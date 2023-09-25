ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນ Columbia Spotted Frogs

Megan Winand, ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia, ກໍາລັງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍກັບກົບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ Columbia. ການຍົກຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປຫາບ່ອນອື່ນ, ປົກກະຕິແລ້ວເພື່ອຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງຫຼືໂຄງການພັດທະນາ. ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູຫນາວ 2010 ທີ່ Vancouver ແລະ Whistler, ເມື່ອຫຼາຍກວ່າ 1,000 amphibians, ລວມທັງກົບຂາແດງ, ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົາ.
ກົບຈຸດໆຂອງໂຄລໍາເບຍຖືກຖືວ່າເປັນ "ຊະນິດຕົວຊີ້ວັດ", ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າປະຊາກອນຂອງພວກມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບນິເວດ. ໂດຍການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົບເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານ Winand ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກົບແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ.
ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມວິທະຍຸ ແລະປ້າຍສັນຍານ transponder, Winand ຕິດຕາມຝູງກົບໃນເຂດ Mayook Wetland ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ BC ກົບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມຄື: ຝູງໜຶ່ງຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສເດີມຂອງພວກມັນເປັນກຸ່ມຄວບຄຸມ, ຝູງໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍໄລຍະທາງສັ້ນປະມານໜຶ່ງກິໂລແມັດ, ແລະອີກກຸ່ມໜຶ່ງຖືກຍົກຍ້າຍ. ໄລຍະທາງໄກປະມານຫ້າກິໂລແມັດ. ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, Winand ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາແລະບັນທຶກການວັດແທກຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານີ້, ໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັບ Ducks Unlimited Canada ແລະ BC ກະຊວງນ້ໍາ, ທີ່ດິນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການຕອບຄໍາຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດແລະການເຄື່ອນໄຫວ, ການສຶກສາຈະປູທາງໄປສູ່ການຄົ້ນຫາຕື່ມອີກໃນຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນຊັບພະຍາກອນ, ພະຍາດ, ແລະພັນທຸກໍາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການອະນຸລັກທີ່ມີຂໍ້ມູນແລະຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງກົບຈຸດໆ Columbia ແລະລະບົບນິເວດຂອງພວກມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia
- ເປັດບໍ່ຈໍາກັດການາດາ
– ກະຊວງນ້ຳ, ທີ່ດິນ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນ BC