງກົບຂາແດງ, ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດກໍ່ສ້າງຢ່າງລະມັດລະວັງ.

Columbia ຈຸດໆ, ຈຸດສຸມຂອງການສຶກສາຂອງ Winand, ເປັນຊະນິດທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າພວກມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດຂອງສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດ. ພວກມັນຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງເວັບອາຫານ, ເປັນອາຫານປະເພດທີ່ຕໍ່າກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຖືກບໍລິໂພກໂດຍສັດອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ກັບກົບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສັດປ່າອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສຶກສາໜ້ອຍ.

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Winand ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ທີ່ Mayook Wetland ໃກ້ Cranbrook ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ BC ນາງກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸແລະ transponder tags ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບ. ຝູງກົບແບ່ງອອກເປັນ XNUMX ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເດີມ (ກຸ່ມຄວບຄຸມ), ກຸ່ມໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະຫ່າງສັ້ນປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະ ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໄກກວ່າປະມານ XNUMX ກິໂລແມັດ. ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, Winand ໄດ້ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາແລະວັດແທກນ້ໍາຫນັກແລະຂະຫນາດຂອງພວກເຂົາ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໃນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາແລະສະຫຼຸບໃນເດືອນສິງຫາ. ປະຈຸບັນນີ້ Winand ກໍາລັງວິເຄາະຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມເພື່ອກໍານົດການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ.

ໃນຂະນະທີ່ຜົນໄດ້ຮັບຍັງບໍ່ທັນມີ, Winand ຫວັງວ່າການສຶກສາຂອງນາງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເມື່ອຄໍາຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຖືກຕອບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນຫາບັນຫາທີ່ສັບສົນຫຼາຍເຊັ່ນການແຂ່ງຂັນຊັບພະຍາກອນແລະອາຫານ, ພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໂຄລໍາເບຍ ຈຸດໆ ກົບ ແລະ ສັດປ່າອື່ນໆ. ການຄົ້ນພົບອາດຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກໃນອະນາຄົດແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາບ່ອນຢູ່ອາໃສຕໍ່ໄປ ທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ ຫຼື ດີກວ່າບ່ອນທີ່ພວກມັນມາຈາກ.
– ຊະນິດຕົວຊີ້ບອກ: ຊະນິດທີ່ເປັນສັນຍານເຕືອນໄພຂອງລະບົບນິເວດ.
– ການຄວບຄຸມຊີວະພາບ: ການນຳໃຊ້ສິ່ງມີຊີວິດເພື່ອຄວບຄຸມປະຊາກອນສັດຕູພືດ.
– ທາງຫຼວງທະເລຫາທ້ອງຟ້າ: ເປັນທາງດ່ວນລະຫວ່າງ Vancouver ແລະ Whistler ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບກ່ອນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ 2010.
– ຊະນິດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດ: ກຳນົດຊະນິດທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຊະນິດພັນໜຶ່ງອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼືຖືກຄຸກຄາມ ຖ້າເງື່ອນໄຂຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
– ແທັກ PIT: ແທັກ transponder ປະສົມປະສານແບບ passive, ຄ້າຍຄືກັບ microchip, ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການລະບຸ.
– Ducks Unlimited Canada: ເປັນອົງການອະນຸລັກທີ່ເນັ້ນໃສ່ການອະນຸລັກເຂດດິນທາມ ແລະ ນົກນ້ຳ.
– ກະຊວງນ້ຳ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC: ເປັນກະຊວງຂອງລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນລັດ British Columbia.

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